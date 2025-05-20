Токио: обзорная прогулка по столице Японии

Я очень люблю и постоянно изучаю историю Страны восходящего солнца и ее неповторимой столицы — многогранного Токио.

Оказавшись в Японии, туристы часто бывают поражены обилием достопримечательностей и восточной экзотикой, и в этой связи опытный проводник, знающий местные реалии, станет вашим незаменимым помощником.
Токио: обзорная прогулка по столице Японии
Токио: обзорная прогулка по столице Японии
Токио: обзорная прогулка по столице Японии
Ближайшие даты:
20
мая21
мая22
мая23
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мая
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Экскурсия по центру Токио

Погрузитесь в уникальную атмосферу Токио, отправившись на увлекательную экскурсию по его центру. Во время прогулки вы сможете насладиться великолепием храмов и узнать о культуре и традициях Японии.

Важная информация

Мы предлагаем экскурсии, которые могут длиться от 8 до 10 часов, в зависимости от выбранного маршрута. Оплата осуществляется за группу, в которой может быть от 1 до 8 человек.

Дополнительные услуги

  • Дополнительный час работы гида: $50
  • Дополнительный час работы водителя: $30

Транспорт

Экскурсии проводятся на смешанном транспорте, что позволяет вам комфортно перемещаться по городу. Если вы хотите воспользоваться такси, мы можем вызвать его по вашему желанию. Обратите внимание, что оплата за такси производится по счётчику, и примерная стоимость поездки составляет $25 за 6,5 км.

Не упустите возможность открыть для себя удивительный Токио и его храмы. Присоединяйтесь к нам для незабываемого путешествия!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Мейдзи Дзингу
  • Одайба (Статуя Свободы и Гандам)
  • Японские сады Хамарикю
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты и транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Киото, ж/д или автовокзал Киото
Завершение: Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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