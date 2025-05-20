Я очень люблю и постоянно изучаю историю Страны восходящего солнца и ее неповторимой столицы — многогранного Токио. Оказавшись в Японии, туристы часто бывают поражены обилием достопримечательностей и восточной экзотикой, и в этой связи опытный проводник, знающий местные реалии, станет вашим незаменимым помощником.

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Описание экскурсии

Экскурсия по центру Токио

Погрузитесь в уникальную атмосферу Токио, отправившись на увлекательную экскурсию по его центру. Во время прогулки вы сможете насладиться великолепием храмов и узнать о культуре и традициях Японии.

Важная информация

Мы предлагаем экскурсии, которые могут длиться от 8 до 10 часов, в зависимости от выбранного маршрута. Оплата осуществляется за группу, в которой может быть от 1 до 8 человек.

Дополнительные услуги

Дополнительный час работы гида: $50

Дополнительный час работы водителя: $30

Транспорт

Экскурсии проводятся на смешанном транспорте, что позволяет вам комфортно перемещаться по городу. Если вы хотите воспользоваться такси, мы можем вызвать его по вашему желанию. Обратите внимание, что оплата за такси производится по счётчику, и примерная стоимость поездки составляет $25 за 6,5 км.

Не упустите возможность открыть для себя удивительный Токио и его храмы. Присоединяйтесь к нам для незабываемого путешествия!