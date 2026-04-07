Отправляемся дорогами региона Хаконе к подножию Фудзи — так, как ездят местные.
Несколько лет я бережно собирал координаты лесных святилищ, водопадов и мостов — и составил маршрут из 5 секретных точек. Их тихая красота раскроется в дороге, поэтому спешить мы не будем. Ведь главное — это глубина впечатлений, а не скорость.
Несколько лет я бережно собирал координаты лесных святилищ, водопадов и мостов — и составил маршрут из 5 секретных точек. Их тихая красота раскроется в дороге, поэтому спешить мы не будем. Ведь главное — это глубина впечатлений, а не скорость.
Описание экскурсии
Стартуем из Токио и уходим в сторону Хаконе. Уже через некоторое время съедем с привычных трасс и поедем по живописным дорогам:
- вдоль холмов и озёр
- через густые леса
- мимо спрятанных святилищ
Всего в маршруте — 5 точек. Но заранее называть их я не стану, ведь смысл путешествия в том, чтобы не просто доехать до места на карте, а найти его. Среди остановок будут:
- уединённое озеро с отражением Фудзи
- панорамная дорога
- маленькое святилище в лесу
Остальное — секрет до самого дня поездки.
В пути вы узнаете:
- почему лес для японцев — не просто природа, а святилище
- каким богам поклонялись в этих местах
- почему японцы воспринимали Фудзи как живое существо
- и как гора стала символом страны — хотя она не самая высокая и не самая посещаемая
Примерный тайминг
8:00 — встреча в Токио, выезд
10:00 — первая панорамная остановка
11:30 — лесное святилище или водопад
13:00 — перерыв на обед
14:30 — панорамная дорога и вид на Фудзи
16:00 — финальная точка
18:00 — возвращение в Токио
Тайминг ориентировочный: мы можем менять последовательность остановок в зависимости от погоды, света и видимости Фудзи.
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе (до 8 мест). Если требуется детское кресло, количество пассажиров уменьшается до 6
- Программа подойдёт для взрослых и подростков от 12 лет
- Дополнительные расходы (по желанию):
— канатная дорога или прогулка на кораблике (ориентировочно $5–10 долларов с чел.)
— обед в одном из проверенных ресторанов японской кухни (по вашему выбору и бюджету)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 303 туристов
Я студент Токийского университета. В свободное время путешествую по Японии. Знаю японское общество изнутри, так как работаю и живу среди японцев. Посетил множество лекций по истории, культуре и религиоведению Японии. Могу ответить на любые ваши вопросы об этой удивительной стране и её жителях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия, рекомендую. Интересная подача актуальной информации, в целом спокойная и подходящая атмосфера для выездной экскурсии. безопасное вождение. классный маршрут 👍
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