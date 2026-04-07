Отправляемся дорогами региона Хаконе к подножию Фудзи — так, как ездят местные. Несколько лет я бережно собирал координаты лесных святилищ, водопадов и мостов — и составил маршрут из 5 секретных точек. Их тихая красота раскроется в дороге, поэтому спешить мы не будем. Ведь главное — это глубина впечатлений, а не скорость.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Стартуем из Токио и уходим в сторону Хаконе. Уже через некоторое время съедем с привычных трасс и поедем по живописным дорогам:

вдоль холмов и озёр

через густые леса

мимо спрятанных святилищ

Всего в маршруте — 5 точек. Но заранее называть их я не стану, ведь смысл путешествия в том, чтобы не просто доехать до места на карте, а найти его. Среди остановок будут:

уединённое озеро с отражением Фудзи

панорамная дорога

маленькое святилище в лесу

Остальное — секрет до самого дня поездки.

В пути вы узнаете:

почему лес для японцев — не просто природа, а святилище

каким богам поклонялись в этих местах

почему японцы воспринимали Фудзи как живое существо

и как гора стала символом страны — хотя она не самая высокая и не самая посещаемая

Примерный тайминг

8:00 — встреча в Токио, выезд

10:00 — первая панорамная остановка

11:30 — лесное святилище или водопад

13:00 — перерыв на обед

14:30 — панорамная дорога и вид на Фудзи

16:00 — финальная точка

18:00 — возвращение в Токио

Тайминг ориентировочный: мы можем менять последовательность остановок в зависимости от погоды, света и видимости Фудзи.

Организационные детали