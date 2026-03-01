Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
Прокатиться по озеру у подножия вулкана-легенды, искупаться в онсэнах и заглянуть в будущее
Начало: Токио, 12:00
«После прокатимся на корабле по озеру и полюбуемся горой уже с воды»
14 апр в 12:00
$3490 за человека
Современная и традиционная Япония: 4 города и гора Фудзи
Погрузиться в атмосферу столицы, полюбоваться озером Кавагучико и пройти ритуал очищения
Начало: Токио, аэропорт, 10:00
«Остановимся у озера Кавагучико у подножия Фудзи»
12 апр в 10:00
$3200 за человека
Индивидуальное путешествие из Токио в Киото через Хаконе, Хамамацу и Нару
Увидеть Фудзи и озеро Аси, погладить оленей, узнать, как жили самураи и культивируют жемчуг
Начало: Ваш отель в Токио, 7:30
«Полюбуемся склонами Фудзи и гладью озера Аси, которую сможем пересечь на пиратском корабле»
16 мар в 08:00
13 апр в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Озера»
Самые популярные туры этой рубрики в Токио
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Токио
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Токио в марте 2026
Сейчас в Токио в категории "Озера" можно забронировать 3 тура от 1599 до 3490.
Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Озера», цены от $1599. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май