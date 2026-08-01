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В объятия багряной осени: Япония в сезон красных клёнов

Созерцать момидзи в Токио, Никко, Камакуре, Йокогаме - в мини-группе
Осень в Японии — это не просто смена красок, а целая философия замедления.

В этот период местные бросают дела и отправляются на охоту за красными листьями: гуляют под ставшими алыми клёнами,
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созерцают рубиновые кроны и наслаждаются мимолётной красотой момента. Мы последуем их примеру: пройдём по Токио, Никко, Камакуре, Йокогаме.

Увидим Императорский дворец, Большого Будду, многочисленные храмы, мосты и другие достопримечательности в багряном пламени листвы.

После экскурсий у вас будет 2 свободных дня в столице, чтобы не спешить и провести момидзи в своём ритме: замечать детали, чувствовать дыхание засыпающей природы и ловить ускользающий миг здесь и сейчас.

В объятия багряной осени: Япония в сезон красных клёнов
В объятия багряной осени: Япония в сезон красных клёнов
В объятия багряной осени: Япония в сезон красных клёнов

Описание тура

Организационные детали

Порядок экскурсий может быть изменён. В случае изменения маршрута или отмены экскурсии из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств, уведомим вас об этом как можно раньше.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Японию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель.

2 день

Токио

Знакомство с Японией начнём в столице. Полюбуемся мегаполисом с 45 этажа Токийской мэрии. Через квартал молодёжной моды Харадзюку пройдём к синтоистскому храму Мэйдзи и, если повезёт, застанем традиционную японскую свадьбу. С площади увидим Императорский дворец и мост Нидзюбаси. Завершим прогулку в районе Асакуса, где чувствуется атмосфера давно ушедшего прошлого. Осмотрим храм Сэнсо-дзи, заглянем за сувенирами на торговую улицу Накамисэ-дори и возьмём предсказания судьбы.

ТокиоТокиоТокио
3 день

Никко

Одно из самых популярных мест у японцев для любования огненно-красными клёнами — Никко. «Не говори, что это прекрасно, пока не увидел Никко!» — убедимся в правдивости этой старинной поговорки лично. Посетим мост Синкё и храм Тосё-гу из списка сокровищ ЮНЕСКО и вдоволь насладимся момидзи.

НиккоНиккоНикко
4 день

Камакура, Йокогама

Камакура. Посетим Цуругаока Хатимангу — синтоистский храм на Журавлином холме, окружённый зарослями сакуры и азалии. Увидим статую Большого Будды 13 века и позолоченную фигуру богини Каннон в святилище Хасэдэра. Погуляем по традиционному японскому саду.

Йокогама. В порту будущего Минато-Мирай осмотрим барк «Ниппон Мару» — самое известное парусное судно страны, повлиявшее на развитие торгового флота и морской культуры. Со смотровой небоскрёба Landmark Tower полюбуемся городом и пройдём по набережной в парке Ямасита, вдыхая освежающий бриз.

Камакура, ЙокогамаКамакура, ЙокогамаКамакура, Йокогама
5 день

Свободный день

Можно исследовать Токио самостоятельно или заказать дополнительную экскурсию на остров Эносима или в Хаконе.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Свободный день

Можно провести день в своём ритме, а также подобрать дополнительную поездку: экскурсию на Фудзи (с обедом) или круиз по Токийскому заливу (с национальным шоу).

Свободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Возвращение домой

Проводим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет120 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Оформление визы
Что не входит в цену
  • Билеты в Токио и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Доплата за размещение в 2-местном номере с двумя кроватями - $100
  • Доплата за 1-местное проживание - $200
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, 10:00
Завершение: Аэропорт Токио, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Я эксперт по туризму и основатель туристической компании. Живу в Японии более 20 лет. Окончила здесь университет, а в 2013 году сдала государственный экзамен на получение лицензии для работы в
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туризме. Люблю историю Японии, постоянно ищу информацию о традициях и ритуалах жителей этой страны. Много путешествую. Полученными знаниями охотно делюсь с туристами, объясняю особенности японской культуры и восприятие мира. Наша команда много лет проживает в Японии, свободно говорит по-японски и глубоко погружена в местные традиции. Мы берём на себя всю организацию: экскурсии, трансфер, отели, перевод, спланированный от и до маршрут.

Тур входит в следующие категории Токио

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