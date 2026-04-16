Откройте для себя захватывающие пейзажи Кейптауна за один день — от белоснежных пляжей и живописных бухт до легендарного мыса Доброй Надежды! Вы проедете по одной из самых красивых дорог мира — Чапменс Пик, встретитесь с колонией африканских пингвинов на пляже Боулдерс и отправитесь на морскую прогулку к острову морских котиков. Бонус — фуршет на берегу Атлантики.
Описание экскурсии
9:00–9:15 — выезд из отеля в Кейптауне
10:00–10:45 — морской круиз к острову морских котиков (район Хаут-Бей)
11:00–11:45 — дорога Чапменс Пик. Остановка на смотровой площадке с панорамными видами на океан, скалы и побережье
11:50–12:10 — пляж Нордхук, фотостоп
12:15–13:15 — пляж Боулдерс и знакомство с колонией африканских пингвинов в естественной среде
13:30–14:30 — обед с видом на океан
15:00–17:00 — мыс Доброй Надежды и национальный парк
- История открытия мыса
- Подъём к старому маяку (Кейп-Пойнт)
- Прогулка к пляжу Диас (в хорошую погоду)
- Фотографии у знаковой таблички
- Небольшой фуршет на берегу океана
18:00–18:30 — возвращение в отель
По пути гид расскажет об истории образования Кейптауна, южноафриканских пингвинах и их особенностях, нюансах жизни в ЮАР, а также поможет сделать фото с лучших ракурсов.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане или хэтчбеке. Есть детское кресло и бустер
- Небольшой фуршет на берегу входит в стоимость
- Отдельно оплачивается: морской круиз — $10, посещение колонии пингвинов — $16, посещение мыса Доброй Надежды — $35, обед — по желанию
- Можно увеличить группу до 8 человек — подробности в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Назар — ваша команда гидов в Кейптауне
Провели экскурсии для 33 туристов
Я представляю команду гидов в Кейптауне. Многие из нас уже более 15 лет живут в ЮАР и имеют большой опыт работы с путешественниками из разных стран. Проводим насыщенные и структурированные экскурсии с посещением самых незабываемых мест Кейптауна и окрестностей.
