Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
до 4 чел.
Путешествие по старинному и современному Сеулу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
$450 за всё до 4 чел.
до 6 чел.
Лучший выборСеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
до 3 чел.
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Узнать по максимуму об истории, культуре и современной архитектуре города
Начало: У здания мэрии Сеула
18 дек в 10:00
19 дек в 10:00
$289 за всё до 3 чел.
до 5 чел.
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$577 за всё до 5 чел.
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
28 дек в 11:00
3 янв в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 ноября 2025Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани города, то лучше экскурсии
- ЙЙонатан22 ноября 2025Огромное спасибо Колину!
Все было отлично, и соответствовало ожиданиям и намного больше!
Рекомендую всем! Не пожалеете нисколько!
- ААлександра14 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Замечательный гид. Больше спасибо ❤️
- ЕЕвгения11 ноября 2025Благодаря глубоким знаниям и профессиональным качествам гида Анжелы: узнали историю Южной Кореи, её религию, посетили культовые места Сеула, попробовали традиционную корейскую кухню. Было очень интересно, познавательно и комфортно!
- ММария31 октября 2025Мы провели незабываемый, насыщенный и очень интересный день в компании Колина! Все было четко организовано, продумано и очень комфортно. Колин прекрасно излагал все факты, мысли, было очень интересно слушать, обсуждать и задавать свои вопросы. Определенно рекомендую!
- VVladi17 октября 2025Отлично провели время семьей! Супер гид, очень много информации о стране и городе!
- ККристина14 октября 2025Это была потрясающая экскурсия, Анжела рассказала и истории и пофотографировала нас и мясо нам пожарила очень вкусно. С первых минут было ощущение погружение в другую культуру. Было все на высшем уровне.
- ААнастасия1 октября 2025Анжела - чудесный человек: отличный рассказчик (были интересно и взрослым и детям), очень деликатный и внимательный (подстраивалась во время экскурсии
- ААлександр26 сентября 2025Отличная экскурсия, необычная история и прекрасный гид для знакомства с Сеулом!
Спасибо большое, до встречи через год!
- ВВера11 сентября 2025Анжела - прекрасный гид и человек. Было очень приятно провести часы экскурсии с пользой!
- ООльга25 августа 2025Анжела очень интересно и много рассказывает, полностью владеет информацией о стране, традициях и нравах корейцев. Экскурсия была очень душевная и познавательная. Очень рекомендуем этого гида!
- ВВладимир22 августа 2025Анжела, спасибо за экскурсию! Были в 4-ом, двое взрослых и двое детей, Анжела великолепно провела экскурсию. При встрече рассказали, где
- ДДенис14 августа 2025Интересная экскурсия. Посетили достопримечательности в которые сами не попали бы. Передвигались на комфортном авто.
- РРената13 августа 2025Мы провели целый день с Колином в Сеуле, и это было наше лучшее решение!
Нам очень понравилось, что Колин подстраивался под
- ААртур10 августа 2025Отличный гид.
- MMariia7 августа 2025Прекрасная познавательная экскурсия! Насыщенная программа. Спасибо Анжеле за рекомендацию самых вкусных ресторанов!
- ССергей29 июля 2025Очень понравилось! Спасибо Анжеле!
Были вдвоём — папа и 11-летняя дочка. В Сеуле было +36 °C, и эта экскурсия на машине
- ВВИКТОРИЯ25 июля 2025Мы с огромным удовольствием провели время на экскурсии, которую провела для нашей семьи Анжелика. Посетили огромное количество интересных мест, при
- ССветлана12 июля 2025Хочу выразить огромную благодарность Анжеле за прекрасно организованную экскурсию!
- ИИрина6 июля 2025Отличная экскурсия, все знаковые точки Сеула охвачены без суеты и с комфортным передвижением на автомобиле, что очень важно! Благодарю Анжелу за интересный рассказ об истории Сеула, за советы для дальнейшего путешествия, с удовольствием рекомендую эту экскурсию и гида!
