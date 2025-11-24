читать дальше

— просто спасение! Машина большая, удобная, с кондиционером — и водитель подбирал нас ровно в тех местах, где нужно, так что мы почти не были на жаре, всё перебежками, очень комфортно.



Огромное спасибо Анжеле — мы из-за болезни сдвинули рейс на день позже, и она пошла нам навстречу, перенесла экскурсию без проблем. Благодаря ей мы не потеряли поездку и успели насладиться всем, как хотели. Плюс маршрут она подобрала с учётом жары, очень продуманно.



Рассказ был интересный, лёгкий, не перегруженный, а сама Анжела — приятный, тёплый человек с отличным корейским, знанием истории, города, культуры и чувством к тонкостям и колориту. Отлично провели время, было интересно. Очень рекомендуем!