Президентская резиденция Чхонвадэ – экскурсии в Сеуле

Найдено 6 экскурсий в категории «Президентская резиденция Чхонвадэ» в Сеуле на русском языке, цены от $103. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Погружение в атмосферу Сеула
На машине
9 часов
49 отзывов
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
Сеул на авто
На машине
5 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по старинному и современному Сеулу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
$450 за всё до 4 чел.
Сеул: путешествие во времени и традициях
Пешая
4 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Сеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Узнать по максимуму об истории, культуре и современной архитектуре города
Начало: У здания мэрии Сеула
18 дек в 10:00
19 дек в 10:00
$289 за всё до 3 чел.
2 берега Сеула: полное погружение
На машине
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$577 за всё до 5 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Пешая
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
28 дек в 11:00
3 янв в 11:00
$257 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 ноября 2025
    Сеул на авто
    Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани города, то лучше экскурсии
    читать дальше

    не придумаешь. Узнала много интересного об истории Кореи, жизни корейцев, увидела красивые места. Рекомендую всем. С Анжелой очень легко и приятно общаться, она интересно рассказывает. Экскурсия проходит на комфортной машине с водителем, и это, конечно, очень удобно. Увидишь больше, устанешь меньше. Еще раз большое спасибо!

  • Й
    Йонатан
    22 ноября 2025
    Погружение в атмосферу Сеула
    Огромное спасибо Колину!
    Все было отлично, и соответствовало ожиданиям и намного больше!
    Рекомендую всем! Не пожалеете нисколько!
  • А
    Александра
    14 ноября 2025
    Сеул на авто
    Прекрасная экскурсия. Замечательный гид. Больше спасибо ❤️
  • Е
    Евгения
    11 ноября 2025
    Сеул на авто
    Благодаря глубоким знаниям и профессиональным качествам гида Анжелы: узнали историю Южной Кореи, её религию, посетили культовые места Сеула, попробовали традиционную корейскую кухню. Было очень интересно, познавательно и комфортно!
  • М
    Мария
    31 октября 2025
    Погружение в атмосферу Сеула
    Мы провели незабываемый, насыщенный и очень интересный день в компании Колина! Все было четко организовано, продумано и очень комфортно. Колин прекрасно излагал все факты, мысли, было очень интересно слушать, обсуждать и задавать свои вопросы. Определенно рекомендую!
  • V
    Vladi
    17 октября 2025
    Погружение в атмосферу Сеула
    Отлично провели время семьей! Супер гид, очень много информации о стране и городе!
  • К
    Кристина
    14 октября 2025
    Сеул на авто
    Это была потрясающая экскурсия, Анжела рассказала и истории и пофотографировала нас и мясо нам пожарила очень вкусно. С первых минут было ощущение погружение в другую культуру. Было все на высшем уровне.
  • А
    Анастасия
    1 октября 2025
    Сеул на авто
    Анжела - чудесный человек: отличный рассказчик (были интересно и взрослым и детям), очень деликатный и внимательный (подстраивалась во время экскурсии
    читать дальше

    под наши пожелания). Экскурсия проходила очень комфортно: пешеходные фрагменты экскурсии чередовались с переездами на комфортабельном автомобиле между локациями. За день объехали все основные достопримечательности города, получили представление об истории, культуре и бытовой жизни. Очень понравилось!

  • А
    Александр
    26 сентября 2025
    Сеул на авто
    Отличная экскурсия, необычная история и прекрасный гид для знакомства с Сеулом!

    Спасибо большое, до встречи через год!
  • В
    Вера
    11 сентября 2025
    Сеул на авто
    Анжела - прекрасный гид и человек. Было очень приятно провести часы экскурсии с пользой!
  • О
    Ольга
    25 августа 2025
    Сеул на авто
    Анжела очень интересно и много рассказывает, полностью владеет информацией о стране, традициях и нравах корейцев. Экскурсия была очень душевная и познавательная. Очень рекомендуем этого гида!
  • В
    Владимир
    22 августа 2025
    Сеул на авто
    Анжела, спасибо за экскурсию! Были в 4-ом, двое взрослых и двое детей, Анжела великолепно провела экскурсию. При встрече рассказали, где
    читать дальше

    успели побывать и Анжела подстроила маршрут под нас, порекомендовала кафешки и устроила сеанс традиционного Корейского гадания Саджу. Детям было интересно, нам тоже, вечером обсуждали).

  • Д
    Денис
    14 августа 2025
    Погружение в атмосферу Сеула
    Интересная экскурсия. Посетили достопримечательности в которые сами не попали бы. Передвигались на комфортном авто.
  • Р
    Рената
    13 августа 2025
    Погружение в атмосферу Сеула
    Мы провели целый день с Колином в Сеуле, и это было наше лучшее решение!

    Нам очень понравилось, что Колин подстраивался под
    читать дальше

    то, что особенно интересно нам, и иногда даже менял маршируют, чтобы увидеть то, что не запланировано в программе, но нам хочется увидеть.

    Нас никогда не торопили, давали время во всех локациях - столько, сколько мы захотим.

    Информация преподносилась очень интересно, легко, но ее было много и она была очень интересная!

    Также очень комфортная машина, мы сами настраивали температуру воздуха, также в машине можно было есть/пить, что еще больше позволяло наслаждаться городом)

    Мы в восторге!

  • А
    Артур
    10 августа 2025
    Сеул на авто
    Отличный гид.
  • M
    Mariia
    7 августа 2025
    Сеул на авто
    Прекрасная познавательная экскурсия! Насыщенная программа. Спасибо Анжеле за рекомендацию самых вкусных ресторанов!
  • С
    Сергей
    29 июля 2025
    Сеул на авто
    Очень понравилось! Спасибо Анжеле!
    Были вдвоём — папа и 11-летняя дочка. В Сеуле было +36 °C, и эта экскурсия на машине
    читать дальше

    — просто спасение! Машина большая, удобная, с кондиционером — и водитель подбирал нас ровно в тех местах, где нужно, так что мы почти не были на жаре, всё перебежками, очень комфортно.

    Огромное спасибо Анжеле — мы из-за болезни сдвинули рейс на день позже, и она пошла нам навстречу, перенесла экскурсию без проблем. Благодаря ей мы не потеряли поездку и успели насладиться всем, как хотели. Плюс маршрут она подобрала с учётом жары, очень продуманно.

    Рассказ был интересный, лёгкий, не перегруженный, а сама Анжела — приятный, тёплый человек с отличным корейским, знанием истории, города, культуры и чувством к тонкостям и колориту. Отлично провели время, было интересно. Очень рекомендуем!

    Очень понравилось! Спасибо Анжеле!
  • В
    ВИКТОРИЯ
    25 июля 2025
    Сеул на авто
    Мы с огромным удовольствием провели время на экскурсии, которую провела для нашей семьи Анжелика. Посетили огромное количество интересных мест, при
    читать дальше

    чем таких, о которых мы нигде не читали и сами бы точно не посетили, узнали много информации о истории Кореи, о жизни людей. Анжелика- замечательный рассказчик, эрудированная, приятная, легкая в общении. Вся экскурсия проводилась на комфортном, чистеньком, новом микроавтобусе. Водитель везде нас ждал и маршрут подстраивал под наши пожелания. Рекомендуем посетить данную экскурсию, уверяю что точно останетесь довольны абсолютно всем.
    ,

  • С
    Светлана
    12 июля 2025
    Сеул на авто
    Хочу выразить огромную благодарность Анжеле за прекрасно организованную экскурсию!
  • И
    Ирина
    6 июля 2025
    Сеул на авто
    Отличная экскурсия, все знаковые точки Сеула охвачены без суеты и с комфортным передвижением на автомобиле, что очень важно! Благодарю Анжелу за интересный рассказ об истории Сеула, за советы для дальнейшего путешествия, с удовольствием рекомендую эту экскурсию и гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Президентская резиденция Чхонвадэ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Погружение в атмосферу Сеула
  2. Сеул на авто
  3. Сеул: путешествие во времени и традициях
  4. Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
  5. 2 берега Сеула: полное погружение
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в декабре 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Президентская резиденция Чхонвадэ" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 103 до 577. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Президентская резиденция Чхонвадэ», 189 ⭐ отзывов, цены от $103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль