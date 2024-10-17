Экскурсия по южной части Сеула, району Гангнам, позволит вам узнать о его прошлом и настоящем. Вы посетите парк в деловом центре, где узнаете о жизни корейских королей и традиционной архитектуре.

В COEX Mall увидите символ экономического чуда Кореи и сможете сфотографироваться у знаменитых рук. В храме Бонгъынса погрузитесь в атмосферу дзен-буддизма и увидите красочные росписи. Это путешествие раскроет вам все грани Гангнама

Описание экскурсии

Оазис среди каменных джунглей

Сперва мы исследуем парк в деловом центре Гангнама (1,5–2 часа). Гуляя по его дорожкам, я начну знакомить вас с историей Кореи. Вы узнаете о жизни королей, их верованиях, царских похоронах. И поймёте, как исторический быт повлиял на современный уклад. Здесь же рассмотрим традиционную архитектуру и разберёмся, что у неё переняли современные тенденции.

COEX Mall и те самые руки

Один из символов экономического чуда Кореи. Этот комплекс конца 20 века включает в себя конференц-залы, выставочные павильоны, концертные залы, отель и огромный торговый центр с магазинами, кафе и ресторанами. Именно здесь, к слову, находится «символ» Гангнама — вы сможете сфотографироваться или даже станцевать у него.

Духовный Гангнам

В Корее много религий и разного рода конфессий, но особое место занимает дзен-буддизм. Храм Бонгъынса 8 века н. э. — один из главных его символов. Расположенный у подножия горы, он буквально карабкается к вершине в окружении зелени. А стены внутри храма расписаны красочными сюжетами из жизни Будды. Самая высокая статуя Грядущего Будды, море фонарей пожеланий, спокойные голоса монахов… Словом, всё, что олицетворяет буддизм в Корее, вы увидите в этом храме.

Вы узнаете:

почему в Корее короли и только два императора

по каким неписаным законам живёт страна

как строился и заселялся Гангнам, как поднимали статус района, как в нём жили раньше и как живут сейчас

в чём смысл песни «Гангнам стайл»

что в корейских сериалах не соответствует историческим реалиям

почему даже агностики строят свой жизненный уклад по законам конфуцианства

Организационные детали