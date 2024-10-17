Гангнам вчера и сегодня

Погрузитесь в контрасты Гангнама: от древних храмов до современных небоскрёбов. Узнайте историю района и насладитесь его уникальной атмосферой
Экскурсия по южной части Сеула, району Гангнам, позволит вам узнать о его прошлом и настоящем. Вы посетите парк в деловом центре, где узнаете о жизни корейских королей и традиционной архитектуре.
читать дальше

В COEX Mall увидите символ экономического чуда Кореи и сможете сфотографироваться у знаменитых рук. В храме Бонгъынса погрузитесь в атмосферу дзен-буддизма и увидите красочные росписи. Это путешествие раскроет вам все грани Гангнама

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Парк в деловом центре Гангнама
  • 🏯 Храм Бонгъынса с росписями
  • 🛍️ COEX Mall и знаменитые руки
  • 📜 История корейских королей
  • 🎨 Традиционная корейская архитектура
    • Гангнам вчера и сегодня
    Гангнам вчера и сегодня
    Гангнам вчера и сегодня
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

    Что можно увидеть

  • Парк в деловом центре Гангнама
  • COEX Mall
  • Храм Бонгъынса

    • Описание экскурсии

    Оазис среди каменных джунглей

    Сперва мы исследуем парк в деловом центре Гангнама (1,5–2 часа). Гуляя по его дорожкам, я начну знакомить вас с историей Кореи. Вы узнаете о жизни королей, их верованиях, царских похоронах. И поймёте, как исторический быт повлиял на современный уклад. Здесь же рассмотрим традиционную архитектуру и разберёмся, что у неё переняли современные тенденции.

    COEX Mall и те самые руки

    Один из символов экономического чуда Кореи. Этот комплекс конца 20 века включает в себя конференц-залы, выставочные павильоны, концертные залы, отель и огромный торговый центр с магазинами, кафе и ресторанами. Именно здесь, к слову, находится «символ» Гангнама — вы сможете сфотографироваться или даже станцевать у него.

    Духовный Гангнам

    В Корее много религий и разного рода конфессий, но особое место занимает дзен-буддизм. Храм Бонгъынса 8 века н. э. — один из главных его символов. Расположенный у подножия горы, он буквально карабкается к вершине в окружении зелени. А стены внутри храма расписаны красочными сюжетами из жизни Будды. Самая высокая статуя Грядущего Будды, море фонарей пожеланий, спокойные голоса монахов… Словом, всё, что олицетворяет буддизм в Корее, вы увидите в этом храме.

    Вы узнаете:

    • почему в Корее короли и только два императора
    • по каким неписаным законам живёт страна
    • как строился и заселялся Гангнам, как поднимали статус района, как в нём жили раньше и как живут сейчас
    • в чём смысл песни «Гангнам стайл»
    • что в корейских сериалах не соответствует историческим реалиям
    • почему даже агностики строят свой жизненный уклад по законам конфуцианства

    Организационные детали

    • Это экскурсия 18+
    • Я встречу вас в отеле, и мы отправимся на прогулку. До первой локации доберёмся на метро, чтобы не стоять в пробках. Заодно я расскажу о местной подземке (билет стоит чуть больше одного доллара)

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    О
    17 окт 2024
    Благодарим Инну за прекрасно проведенное время! Инна, выполнила нашу просьбу и учла личные пожелания по экскурсии. Инна - очень интересный рассказчик! Много шуток, интересных историй из жизни страны и ее
    читать дальше

    жителей, познакомились с историей и мировоззрением корейцев. Экскурсия получилась активная и живая, с массой информации. Нам было весело и интересно. Много удивительных фактов узнали. Парк, буддийский храм и весь район - красивые!
    Инну рекомендуем всем тем, кому не нужны скучные экскурсии.

    Благодарим Инну за прекрасно проведенное время! Инна, выполнила нашу просьбу и учла личные пожелания по экскурсии.Благодарим Инну за прекрасно проведенное время! Инна, выполнила нашу просьбу и учла личные пожелания по экскурсии.Благодарим Инну за прекрасно проведенное время! Инна, выполнила нашу просьбу и учла личные пожелания по экскурсии.Благодарим Инну за прекрасно проведенное время! Инна, выполнила нашу просьбу и учла личные пожелания по экскурсии.
    П
    16 окт 2024
    Все было супер! Инна обладает огромными знаниями в истории Южной Корее и прекрасной подачей.

    Входит в следующие категории Сеула

    Похожие экскурсии из Сеула

    Сеул на авто
    На машине
    17 отзывов
    5 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Путешествие по старинному и современному Сеулу
    Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
    Начало: У вашего отеля
    23 ноя в 10:30
    24 ноя в 10:30
    $450 за всё до 4 чел.
    Погружение в атмосферу Сеула
    На машине
    37 отзывов
    9 часов
    Индивидуальная
    Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
    За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
    Начало: Отель гостей в г. Сеул
    Завтра в 09:30
    25 ноя в 09:30
    от $640 за человека
    «Истинная красота»: эстетика современного Сеула
    Пешая
    2 отзыва
    5.5 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    «Истинная красота»: эстетика современного Сеула
    Сеул - город контрастов, где исторические дворцы соседствуют с современными небоскрёбами. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса, изучая два уникальных района
    29 ноя в 10:30
    30 ноя в 10:30
    $190 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Сеуле
    ХорошоТам