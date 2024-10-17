Погрузитесь в контрасты Гангнама: от древних храмов до современных небоскрёбов. Узнайте историю района и насладитесь его уникальной атмосферой
Экскурсия по южной части Сеула, району Гангнам, позволит вам узнать о его прошлом и настоящем. Вы посетите парк в деловом центре, где узнаете о жизни корейских королей и традиционной архитектуре. читать дальше
В COEX Mall увидите символ экономического чуда Кореи и сможете сфотографироваться у знаменитых рук. В храме Бонгъынса погрузитесь в атмосферу дзен-буддизма и увидите красочные росписи. Это путешествие раскроет вам все грани Гангнама
Сперва мы исследуем парк в деловом центре Гангнама (1,5–2 часа). Гуляя по его дорожкам, я начну знакомить вас с историей Кореи. Вы узнаете о жизни королей, их верованиях, царских похоронах. И поймёте, как исторический быт повлиял на современный уклад. Здесь же рассмотрим традиционную архитектуру и разберёмся, что у неё переняли современные тенденции.
COEX Mall и те самые руки
Один из символов экономического чуда Кореи. Этот комплекс конца 20 века включает в себя конференц-залы, выставочные павильоны, концертные залы, отель и огромный торговый центр с магазинами, кафе и ресторанами. Именно здесь, к слову, находится «символ» Гангнама — вы сможете сфотографироваться или даже станцевать у него.
Духовный Гангнам
В Корее много религий и разного рода конфессий, но особое место занимает дзен-буддизм. Храм Бонгъынса 8 века н. э. — один из главных его символов. Расположенный у подножия горы, он буквально карабкается к вершине в окружении зелени. А стены внутри храма расписаны красочными сюжетами из жизни Будды. Самая высокая статуя Грядущего Будды, море фонарей пожеланий, спокойные голоса монахов… Словом, всё, что олицетворяет буддизм в Корее, вы увидите в этом храме.
Вы узнаете:
почему в Корее короли и только два императора
по каким неписаным законам живёт страна
как строился и заселялся Гангнам, как поднимали статус района, как в нём жили раньше и как живут сейчас
в чём смысл песни «Гангнам стайл»
что в корейских сериалах не соответствует историческим реалиям
почему даже агностики строят свой жизненный уклад по законам конфуцианства
Организационные детали
Это экскурсия 18+
Я встречу вас в отеле, и мы отправимся на прогулку. До первой локации доберёмся на метро, чтобы не стоять в пробках. Заодно я расскажу о местной подземке (билет стоит чуть больше одного доллара)
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Сеуле
Здравствуйте! Меня зовут Инна, уроженка Узбекистана, дочь Советского Союза. С 2003 года работала гидом-переводчиком, туристов из Кореи знакомила с красотами Центральной Азии. Волею судьбы в 2011 году попала в Южную читать дальше
Корею.
Работа гидом дала мне возможность объездить всю страну. Богатый жизненный опыт, образование историка, природное любопытство, неизменная любовь к истории, побуждает меня черпать информацию из разных источников.
Будучи замужем за коренным жителем, я с головой погружена в местный колорит. До встречи в Стране Утренней Свежести!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
17 окт 2024
Благодарим Инну за прекрасно проведенное время! Инна, выполнила нашу просьбу и учла личные пожелания по экскурсии. Инна - очень интересный рассказчик! Много шуток, интересных историй из жизни страны и ее читать дальше
жителей, познакомились с историей и мировоззрением корейцев. Экскурсия получилась активная и живая, с массой информации. Нам было весело и интересно. Много удивительных фактов узнали. Парк, буддийский храм и весь район - красивые! Инну рекомендуем всем тем, кому не нужны скучные экскурсии.
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Пыстогов
16 окт 2024
Все было супер! Инна обладает огромными знаниями в истории Южной Корее и прекрасной подачей.