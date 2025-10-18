Эта экскурсия в Сеуле - про эмоции и красоту.
Туристы увидят смотровую площадку Намсан, исторические ворота Донгдэмун, арт-кластер DDP и ночные рынки. Вдохновение останется на фотографиях и в сердце.
Экскурсия проходит на комфортабельном авто, маршрут адаптируется для семей с детьми и пожилых путешественников.
Участники узнают, как современность и традиции уживаются в Сеуле, и что символизирует река Ханган для корейцев
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные фотопаузы
- 🏙️ Вид на вечерний Сеул
- 🎨 Посещение арт-кластера
- 🍜 Дегустация корейских деликатесов
- 🎶 Атмосфера ночной жизни
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Смотровая площадка Намсан
- Ворота Донгдэмун
- Арт-кластер DDP
- Ночной рынок Gwangjang
- Набережная реки Чхонгечхон
- Парк Йоидо
- Улицы Хондэ
- Улицы Итэйвон
Описание экскурсии
Эта экскурсия — не лекция, а живой диалог с вопросами-ответами, лёгким юмором и импровизацией. Главное, чтобы после неё у вас осталась своя история Сеула.
Вы увидите:
- смотровую площадку или холм Намсан с видом на вечерний город в огнях
- исторические ворота Донгдэмун и арт-кластер DDP (Dongdaemun Design Plaza)
- улицу еды на ночном рынке Gwangjang или Myeongdong Street Food — по желанию продегустируете корейские деликатесы от хрустящих манду до живого осьминога
- набережную реки Чхонгечхон, подсвеченную фонарями
- парк Йоидо с радужным фонтаном и видами в стиле Lost in Seoul
- улицы ночной жизни Хондэ или Итэйвон с живым перформансом, музыкой, уличной модой, атмосферой свободы и драйва
- стильный rooftop-бар, где сделаем небольшой перерыв на кофе или коктейль
Я расскажу:
- как традиционная Корея и ультрасовременный hi-tech уживаются в одном городе
- почему корейцы редко идут домой после ужина — ночные ритуалы корейцев и культура second round (이차)
- какой район считается самым фотогеничным и как местные бренды используют эстетику города в продвижении
- что символизирует река Ханган для корейцев
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном авто KIA Sorento или микроавтобусе Hyundai Staria. Есть детское кресло по запросу, заранее укажите возраст и рост ребёнка
- Напитки и еда оплачиваются дополнительно
- Можно адаптировать маршрут для пожилых путешественников или семей с детьми. В вечернее время выбираются безопасные и оживлённые локации
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Александр — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 51 туриста
Привет! Меня зовут Александр, я сертифицированный гид-переводчик в Корее. Родился в Москве, но уже более 20 лет живу в Корее, где окончил среднее и высшее образование.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Антон
18 окт 2025
Александр прям супер гид, экскурсия на 5+, очень стильно. Супер интересные яркие вечерние локации, необычные виды плюс очень подробная, я бы сказал исчерпывающая информация про Корею. Были в дождь, поэтому было особенное очарование. Комфортабельный авто, зонтики выдали, все здорово организовано.
Лариса
11 окт 2025
Экскурсия очень интересная. Красивые локации, необычные места в Сеуле. Даже несмотря на дождь получила огромное удовольствие и увидела много интересных районов. Приятно, что Александр учитывает пожелания и подстраивает под них маршрут! Спасибо огромное!
