Александр — ваш гид в Сеуле

Провёл экскурсии для 51 туриста

читать дальше помог многим людям открыть для себя уникальные черты этой страны — от величественных храмов и древней культуры до современных районов и динамичной городской жизни. Я люблю свою работу за возможность познакомиться с интересными людьми и показать им Корею с разных сторон. Свободно владею русским, корейским и английским языками, что позволяет проводить туры для гостей со всего мира. Моя цель — сделать каждый тур комфортным и увлекательным, учитывая предпочтения и интересы каждого гостя.

Привет! Меня зовут Александр, я сертифицированный гид-переводчик в Корее. Родился в Москве, но уже более 20 лет живу в Корее, где окончил среднее и высшее образование. За это время я