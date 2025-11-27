Мои заказы

Рынок Кванчжан – экскурсии в Сеуле

Найдено 7 экскурсий в категории «Рынок Кванчжан» в Сеуле на русском языке, цены от $103. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Погружение в атмосферу Сеула
На машине
9 часов
49 отзывов
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
Пешая
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Кулинарный мастер-класс в Сеуле
Погрузитесь в кулинарные традиции Кореи! Мастер-класс по кимчи, дегустация, рынок уличной еды и многое другое ждут вас в Сеуле
Начало: У вашего отеля
12 дек в 10:30
13 дек в 10:30
$206 за человека
Сеул: путешествие во времени и традициях
Пешая
4 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Сеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
Нетуристический Сеул: всё включено
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
2 берега Сеула: полное погружение
На машине
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$577 за всё до 5 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Пешая
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
28 дек в 11:00
3 янв в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
Ночной Сеул: лайфстайл-экскурсия с фотопаузами
На машине
На микроавтобусе
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночной Сеул: лайфстайл-экскурсия с фотопаузами
Ощутите ночную магию Сеула, где неоновые огни отражаются в реках, а улицы дышат жизнью. Фотопаузы и живой диалог с городом ждут вас
Начало: По договорённости
25 дек в 18:00
26 дек в 18:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 ноября 2025
    Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
    Отличная экскурсия. Валерия провела и по всему запланированному маршруту, и показала несколько дополнительных интересных мест, дала много советов. Рассказ был и о еде, и об истории, и о текущем быте. Крайне советую данную экскурсию.
  • И
    Илья
    22 ноября 2025
    Ночной Сеул: лайфстайл-экскурсия с фотопаузами
    Прекрасная экскурсия!
    Александр отличный рассказчик: бодро, увлекательно, с юмором. Одно удовольствие было его слушать и с ним общаться, узнали много интересного
    читать дальше

    об истории Кореи и её нынешней жизни. Четыре часа пролетели незаметно.
    Маршрут разнообразный: увидели и современные здания, и древние строения. С крепостной стены открываются шикарные панорамы на город! А полет на воздушном шаре над ночным Сеулом — незабываемое событие!
    Нам очень понравилось, рекомендуем!

  • Ю
    Юрий
    12 ноября 2025
    Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
    Бронируя экскурсию о вкусовых предпочтениях корейцев мы именно этого и ждали. Познать культуру через еду это по-моему мнению правильно. Нам
    читать дальше

    показали много интересных мест, кафешек, попробовали разные корейские чаи, побывали в музеи кимчи и наконец научились его готовить) хорошо проведенное время!

  • А
    Антон
    18 октября 2025
    Ночной Сеул: лайфстайл-экскурсия с фотопаузами
    Александр прям супер гид, экскурсия на 5+, очень стильно. Супер интересные яркие вечерние локации, необычные виды плюс очень подробная, я бы сказал исчерпывающая информация про Корею. Были в дождь, поэтому было особенное очарование. Комфортабельный авто, зонтики выдали, все здорово организовано.
  • Л
    Лариса
    11 октября 2025
    Ночной Сеул: лайфстайл-экскурсия с фотопаузами
    Экскурсия очень интересная. Красивые локации, необычные места в Сеуле. Даже несмотря на дождь получила огромное удовольствие и увидела много интересных районов. Приятно, что Александр учитывает пожелания и подстраивает под них маршрут! Спасибо огромное!
  • В
    Виктория
    27 апреля 2025
    Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
    Очень понравилась экскурсия. В Корею прилетела в первый раз. Экскурсовод Лера приятная девушка,рассказала много интересного. Посетили замечательный мастер класс по
    читать дальше

    приготовлению кимчи,чайную лавку,традиционный рынок,были в нескольких районах. Сходили в ресторанчик поели самгёпсаль,на рынке отведала макколи и шевелящевося осьминога. Так же по пути она показала кафе из дорамы "Истинная красота" и улочку,где снимали дораму" Гоблин". Всё было просто великолепно,я очень довольна. Лере огромное спасибо.

  • V
    Vadim
    21 ноября 2024
    Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
    Хороший вариант экскурсии только для первого знакомства с Сеулом и корейской кухней. Не порекомендую тем, кто уже был в Сеуле.
    читать дальше

    Сеул гораздо интереснее в гастрономическом плане, чем я увидел и услышал от Валерии. Но если Вы в первый раз в Корее, то это удачное начало для знакомства с образом жизни корейцев.

  • И
    Игорь
    24 августа 2024
    Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
    По нашей просьбе Валерия заранее объединила две экскурсии в одну, добавила традиционное корейское гадание по дате рождения. Началась экскурсия с
    читать дальше

    дегустации традиционного рисового напитка макколи. Она проходит на небольшой фабрике в старом районе города, где делается два вида этого напитка: классика и премиум. Нам рассказали принципы изготовления напитка и была возможность попробовать оба напитка. Очень интересным было посещение музея кимчи. В музее классно представлена история этого блюда, можно даже попробовать разные виды и на мастер-класс мы пришли уже подготовленные. Сам мастер-класс проводится в старинном корейском доме ханок, которому больше 100 лет. Реально научились делать кимчи, группа была небольшой и многонациональной. Настоящие корейские фартуки добавили веселья и колорита. Каждому в конце упаковали творение в отличную упаковку, кимчи доехала в Россию и была невероятно вкусной. По дороге на Инсадоне заглянули в кафе с кружками у форме унитазов и вафлями в форме какашек. Посмотрели зажигательный танец самульнори и игру на барабанах. Традиционное корейское гадание по дате и времени рождения тоже интересный опыт, тем более, что корейцы часто обращаются за советом к таким специалистам. День был очень насыщенный, интересный и позитивный. Валерия отлично знает Корею, любит ее. Очень деликатная, учитывает все пожелания. Огромная благодарность за экскурсию и чудесный день. Рекомендуем, экскурсия подойдет в том числе для детей школьного возраста (кроме макколи, конечно).

  • А
    Андрей
    8 августа 2024
    Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
    Все отлично, съел шевелящегося осьминога. Запил суджей. Я доволен)))
    Экскурсовод молодец, все показала, рассказала, спасибо!

