дегустации традиционного рисового напитка макколи. Она проходит на небольшой фабрике в старом районе города, где делается два вида этого напитка: классика и премиум. Нам рассказали принципы изготовления напитка и была возможность попробовать оба напитка. Очень интересным было посещение музея кимчи. В музее классно представлена история этого блюда, можно даже попробовать разные виды и на мастер-класс мы пришли уже подготовленные. Сам мастер-класс проводится в старинном корейском доме ханок, которому больше 100 лет. Реально научились делать кимчи, группа была небольшой и многонациональной. Настоящие корейские фартуки добавили веселья и колорита. Каждому в конце упаковали творение в отличную упаковку, кимчи доехала в Россию и была невероятно вкусной. По дороге на Инсадоне заглянули в кафе с кружками у форме унитазов и вафлями в форме какашек. Посмотрели зажигательный танец самульнори и игру на барабанах. Традиционное корейское гадание по дате и времени рождения тоже интересный опыт, тем более, что корейцы часто обращаются за советом к таким специалистам. День был очень насыщенный, интересный и позитивный. Валерия отлично знает Корею, любит ее. Очень деликатная, учитывает все пожелания. Огромная благодарность за экскурсию и чудесный день. Рекомендуем, экскурсия подойдет в том числе для детей школьного возраста (кроме макколи, конечно).