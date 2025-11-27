Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
Индивидуальная
Кулинарный мастер-класс в Сеуле
Погрузитесь в кулинарные традиции Кореи! Мастер-класс по кимчи, дегустация, рынок уличной еды и многое другое ждут вас в Сеуле
Начало: У вашего отеля
12 дек в 10:30
13 дек в 10:30
$206 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборСеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$577 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
28 дек в 11:00
3 янв в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночной Сеул: лайфстайл-экскурсия с фотопаузами
Ощутите ночную магию Сеула, где неоновые огни отражаются в реках, а улицы дышат жизнью. Фотопаузы и живой диалог с городом ждут вас
Начало: По договорённости
25 дек в 18:00
26 дек в 18:00
$450 за всё до 4 чел.
- ААлександр27 ноября 2025Отличная экскурсия. Валерия провела и по всему запланированному маршруту, и показала несколько дополнительных интересных мест, дала много советов. Рассказ был и о еде, и об истории, и о текущем быте. Крайне советую данную экскурсию.
- ИИлья22 ноября 2025Прекрасная экскурсия!
Александр отличный рассказчик: бодро, увлекательно, с юмором. Одно удовольствие было его слушать и с ним общаться, узнали много интересного
- ЮЮрий12 ноября 2025Бронируя экскурсию о вкусовых предпочтениях корейцев мы именно этого и ждали. Познать культуру через еду это по-моему мнению правильно. Нам
- ААнтон18 октября 2025Александр прям супер гид, экскурсия на 5+, очень стильно. Супер интересные яркие вечерние локации, необычные виды плюс очень подробная, я бы сказал исчерпывающая информация про Корею. Были в дождь, поэтому было особенное очарование. Комфортабельный авто, зонтики выдали, все здорово организовано.
- ЛЛариса11 октября 2025Экскурсия очень интересная. Красивые локации, необычные места в Сеуле. Даже несмотря на дождь получила огромное удовольствие и увидела много интересных районов. Приятно, что Александр учитывает пожелания и подстраивает под них маршрут! Спасибо огромное!
- ВВиктория27 апреля 2025Очень понравилась экскурсия. В Корею прилетела в первый раз. Экскурсовод Лера приятная девушка,рассказала много интересного. Посетили замечательный мастер класс по
- VVadim21 ноября 2024Хороший вариант экскурсии только для первого знакомства с Сеулом и корейской кухней. Не порекомендую тем, кто уже был в Сеуле.
- ИИгорь24 августа 2024По нашей просьбе Валерия заранее объединила две экскурсии в одну, добавила традиционное корейское гадание по дате рождения. Началась экскурсия с
- ААндрей8 августа 2024Все отлично, съел шевелящегося осьминога. Запил суджей. Я доволен)))
Экскурсовод молодец, все показала, рассказала, спасибо!
