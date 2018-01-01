Сеул - симбиоз истории и креатива

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Сеул - симбиоз истории и креатива
Сеул - симбиоз истории и креатива
Сеул - симбиоз истории и креатива
Сеул - симбиоз истории и креатива
Сеул - симбиоз истории и креатива
Сеул - симбиоз истории и креатива
Сеул - симбиоз истории и креатива

Что вас ожидает 🤩

  • Продолжительность экскурсии: с 10 утра до 6 вечера. Время можно скоректировать.
  • За день можно успеть посетить 2~3 места на выбор.
  • Основные экскурсионные места:
  • 1. Дворец Кёнбоккун (Рекомендую обязательно включить в маршрут экскурсии)
  • 2. Улица Сувениров Инсадон
  • 3. N-Tower (Сеульская Башня Намсан)
  • 4. Ручей Чхонгечхон
  • 5. Площадь Кванхвамун
  • 6. Lotte Word Premium Tower
  • 7. Gangnam Style
  • 8. Круиз по реке Ханган
  • 9. Шоппинг центр Мёндон
  • 10. Рынок морепродуктов Норянчжин
  • 11. Буддийский Храм Ваучжонса
  • 12. Большой Сеульский Парк
  • 13. Корейская традиционная деревня Минсокчхон
  • 14. COEX Aquarium
  • 15. Пещера Кванмён
  • 16. Zoolung Animal Theme Park
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

С удовольствием познакомлю вас с самыми основными достопримечательностями, расскажу об традициях, культуре и тонкостях менталитета. Рад подобрать индивидуальный маршрут для взрослых и детей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт: Санта Фе (2021г.) 4 места + 2 (третий ряд)
  • Встреча в отеле: Да
  • Доставка в отель: Да
  • Транспортные расходы: Да
Что не входит
  • Входные билеты: Нет
  • Еда и напитки: Нет
  • "Стоимость входного билета может изменятся в зависимости от сезона, устанавливается администрацией объекта."
Место начала и завершения?
12 Hyoja-ro, Jongno-gu, Seoul
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Чтобы согласовать место встречи
  • Дату
  • Время
  • Маршрут экскурсии
  • Стоимость входных билетов и тд.
  • Пожалуйста
  • Свяжитесь с гидом по почте slava140583@gmail.com или по номеру телефона +821022755120 (watsapp, telegram)

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