Что вас ожидает 🤩
Продолжительность экскурсии: с 10 утра до 6 вечера. Время можно скоректировать.
За день можно успеть посетить 2~3 места на выбор.
Основные экскурсионные места:
1. Дворец Кёнбоккун (Рекомендую обязательно включить в маршрут экскурсии)
2. Улица Сувениров Инсадон
3. N-Tower (Сеульская Башня Намсан)
4. Ручей Чхонгечхон
5. Площадь Кванхвамун
6. Lotte Word Premium Tower
7. Gangnam Style
8. Круиз по реке Ханган
9. Шоппинг центр Мёндон
10. Рынок морепродуктов Норянчжин
11. Буддийский Храм Ваучжонса
12. Большой Сеульский Парк
13. Корейская традиционная деревня Минсокчхон
14. COEX Aquarium
15. Пещера Кванмён
16. Zoolung Animal Theme Park
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости
При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
С удовольствием познакомлю вас с самыми основными достопримечательностями, расскажу об традициях, культуре и тонкостях менталитета. Рад подобрать индивидуальный маршрут для взрослых и детей.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт: Санта Фе (2021г.) 4 места + 2 (третий ряд)
Встреча в отеле: Да
Доставка в отель: Да
Транспортные расходы: Да
Что не входит
Входные билеты: Нет
Еда и напитки: Нет
"Стоимость входного билета может изменятся в зависимости от сезона, устанавливается администрацией объекта."
Место начала и завершения?
12 Hyoja-ro, Jongno-gu, Seoul
Когда и сколько длится?
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Чтобы согласовать место встречи
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Маршрут экскурсии
Стоимость входных билетов и тд.
Пожалуйста
Свяжитесь с гидом по почте slava140583@gmail.com или по номеру телефона +821022755120 (watsapp, telegram)
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