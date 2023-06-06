Описание экскурсииУвидеть главную достопримечательность города, погулять по ручью и заглянуть в буддийский храм
10.00 - 18.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт: Санта Фе (2021г.) 4 места + 2 (третий ряд)
- Встреча в отеле: Да
- Доставка в отель: Да
- Транспортные расходы: Да
Что не входит в цену
- Входные билеты: Нет
- Еда и напитки: Нет
- Отдельно оплачиваются входные билеты: Дворец Кёнбоккун 3000 вон/чел. и обед (по желанию).
- «/» Стоимость входного билета может изменятся в зависимости от сезона
- Устанавливается администрацией объекта. / «»
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: 10.00 - 18.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Было очень интересно, гид Вячеслав показал много интересных объектов. Прислушивался к нашим пожеланиям. Рассказал много интересного про быт и обычаи современной Кореи.
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С
Отлично провели время. Вячеслав показал нам практически весь Сеул, интересно рассказывал. Мы остались очень довольны! Спасибо!!!
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О
Очень понравилосч ваш гид, так хорошо провела экскурсиям.
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Д
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