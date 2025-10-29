Эта экскурсия предлагает насыщенное знакомство с Сеулом. Вы посетите деревню Букчон с её традиционными домами ханок, где до сих пор живут местные жители. Прогуляетесь по улице Инсадон, известной своими сувенирами и чайными домами. Не упустите шанс увидеть уличные k-pop танцы на модной улице Хондэ.
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет, обеспечивая интересный и познавательный опыт для всех участников
Описание экскурсии
Деревня Букчон с традиционными домами ханок, в которых до сих пор живут местные жители. Вы сделаете яркие фото и узнаете историю деревни.
Улица Инсадонг, где можно купить местные сувениры, знаменитый женьшень и зайти в чайные дома.
Самая модная улица Хондэ. Вы увидите уличные k-pop танцы, рестораны с вкусным барбекю и молодёжные магазины одежды. При желании погадаете на картах Таро по цене чашки кофе:)
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
- Отдельно оплачивается по желанию: такси — от $5, общественный транспорт — $1 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Anguk»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 13:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 588 туристов
Меня зовут Лилия. Всем сердцем обожаю Сеул — и хочу показать вам его таким, каким вижу его я. Раскрыть его секреты, красоту и самобытность.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
29 окт 2025
Очень информативно, мило, дружелюбно
