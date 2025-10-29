Мои заказы

Экспресс-погружение в Сеул

Познакомьтесь с Сеулом за короткий срок: от традиционных деревень до модных улиц. Узнайте, как не потеряться в мегаполисе и где лучше всего провести время
Эта экскурсия предлагает насыщенное знакомство с Сеулом. Вы посетите деревню Букчон с её традиционными домами ханок, где до сих пор живут местные жители. Прогуляетесь по улице Инсадон, известной своими сувенирами и чайными домами. Не упустите шанс увидеть уличные k-pop танцы на модной улице Хондэ.

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет, обеспечивая интересный и познавательный опыт для всех участников
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Традиционные дома ханок
  • 🛍️ Шопинг на улице Инсадон
  • 🎶 Уличные k-pop танцы
  • 🍽️ Вкусное барбекю
  • 🗺️ Советы по навигации в городе
Экспресс-погружение в Сеул© Лилия
Экспресс-погружение в Сеул© Лилия
Экспресс-погружение в Сеул© Лилия
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя22
ноя24
ноя27
ноя1
янв3
янв
Время начала: 13:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Деревня Букчон
  • Улица Инсадон
  • Улица Хондэ

Описание экскурсии

Деревня Букчон с традиционными домами ханок, в которых до сих пор живут местные жители. Вы сделаете яркие фото и узнаете историю деревни.

Улица Инсадонг, где можно купить местные сувениры, знаменитый женьшень и зайти в чайные дома.

Самая модная улица Хондэ. Вы увидите уличные k-pop танцы, рестораны с вкусным барбекю и молодёжные магазины одежды. При желании погадаете на картах Таро по цене чашки кофе:)

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
  • Отдельно оплачивается по желанию: такси — от $5, общественный транспорт — $1 за чел.

в понедельник, четверг и субботу в 13:30 и 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$109
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Anguk»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 13:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 588 туристов
Меня зовут Лилия. Всем сердцем обожаю Сеул — и хочу показать вам его таким, каким вижу его я. Раскрыть его секреты, красоту и самобытность.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
29 окт 2025
Очень информативно, мило, дружелюбно
Рекомендуем
Дата посещения: 29 октября 2025

Входит в следующие категории Сеула

Похожие экскурсии из Сеула

Исторический Сеул - первая встреча
Пешая
6 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
Изучить исторический центр, зайти во дворец и найти незабываемый сувенир на улице лавок
11 ноя в 09:30
13 ноя в 09:30
$255 за всё до 2 чел.
Сеул - моя душа
На машине
8 часов
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
$494$520 за всё до 6 чел.
Современный Сеул
Пешая
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Сеул: Каннам, Lotte World Tower и не только
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
$260 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сеуле