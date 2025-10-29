Эта экскурсия предлагает насыщенное знакомство с Сеулом. Вы посетите деревню Букчон с её традиционными домами ханок, где до сих пор живут местные жители. Прогуляетесь по улице Инсадон, известной своими сувенирами и чайными домами. Не упустите шанс увидеть уличные k-pop танцы на модной улице Хондэ. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет, обеспечивая интересный и познавательный опыт для всех участников

Ваш гид в Сеуле

Время начала: 13:30, 16:00

Описание экскурсии

Деревня Букчон с традиционными домами ханок, в которых до сих пор живут местные жители. Вы сделаете яркие фото и узнаете историю деревни.

Улица Инсадонг, где можно купить местные сувениры, знаменитый женьшень и зайти в чайные дома.

Самая модная улица Хондэ. Вы увидите уличные k-pop танцы, рестораны с вкусным барбекю и молодёжные магазины одежды. При желании погадаете на картах Таро по цене чашки кофе:)

Организационные детали