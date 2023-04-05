Путешествие к горному озеруДжиппинг экскурсия — это путешествие на автомобиле высокой проходимости. Мы проедем туристический маршрут по самым удивительным местам Абхазии.

Мы проедем через Риценский реликтовый национальный парк — туристический заповедник Абхазии. Почти весь национальный парк расположен в гористой местности со сложным рельефом, с большим количеством горных озер, рек, водопадов, пещер, ледников и оврагов.

Увидим руины Бзыбской крепости и храма X в., расположенные на скалистом возвышении в том месте, где река Бзыбь вырывается из ущелья. Кое-где встречаются остатки орнамента работы местных мастеров. Сможем сделать атмосферные фото у красивейших водопадов «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы». Водопад «Мужские слезы» стал символическим местом для влюбленных, которые приезжают сюда повязать ленточки, или как их называют «местные» - «желанки».

Обязательно остановимся у сказочного Голубого озера. Вода в озере имеет насыщенный голубой оттенок и никогда не замерзает. Конечно же не пропустим впечатляющий «Гегский водопад», который является одной из наиболее ярких природных достопримечательностей Абхазии. Проедем через Юпшарский каньон– это участок горной дороги к озеру Рица, где скалы буквально нависают над трассой. Постоим на смотровой площадке «Прощай, Родина» - это впечатляющий крутой обрыв над ущельем. Ну и конечно же увидим знаменитое высокогорное озеро «Рица», которое называют жемчужиной Абхазии. Оно расположено в горах и окружено со всех сторон крутыми склонами.