На автомобиле высокой проходимости вы проедете по Рицинскому реликтовому национальному парку.
Увидите руины Бзыбской крепости и храма Х в., водопады«Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», сказочное Голубое озеро, «Гегский водопад», Юпшарский каньон, смотровую площадку «Прощай, Родина», озеро «Рица». Получите незабываемые впечатления и сделает яркие фотографии.
Увидите руины Бзыбской крепости и храма Х в., водопады«Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», сказочное Голубое озеро, «Гегский водопад», Юпшарский каньон, смотровую площадку «Прощай, Родина», озеро «Рица». Получите незабываемые впечатления и сделает яркие фотографии.
Описание экскурсии
Путешествие к горному озеруДжиппинг экскурсия — это путешествие на автомобиле высокой проходимости. Мы проедем туристический маршрут по самым удивительным местам Абхазии. Мы проедем через Риценский реликтовый национальный парк — туристический заповедник Абхазии. Почти весь национальный парк расположен в гористой местности со сложным рельефом, с большим количеством горных озер, рек, водопадов, пещер, ледников и оврагов. Увидим руины Бзыбской крепости и храма X в., расположенные на скалистом возвышении в том месте, где река Бзыбь вырывается из ущелья. Кое-где встречаются остатки орнамента работы местных мастеров. Сможем сделать атмосферные фото у красивейших водопадов «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы». Водопад «Мужские слезы» стал символическим местом для влюбленных, которые приезжают сюда повязать ленточки, или как их называют «местные» - «желанки». Обязательно остановимся у сказочного Голубого озера. Вода в озере имеет насыщенный голубой оттенок и никогда не замерзает. Конечно же не пропустим впечатляющий «Гегский водопад», который является одной из наиболее ярких природных достопримечательностей Абхазии. Проедем через Юпшарский каньон– это участок горной дороги к озеру Рица, где скалы буквально нависают над трассой. Постоим на смотровой площадке «Прощай, Родина» - это впечатляющий крутой обрыв над ущельем. Ну и конечно же увидим знаменитое высокогорное озеро «Рица», которое называют жемчужиной Абхазии. Оно расположено в горах и окружено со всех сторон крутыми склонами.
Работает с мая по октябрь с 8:30.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Риценский реликтовый национальный парк
- Руины Бзыбской крепости и храма X в
- Красивейшие водопады "Девичьи слёзы" и "Мужские слёзы"
- Сказочное Голубое озеро
- Гегский водопад
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Высокогорное озеро «Рица»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Оплата КПП - 1000 руб.
- Оплата КПП детский - 500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания туристов. (с Гагры)
Завершение: По месту проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Работает с мая по октябрь с 8:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Забронировали джип-тур на озеро Рица с посещением Гегского водопада и остались очень довольны поездкой. Маршрут оказался невероятно красивым: подвесной мост, Голубое озеро, живописное слияние двух рек, Юпшарский каньон и, конечно,
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Т
Увидели озеро Рица, водопады Мужские слёзы и Женские слёзы,Гегский водопад,Голубое озеро. . много красивых мест … Дождь испортил немного настроение (синий ушатанный УАЗик протекал)
В общем было здорово … Но наш
В общем было здорово … Но наш
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В
Всё хорошо.
Улучшения требует УАЗик, который был весь ушатан)
Улучшения требует УАЗик, который был весь ушатан)
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В
Всё было просто великолепно! Советуем всем!!!
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П
Водопад красивейший, но все настроение подпортила погода. . все промерзли и промокли под дождем.
К озеру Рица нас привезли, но погулять нормально не удалось из-за погоды. Обедали там в каком-то дорогущем, но обычном кафе..
Ощущения смешанные. В солнечную погоду было бы прекрасно.
К озеру Рица нас привезли, но погулять нормально не удалось из-за погоды. Обедали там в каком-то дорогущем, но обычном кафе..
Ощущения смешанные. В солнечную погоду было бы прекрасно.
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А
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