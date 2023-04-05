На автомобиле высокой проходимости вы проедете по Рицинскому реликтовому национальному парку.
Увидите руины Бзыбской крепости и храма Х в., водопады«Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», сказочное Голубое озеро, «Гегский водопад», Юпшарский каньон, смотровую площадку «Прощай, Родина», озеро «Рица». Получите незабываемые впечатления и сделает яркие фотографии.
Увидите руины Бзыбской крепости и храма Х в., водопады«Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», сказочное Голубое озеро, «Гегский водопад», Юпшарский каньон, смотровую площадку «Прощай, Родина», озеро «Рица». Получите незабываемые впечатления и сделает яркие фотографии.
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Что вас ожидает:
- Риценский реликтовый национальный парк
- Руины Бзыбской крепости и храма X в.
- Красивейшие водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы»
- Сказочное Голубое озеро
- Гегский водопад
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Высокогорное озеро «Рица»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие к горному озеруДжиппинг экскурсия — это путешествие на автомобиле высокой проходимости. Мы проедем туристический маршрут по самым удивительным местам Абхазии.
Мы проедем через Риценский реликтовый национальный парк — туристический заповедник Абхазии. Почти весь национальный парк расположен в гористой местности со сложным рельефом, с большим количеством горных озер, рек, водопадов, пещер, ледников и оврагов.
Увидим руины Бзыбской крепости и храма X в., расположенные на скалистом возвышении в том месте, где река Бзыбь вырывается из ущелья. Кое-где встречаются остатки орнамента работы местных мастеров. Сможем сделать атмосферные фото у красивейших водопадов «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы». Водопад «Мужские слезы» стал символическим местом для влюбленных, которые приезжают сюда повязать ленточки, или как их называют «местные» - «желанки».
Обязательно остановимся у сказочного Голубого озера. Вода в озере имеет насыщенный голубой оттенок и никогда не замерзает. Конечно же не пропустим впечатляющий «Гегский водопад», который является одной из наиболее ярких природных достопримечательностей Абхазии. Проедем через Юпшарский каньон– это участок горной дороги к озеру Рица, где скалы буквально нависают над трассой. Постоим на смотровой площадке «Прощай, Родина» - это впечатляющий крутой обрыв над ущельем. Ну и конечно же увидим знаменитое высокогорное озеро «Рица», которое называют жемчужиной Абхазии. Оно расположено в горах и окружено со всех сторон крутыми склонами.
Ежедневно с 8:30.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Отдельно оплачивается КПП в размере 700р
- Место начала и завершения?
- По месту проживания туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 8:30.Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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