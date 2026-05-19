Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На автомобиле высокой проходимости вы проедете по Рицинскому реликтовому национальному парку.



Увидите руины Бзыбской крепости и храма Х в., водопады«Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», сказочное Голубое озеро, «Гегский водопад», Юпшарский каньон, смотровую площадку «Прощай, Родина», озеро «Рица». Получите незабываемые впечатления и сделает яркие фотографии. 4.5 6 отзывов

Игорь Ваш гид в Гагре Задать вопрос Групповая экскурсия 2100 ₽ за человека 4.5 6 отзывов 🇷🇺 русский 8 часов 1-10 человек Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Путешествие к горному озеру Джиппинг экскурсия — это путешествие на автомобиле высокой проходимости. Мы проедем туристический маршрут по самым удивительным местам Абхазии. Мы проедем через Риценский реликтовый национальный парк — туристический заповедник Абхазии. Почти весь национальный парк расположен в гористой местности со сложным рельефом, с большим количеством горных озер, рек, водопадов, пещер, ледников и оврагов. Увидим руины Бзыбской крепости и храма X в., расположенные на скалистом возвышении в том месте, где река Бзыбь вырывается из ущелья. Кое-где встречаются остатки орнамента работы местных мастеров. Сможем сделать атмосферные фото у красивейших водопадов «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы». Водопад «Мужские слезы» стал символическим местом для влюбленных, которые приезжают сюда повязать ленточки, или как их называют «местные» - «желанки». Обязательно остановимся у сказочного Голубого озера. Вода в озере имеет насыщенный голубой оттенок и никогда не замерзает. Конечно же не пропустим впечатляющий «Гегский водопад», который является одной из наиболее ярких природных достопримечательностей Абхазии. Проедем через Юпшарский каньон– это участок горной дороги к озеру Рица, где скалы буквально нависают над трассой. Постоим на смотровой площадке «Прощай, Родина» - это впечатляющий крутой обрыв над ущельем. Ну и конечно же увидим знаменитое высокогорное озеро «Рица», которое называют жемчужиной Абхазии. Оно расположено в горах и окружено со всех сторон крутыми склонами.

Работает с мая по октябрь с 8:30. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Риценский реликтовый национальный парк

Руины Бзыбской крепости и храма X в

Красивейшие водопады "Девичьи слёзы" и "Мужские слёзы"

Сказочное Голубое озеро

Гегский водопад

Юпшарский каньон

Смотровая площадка «Прощай, Родина»

Высокогорное озеро «Рица» Что включено Транспорт

Услуги гида Что не входит в цену Питание

Оплата КПП - 1000 руб.

Оплата КПП детский - 500 руб. Где начинаем и завершаем? Начало: По месту проживания туристов. (с Гагры) Завершение: По месту проживания туристов Когда и сколько длится? Когда: Работает с мая по октябрь с 8:30. Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.