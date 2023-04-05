Джиппинг экскурсия к Гегскому водопаду и озеру Рица

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На автомобиле высокой проходимости вы проедете по Рицинскому реликтовому национальному парку.

Увидите руины Бзыбской крепости и храма Х в., водопады«Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», сказочное Голубое озеро, «Гегский водопад», Юпшарский каньон, смотровую площадку «Прощай, Родина», озеро «Рица». Получите незабываемые впечатления и сделает яркие фотографии.
Джиппинг экскурсия к Гегскому водопаду и озеру Рица
Джиппинг экскурсия к Гегскому водопаду и озеру Рица
Джиппинг экскурсия к Гегскому водопаду и озеру Рица
Джиппинг экскурсия к Гегскому водопаду и озеру Рица
Джиппинг экскурсия к Гегскому водопаду и озеру Рица
Джиппинг экскурсия к Гегскому водопаду и озеру Рица
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Что вас ожидает:

  • Риценский реликтовый национальный парк
  • Руины Бзыбской крепости и храма X в.
  • Красивейшие водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы»
  • Сказочное Голубое озеро
  • Гегский водопад
  • Юпшарский каньон
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Высокогорное озеро «Рица»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие к горному озеруДжиппинг экскурсия — это путешествие на автомобиле высокой проходимости. Мы проедем туристический маршрут по самым удивительным местам Абхазии.
Мы проедем через Риценский реликтовый национальный парк — туристический заповедник Абхазии. Почти весь национальный парк расположен в гористой местности со сложным рельефом, с большим количеством горных озер, рек, водопадов, пещер, ледников и оврагов.
Увидим руины Бзыбской крепости и храма X в., расположенные на скалистом возвышении в том месте, где река Бзыбь вырывается из ущелья. Кое-где встречаются остатки орнамента работы местных мастеров. Сможем сделать атмосферные фото у красивейших водопадов «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы». Водопад «Мужские слезы» стал символическим местом для влюбленных, которые приезжают сюда повязать ленточки, или как их называют «местные» - «желанки».
Обязательно остановимся у сказочного Голубого озера. Вода в озере имеет насыщенный голубой оттенок и никогда не замерзает. Конечно же не пропустим впечатляющий «Гегский водопад», который является одной из наиболее ярких природных достопримечательностей Абхазии. Проедем через Юпшарский каньон– это участок горной дороги к озеру Рица, где скалы буквально нависают над трассой. Постоим на смотровой площадке «Прощай, Родина» - это впечатляющий крутой обрыв над ущельем. Ну и конечно же увидим знаменитое высокогорное озеро «Рица», которое называют жемчужиной Абхазии. Оно расположено в горах и окружено со всех сторон крутыми склонами.

Ежедневно с 8:30.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Отдельно оплачивается КПП в размере 700р
Место начала и завершения?
По месту проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Гегский водопад
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