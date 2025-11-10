Мои заказы

Из Гагры - к чудесам Юпшарского каньона

Откройте для себя Юпшарский каньон, посетите легендарную дачу Сталина и насладитесь видами озера Рица. Вдохновляющее путешествие ждёт вас
Экскурсия из Гагры в Юпшарский каньон - это возможность увидеть водопады Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро и Гегский водопад. Туристы посетят дачу Сталина и насладятся прогулкой по озеру Рица. Участники узнают легенды о древних местах и тайны озера Малая Рица. Включены трансфер и завтрак. Это незабываемое путешествие по живописным уголкам Абхазии, полное ярких эмоций и новых впечатлений

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные объекты
  • 🏛 Исторические места
  • 📚 Интересные легенды
  • 🚐 Комфортный трансфер
  • ☕ Включён завтрак
Из Гагры - к чудесам Юпшарского каньона© Инна
Из Гагры - к чудесам Юпшарского каньона© Инна
Из Гагры - к чудесам Юпшарского каньона© Инна
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Дача Сталина
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Водопад Мужские слёзы
  • Голубое озеро
  • Гегский водопад
  • Озеро Рица
  • Озеро Малая Рица

Описание экскурсии

Тайминг поездки

  • 8:00 — сбор группы.
  • 8:30 — водопад Девичьи слёзы.
  • 8:50 — водопад Мужские слёзы.
  • 9:10 — Голубое озеро (по желанию — катание на тарзанке).
  • 10:30 — Гегский водопад (по желанию — катание на тарзанке).
  • 11:50 — озеро Рица. Посещение смотровой площадки и прогулка по озеру. На берегу мы приготовим для вас ароматный кофе.
  • 12:30 — водопад Молочный, он же водопад Влюблённых.
  • 12:50 — экскурсия по даче Сталина.
  • 13:40 — высокогорное озеро Малая Рица.
  • 18:30 — ужин в ресторане национальной кухни (по желанию).
  • 19:30 — возвращение к месту сбора.

В путешествии вы узнаете:

  • Легенду о столетнем старце-жреце, который жил в пещере у Голубого озера.
  • Историю крепости Хасан-Абаа и загадочных водопадов Борода и Джирхва.
  • Как устроено редкое природное явление — эставелла на реке Юпшара.
  • Чем уникальна река Бзыбь.
  • Почему озеро Малая Рица долгое время оставалось спрятанным в горах.
  • Зачем Сталину понадобилась дача в этом месте.
  • Как появились водопады Мужские и Девичьи слёзы и что говорит о них местное предание.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на минивэне или автобусе от границы Республики Абхазии (до места встречи вам нужно добраться самостоятельно), кофе и завтрак, вход на дачу Сталина.
  • Дополнительные расходы: тарзанки и ужин — по желанию.
  • Возьмите с собой: паспорт РФ и свидетельства о рождении для детей с отметкой о гражданстве (если дети едут без законных представителей — доверенности от них), наличные деньги, дождевик.

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На границе Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Гагре
Приветствую тебя, дорогой путешественник. Так как наше путешествие начнётся со знакомства, хочу заранее рассказать о себе. Я гид Инна, в туризме много лет. Занимаюсь спортивным туризмом, прокладываю новые маршруты. Рассказываю и показываю самые красивые места.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Гагры

