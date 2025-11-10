Экскурсия из Гагры в Юпшарский каньон - это возможность увидеть водопады Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро и Гегский водопад. Туристы посетят дачу Сталина и насладятся прогулкой по озеру Рица. Участники узнают легенды о древних местах и тайны озера Малая Рица. Включены трансфер и завтрак. Это незабываемое путешествие по живописным уголкам Абхазии, полное ярких эмоций и новых впечатлений
Что можно увидеть
- Дача Сталина
- Водопад Девичьи слёзы
- Водопад Мужские слёзы
- Голубое озеро
- Гегский водопад
- Озеро Рица
- Озеро Малая Рица
Описание экскурсии
Тайминг поездки
- 8:00 — сбор группы.
- 8:30 — водопад Девичьи слёзы.
- 8:50 — водопад Мужские слёзы.
- 9:10 — Голубое озеро (по желанию — катание на тарзанке).
- 10:30 — Гегский водопад (по желанию — катание на тарзанке).
- 11:50 — озеро Рица. Посещение смотровой площадки и прогулка по озеру. На берегу мы приготовим для вас ароматный кофе.
- 12:30 — водопад Молочный, он же водопад Влюблённых.
- 12:50 — экскурсия по даче Сталина.
- 13:40 — высокогорное озеро Малая Рица.
- 18:30 — ужин в ресторане национальной кухни (по желанию).
- 19:30 — возвращение к месту сбора.
В путешествии вы узнаете:
- Легенду о столетнем старце-жреце, который жил в пещере у Голубого озера.
- Историю крепости Хасан-Абаа и загадочных водопадов Борода и Джирхва.
- Как устроено редкое природное явление — эставелла на реке Юпшара.
- Чем уникальна река Бзыбь.
- Почему озеро Малая Рица долгое время оставалось спрятанным в горах.
- Зачем Сталину понадобилась дача в этом месте.
- Как появились водопады Мужские и Девичьи слёзы и что говорит о них местное предание.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на минивэне или автобусе от границы Республики Абхазии (до места встречи вам нужно добраться самостоятельно), кофе и завтрак, вход на дачу Сталина.
- Дополнительные расходы: тарзанки и ужин — по желанию.
- Возьмите с собой: паспорт РФ и свидетельства о рождении для детей с отметкой о гражданстве (если дети едут без законных представителей — доверенности от них), наличные деньги, дождевик.
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На границе Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Гагре
Приветствую тебя, дорогой путешественник. Так как наше путешествие начнётся со знакомства, хочу заранее рассказать о себе. Я гид Инна, в туризме много лет. Занимаюсь спортивным туризмом, прокладываю новые маршруты. Рассказываю и показываю самые красивые места.Задать вопрос
Входит в следующие категории Гагры
