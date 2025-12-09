Абхазия на берегу Чёрного моря — не хуже Ниццы на берегу Средиземного. Предлагаем убедиться! Мы начнём экскурсию со знаменитой набережной Гагры и цитрусовых садов, а затем поднимемся в горы, чтобы полюбоваться панорамами Кавказа и переливами водной глади знаменитого озера Рица.

за 1–3 человек или 2800 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Вы побываете в самых популярных местах Абхазии, услышите о них множество интересных фактов и захватывающих легенд.

8:00 — набережная Гагры и колоннада

9:00 — по желанию заезжаем на дегустацию вин и в цитрусовый сад

10:00 — водопады Мужские и Девичьи Слёзы

10:30 — слияние рек

11:00 — Голубое озеро

11:30 — смотровые «Чабгарский карниз» и «Прощай, Родина!»

12:45–15:00 — озеро Рица

15:30–17:00 — дорога по ущелью обратно

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

экосбор на озере Рица: взрослые — 700 ₽ за чел., дети 8–12 лет — 200 ₽, до 8 лет — бесплатно

обед в кафе по меню

по вашему желанию маршрут можно дополнить поездкой к Молочному водопаду — 300 ₽ за чел., на дачу Сталина — 300 ₽ за чел.

Дополнительные опции