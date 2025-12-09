Мои заказы

Из Гагры на озеро Рица + цитрусовые сады

Увидеть must-see места Абхазии
Абхазия на берегу Чёрного моря — не хуже Ниццы на берегу Средиземного.

Предлагаем убедиться! Мы начнём экскурсию со знаменитой набережной Гагры и цитрусовых садов, а затем поднимемся в горы, чтобы полюбоваться панорамами Кавказа и переливами водной глади знаменитого озера Рица.
Описание экскурсии

Вы побываете в самых популярных местах Абхазии, услышите о них множество интересных фактов и захватывающих легенд.

8:00 — набережная Гагры и колоннада
9:00 — по желанию заезжаем на дегустацию вин и в цитрусовый сад
10:00 — водопады Мужские и Девичьи Слёзы
10:30 — слияние рек
11:00 — Голубое озеро
11:30 — смотровые «Чабгарский карниз» и «Прощай, Родина!»
12:45–15:00 — озеро Рица
15:30–17:00 — дорога по ущелью обратно

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • экосбор на озере Рица: взрослые — 700 ₽ за чел., дети 8–12 лет — 200 ₽, до 8 лет — бесплатно
  • обед в кафе по меню
  • по вашему желанию маршрут можно дополнить поездкой к Молочному водопаду — 300 ₽ за чел., на дачу Сталина — 300 ₽ за чел.

Дополнительные опции

  • фотосессия в национальном женском наряде на фоне гор или руин Бзыбского храма — 2000 ₽
  • прогулка на катере Сталина или на «Альбатросе» — 5000 ₽ за группу до 8 чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От КПП отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 23 туристов
Уникальность наших экскурсий — в глубоком погружении в атмосферу и культуру Абхазии. Мы не просто показываем вам яркие достопримечательности — мы создаем опыт, который точно запомнится!

