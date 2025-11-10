Экскурсия начинается в Гагре и ведет через живописные уголки Абхазии. Туристы увидят Голубое озеро с его необычным цветом, прогуляются по Юпшарскому каньону и насладятся видами озера Рица, окруженного величественными горами. Путешествие завершится посещением исторической дачи Сталина. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу региона, увидеть знаменитые места съемок советского кино и насладиться чистым морем в Пицунде

Описание экскурсии

Прибрежные красоты Абхазии

В курортной Пицунде вы сможете оценить природные пейзажи края, в теплое время поплавать и позагорать в самом чистом и тёплом море во всем регионе, подышите воздухом в реликтовых сосновых рощах. А в Гагре пройдёте по местам съемок советских фильмов, сфотографируетесь у Гагрской колоннады.

Живописный путь к национальному парку

Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.

Обворожительная Рица

Ещё немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.

Дача Сталина

Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР, где Сталин был всего несколько раз.

