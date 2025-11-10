Мои заказы

Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Гагры

Путешествие по Абхазии: от Голубого озера до резиденции Сталина. Насладитесь природными пейзажами и историческими местами в индивидуальной экскурсии
Экскурсия начинается в Гагре и ведет через живописные уголки Абхазии.

Туристы увидят Голубое озеро с его необычным цветом, прогуляются по Юпшарскому каньону и насладятся видами озера Рица, окруженного величественными горами. Путешествие завершится посещением исторической дачи Сталина.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу региона, увидеть знаменитые места съемок советского кино и насладиться чистым морем в Пицунде

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные пейзажи
  • 📸 Места съемок советского кино
  • 🏖️ Чистое и теплое море
  • 🌲 Прогулка по сосновым рощам
  • 🏰 Историческая дача Сталина
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Гагры© Петрос
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Дача Сталина
  • Гагрская колоннада

Описание экскурсии

Прибрежные красоты Абхазии

В курортной Пицунде вы сможете оценить природные пейзажи края, в теплое время поплавать и позагорать в самом чистом и тёплом море во всем регионе, подышите воздухом в реликтовых сосновых рощах. А в Гагре пройдёте по местам съемок советских фильмов, сфотографируетесь у Гагрской колоннады.

Живописный путь к национальному парку

Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.

Обворожительная Рица

Ещё немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.

Дача Сталина

Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР, где Сталин был всего несколько раз.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в Рицинский национальный парк — 700 ₽/взрослый, 300 ₽/ребёнок 8-12 лет, дети до 8 лет — бесплатно; дача Сталина — 500 ₽ за чел.
  • С вами будет один из сопровождающих из нашей команды
  • Возможно также начать поездку от границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов и Алахадзы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос
Петрос — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 1811 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Гагры

