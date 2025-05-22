Смотровые площадки Гагры

Найдено 3 тура в категории «Смотровые площадки» в Гагре, цены от 35 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
2 дня
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
«Можем подняться на смотровую площадку «Рука»»
22 мая в 10:00
29 мая в 10:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
На машине
4 дня
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, точное время - по до...
«По желанию побываем в замке принца Ольденбургского, на заброшенном вокзале, смотровой с качелями, даче Сталина, покатаемся на катамаране»
4 июл в 17:30
48 000 ₽ за человека
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
3 дня
-
10%
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
«Можем спуститься в пещеру с подземной рекой или подняться на смотровую площадку «Рука»»
5 мая в 08:00
12 мая в 08:00
46 800 ₽52 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
  2. Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
  3. От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Какие места ещё посмотреть в Гагре
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Ресторан «Гагрипш»
  3. Юпшарский каньон
  4. Ущелье Черниговка
  5. Голубое озеро
  6. Новоафонский монастырь
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Белые скалы
  9. Форелевое хозяйство
Сколько стоит тур в Гагре в апреле 2025
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