5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
5 янв в 08:00
15 янв в 08:00
29 000₽ за человека
5 дней
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
Завтра в 10:00
12 янв в 10:00
50 000₽ за человека
3 дня
Дары Абхазии: от озера Рица до мандариновых плантаций
Поучаствовать в сборе мандаринов, устроить пикник и насладиться пейзажами озера Рица
Начало: КПП «Псоу», 9:00. При необходимости подскажем, как...
5 янв в 09:00
6 янв в 09:00
30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия9 марта 2024Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На выходные»
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