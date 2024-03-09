Туры выходного дня в Гагре

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Гагре, цены от 29 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
На автобусе
14 отзывов
5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
5 янв в 08:00
15 янв в 08:00
29 000 за человека
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
На машине
1 отзыв
5 дней
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
Завтра в 10:00
12 янв в 10:00
50 000 за человека
Дары Абхазии: от озера Рица до мандариновых плантаций
3 дня
Дары Абхазии: от озера Рица до мандариновых плантаций
Поучаствовать в сборе мандаринов, устроить пикник и насладиться пейзажами озера Рица
Начало: КПП «Псоу», 9:00. При необходимости подскажем, как...
5 янв в 09:00
6 янв в 09:00
30 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    9 марта 2024
    Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
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    показал нам природу, обычаи, полноводные водопады, самую огромную пещеру, все наши передвижения сопровождались интереснейшими рассказами, если мы что-то прослушали за фотографированием, всегда повторял и рассказывал заново)) мы путешествовали на комфортном минивене, и по дорогам и по горным ущельям, ни разу голова даже не качнулась, настолько комфортно Роман управлял транспортом, как настоящий джентельмен помогал выйти из машины, я честно говоря, забыла давно, когда тебе подают руку, так как сама водитель)) Вся наша команда состояла из деушек и у каждой есть волшебные фото, которые помог сделать Роман и научил пользоваться новыми фичами в телефоне, чтобы улучшить картинку)))В Абхазии в марте местами прохладно, и когда мы замерзли в гостинице, Роман тут же решил вопрос с обогревателем, был нам и мамой и папой в поездке, как добрый фей всегда решал вопросы быстро и эффективно))) мы всегда были вкусно накормлены, если нам чего-то не хватало, магазины тут же появлялись на нашем пути, местные фрукты, сыры, вина и другие продукты мы с удовольствием попробовали и купили домой)) я с удовольствием продолжила бы благодарить Романа за чудесную поездку, но лучше каждому открыть для себя Абхазию и только в компании с Романом!!! Есть один только минус, что поездка закончилась, но мы строим планы на новую встречу с Романом на просторах Грузии)))

    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
  2. Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
  3. Дары Абхазии: от озера Рица до мандариновых плантаций
Какие места ещё посмотреть в Гагре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
Сколько стоит тур в Гагре в январе 2025
Сейчас в Гагре в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 29 000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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