Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
Увидеть лучшие места приморского курорта и горных районов
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 11:15
Завтра в 11:15
19 мая в 11:15
1950 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Нового Афона - к красавице Рице
Путешествие в мир горных озёр и каньонов Абхазии. Узнайте о легендах, полюбуйтесь водопадами и насладитесь видами озера Рица
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1950 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Уникальная экскурсия в сердце Абхазии: живописные пейзажи, исторические места и незабываемые впечатления ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
18 мая в 07:00
11 900 ₽
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «На автобусе»
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