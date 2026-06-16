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Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии из Нового Афона

Из Нового Афона - туда, где время остановилось: к городам Ткварчал и Акармара, ГРЭС, и ж/д станции
Мы отправимся к советским заброшенным городам, которые медленно растворяются в горной зелени, а водопады высотой до 100 метров обрушиваются в ущелья.

Приготовьтесь к лихому джипингу по бездорожью, картинам ушедшей эпохи и торжеству природы, которая поглощает бетонные джунгли.
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии из Нового Афона
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии из Нового Афона
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии из Нового Афона

Описание экскурсии

Набережная Сухума. По пути остановимся у одного из символов абхазского курорта.

Смотровая площадка «Каменная рука», откуда открываются панорамы горных хребтов и долин.

Города-призраки Ткуарчал и Акармара — бывшие шахтёрские посёлки постсоветской эпохи, которые природа медленно возвращает себе. Пройдём по улицам, где среди бетонных зданий прорастают деревья, и осмотрим заброшенную железнодорожную станцию.

Парк водопадов. К трём водопадам добираемся на джипах по бездорожью — дорога занимает около 40–50 минут и сама по себе становится частью приключения.

  • Водопад Святой — 34 метра
  • Водопад Ирина — 60 метров
  • Водопад Великан — 100 метров

Термальные источники Кындыг (по желанию)
После насыщенного дня вы при желании расслабитесь в горячих термальных источниках.

Все заброшенные локации мы осматриваем исключительно снаружи в соответствии с правилами безопасности.

Ориентировочный тайминг маршрута:

  • Трансфер из Сочи, Мацесты, Хосты, Сириуса, Адлера, Красной Поляны, Эсто-Садка или г. Новый Афон → пересадка на джипы УАЗ Патриот или Хантер в Сухуме
  • Набережная Сухума — 15–20 мин
  • Смотровая «Каменная рука» — 15–20 мин
  • Заброшенная ж/д станция и прогулка городу — 40–50 мин
  • Джиппинг — 40–50 мин
  • Парк водопадов — 60 мин
  • Термальные источники Кындыг — до 90 мин, по желанию

Организационные детали

  • Трансфер до Сухума — на автобусе или минивэне, затем вы пересядете на джипы УАЗ Патриот или Hunter
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Забрать по вашему адресу — 1000 ₽ за чел.
  • Экологический сбор в парк водопадов — 500 ₽ за чел.
  • Вход на смотровую «Каменная рука» — 300 ₽ за чел.

Дополнительные расходы по желанию:

  • Термальные источники Кындыг — по желанию, 400 ₽ за чел.
  • Комплексный обед — по желанию, от 1000 ₽ за чел.
  • Услуги фотографа — по желанию, от 6000 ₽ за час

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — свидетельство о рождении с красной печатью о гражданстве
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 09:00 и 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пенсионный4750 ₽
Взрослый5225 ₽
Детский4275 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ост. возле Лебединого озера
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Новом Афоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

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