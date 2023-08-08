Джип-тур «Города-призраки»

Экскурсия в Новом Афоне: уникальное путешествие по заброшенным местам Абхазии

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Наш маршрут пройдет по заброшенным местам Абхазии, куда редко ступает даже нога туриста.

В программе таинственный город Акармара, опустевшие селения Ткуарчал и Джантух и другие загадочные локации Страны души.
Джип-тур «Города-призраки»
Джип-тур «Города-призраки»
Джип-тур «Города-призраки»
Джип-тур «Города-призраки»
Джип-тур «Города-призраки»
Джип-тур «Города-призраки»
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
14
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Город Акармара
  • Село Джантух
  • Заброшенные места
  • Акармарский водопад
  • Водопад «Великан» (высота свыше 100 метров)
  • Водопад «Ирина»
  • Город-герой Ткуарчал
  • Смотровая площадка
  • Ресторан «Ткуарчал»
  • Висячие мосты через горную реку Галидзга
  • Термальный радоновый источник «Кындыг»
  • Водопад «Златоносец»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

После посещения опустевших селений Акармара, Ткуарчал и Джантух, в которых царит необыкновенная мистическая атмосфера, проедем к трем водопадам, высота одного из которых аж 100 метров! А если у нас останется время, мы еще отдохнем и в горячих источниках. Фоном к увиденному станут нескучные и захватывающие рассказы о культуре и истории страны.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя-гида
  • Страховка
Что не входит
  • Термальный источник (вход 300 рублей)
  • Водопад «Златоносец» (вход 200 рублей)
  • Экологический сбор (300 рублей)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нового Афона

Групповые
На весь день
Джиппинг
Природа и пейзажи

Похожие туры из Нового Афона

Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Мини-группа
9 часов
4 отзыва
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
По договоренности
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
2 600 за человека
Тур в высокогорные районы Абхазии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
Тур в высокогорные районы Абхазии
По согласованию с туристом
Сегодня
11 авг
12 авг
14 авг
15 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
По договорённости
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
3 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Новом Афоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Новом Афоне
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ