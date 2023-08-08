Наш маршрут пройдет по заброшенным местам Абхазии, куда редко ступает даже нога туриста. В программе таинственный город Акармара, опустевшие селения Ткуарчал и Джантух и другие загадочные локации Страны души.

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