6.5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
«Гора Мамдзышха (1873 метра над уровнем моря)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 700₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии из Пицунды - природа и приключения
Насладитесь живописными пейзажами Абхазии на джип-туре из Пицунды. Водопады, озера и каньоны подарят вам незабываемые впечатления и отдых на пляже
Начало: Пицундский поворот
«В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных»
Расписание: Ежедневно в 09:00-9:30 с поворота на Пицунду
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 800₽ за человека
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур на гору Мамзышха
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
«Дорога на гору очень захватывающая»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера28 июня 2024Очень понравилось ❤️
- ННаталья21 июня 2024Дорога, конечно, трудна и экстримальна, но она того стоит. Когда увидишь эту красоту, облака проплывающие рядом, о трудности пути забываешь, уж не говорю о планеристах, убегающих и улетающих в облака. Фото и видео не передает эту красоту, нужно видеть воочию.
- ИИрина21 июня 2024Экскурсия понравилась. Потрясающая природа, масса впечатлений. Отдельное спасибо водителю Денису - супер профессионалу.
- ЛЛюдмила4 мая 2024«Жемчужина Кавказских гор»: поездка к озеру Рица (эко-сбор включен)Экскурсия понравилась. Наш гид - Аслан интересно и познавательно рассказал про достопримечательности и про свою страну. Несмотря на переменчивую погоду
- ББоровкова6 ноября 2023«Жемчужина Кавказских гор»: поездка к озеру Рица (эко-сбор включен)Все понравилось: озеро Рица прекрасное, гид был на высоте
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Горы»
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