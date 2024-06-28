Н Наталья

Дорога, конечно, трудна и экстримальна, но она того стоит. Когда увидишь эту красоту, облака проплывающие рядом, о трудности пути забываешь, уж не говорю о планеристах, убегающих и улетающих в облака. Фото и видео не передает эту красоту, нужно видеть воочию.