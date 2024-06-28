Экскурсии к горам Пицунды

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Пицунде, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
На машине
10 отзывов
6.5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
«Гора Мамдзышха (1873 метра над уровнем моря)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 700 за человека
Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
56 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии из Пицунды - природа и приключения
Насладитесь живописными пейзажами Абхазии на джип-туре из Пицунды. Водопады, озера и каньоны подарят вам незабываемые впечатления и отдых на пляже
Начало: Пицундский поворот
«В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных»
Расписание: Ежедневно в 09:00-9:30 с поворота на Пицунду
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 800 за человека
Джип-тур на гору Мамзышха
Джиппинг
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур на гору Мамзышха
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
«Дорога на гору очень захватывающая»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    28 июня 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Очень понравилось ❤️
    Очень понравилось ❤️Очень понравилось ❤️Очень понравилось ❤️
  • Н
    Наталья
    21 июня 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Дорога, конечно, трудна и экстримальна, но она того стоит. Когда увидишь эту красоту, облака проплывающие рядом, о трудности пути забываешь, уж не говорю о планеристах, убегающих и улетающих в облака. Фото и видео не передает эту красоту, нужно видеть воочию.
  • И
    Ирина
    21 июня 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Экскурсия понравилась. Потрясающая природа, масса впечатлений. Отдельное спасибо водителю Денису - супер профессионалу.
  • Л
    Людмила
    4 мая 2024
    «Жемчужина Кавказских гор»: поездка к озеру Рица (эко-сбор включен)
    Экскурсия понравилась. Наш гид - Аслан интересно и познавательно рассказал про достопримечательности и про свою страну. Несмотря на переменчивую погоду
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    с дождем, получили массу впечатлений и незабываемых эмоций. Опытный водитель, как и гид, с хорошим чувством юмора. Рекомендуем Аслана как хорошего и опытного гида, знающего свою работу. Большое спасибо за экскурсию.

  • Б
    Боровкова
    6 ноября 2023
    «Жемчужина Кавказских гор»: поездка к озеру Рица (эко-сбор включен)
    Все понравилось: озеро Рица прекрасное, гид был на высоте

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
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  3. Джип-тур на гору Мамзышха
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июле 2024
Сейчас в Пицунде в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 2 700. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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