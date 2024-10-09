Мини-группа
до 8 чел.
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга
Путешествие на гору Мамдзышха подарит вам незабываемые эмоции и виды, которые невозможно забыть. Присоединяйтесь к нашей группе и отправляйтесь на высоту
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 июн в 09:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
Джип-тур выше облаков! (Из Пицунды)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Завтра в 08:00
16 июн в 08:00
5000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя Гагра
Увидеть город в свете огней - на экскурсии из Пицунды
Начало: От вашего отеля
26 июн в 17:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья9 октября 2024Все очень понравилось, обо всех нюансах предупреждали заранее. Вид невероятный! Однозначно советую 👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Гора Мамдзышха»
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