Гора Мамдзышха – экскурсии в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Мамдзышха» в Пицунде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
На машине
6.5 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга
Путешествие на гору Мамдзышха подарит вам незабываемые эмоции и виды, которые невозможно забыть. Присоединяйтесь к нашей группе и отправляйтесь на высоту
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 июн в 09:00
2700 ₽ за человека
Джип-тур выше облаков! (Из Пицунды)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
4.5 часа
Индивидуальная
Джип-тур выше облаков! (Из Пицунды)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Завтра в 08:00
16 июн в 08:00
5000 ₽ за человека
Вечерняя Гагра
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя Гагра
Увидеть город в свете огней - на экскурсии из Пицунды
Начало: От вашего отеля
26 июн в 17:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Гора Мамдзышха»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
  2. Джип-тур выше облаков! (Из Пицунды)
  3. Вечерняя Гагра
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Ущелье Черниговка
  7. Водопад Молочный
  8. Гора Мамдзышха
  9. Термальные источники Кындыг
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Гора Мамдзышха" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2025 год по теме «Гора Мамдзышха», 23 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август