Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Путешествие по Абхазии на внедорожнике: водопады, каньоны и озера. Уникальные виды и история региона ждут вас на каждом шагу
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
Прогулка по древней Пицунде: набережная, мандариновый сад, озеро Инкит и дом-музей Георгия Хецуриани. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: В центре Пицунды
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Путешествие по самым живописным уголкам республики из Пицунды
Начало: От вашего адреса
Расписание: в среду и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
25 окт в 08:45
1520 ₽
1600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в октябре 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 1520 до 13 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2025 год по теме «Самое главное», 79 ⭐ отзывов, цены от 1520₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь