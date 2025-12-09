Мои заказы

Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон

Путешествие по самым живописным уголкам республики из Пицунды
Предлагаем вам познакомиться с двумя яркими достопримечательностями Абхазии! Посетить высокогорное озеро и заповедный город — пожалуй, первое, что нужно сделать в Стране души.

Вы оцените открыточные виды Рицы, а в Новом Афоне погрузитесь в историю святынь, исследуете карстовую пещеру и побываете на заброшенной станции.
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон© Мадина
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон© Мадина
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон© Мадина

Описание экскурсии

Озеро Рица и окрестности

Дорога к озеру сама по себе завораживает — бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки создают впечатляющий пейзаж. Увидите:

  • Голубое озеро — живописное место, о котором ходят легенды. Если повезёт, вы встретите павлинов, которые часто здесь появляются
  • Юпшарский каньон — древний каньон в гигантской скале, формировавшийся веками. По пути вы проедете мимо водопадов Девичьи Слёзы и Мужские Слёзы
  • Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид со смотровой площадки «Птичий Клюв» на высоте 1200 м и дачу Сталина (по желанию)
  • Озеро Рица — главную визитную карточку Абхазии. Вы узнаете о его происхождении и легендах, связанных с этим местом

Новый Афон

Далее вы посетите живописный город-курорт, богатый историей и природными памятниками.

  • Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита. На территории монастыря находятся несколько храмов, 50-метровая колокольня, кельи и трапезная. Вы увидите чудотворный крест с частицей Креста Господня и пятикупольный Пантелеймоновский собор с фресками и иконами
  • Новоафонская пещера карстового происхождения с окаменевшими водопадами, подземным озером и галереей каменных цветов
  • Парк с лебедями и рукотворный водопад, созданный силами монахов
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Лыхны (10 век) — по желанию
  • Дегустация местных продуктов — душистый мёд, сорта абхазских вин, сыр и копчёное мясо

Примерный тайминг

  • 8:30–9:00 — выезд из отеля или вашего адреса
  • 13:00–14:00 — прибытие на Рицу
  • 15:30–16:30 — монастырь Святого апостола Симона Кананита
  • 17:20–17:40 — пещера
  • 19:00–20:00 — возвращение

На длительность экскурсии могут влиять загруженность дороги и темп группы.

Организационные детали

  • Едем на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • Дети до 8 лет включительно могут посетить экскурсию бесплатно без отдельного места в автобусе
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Посещение Рицинского национального парка: взрослые — 700 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
  • Посещение Новоафонской пещеры — 700 ₽ за чел., дети до 8 лет — бесплатно
  • Обед в кафе по желанию — средний чек 800 ₽ за чел. По пути есть места для перекуса
  • Молочный водопад и смотровая площадка «Птичий клюв» (в объезд Рицы, когда нет снега и непогоды) — 500 ₽ за чел. (зависит от сезона)
  • Заезд в село Лыхны и посещение храма 10 века — 300 ₽ за чел.

Дача Сталина и Лыхненский храм посещаются при наборе достаточного количества желающих.

в субботу в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети до 12 лет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Пицунде
Провела экскурсии для 3963 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.

Входит в следующие категории Пицунды

Похожие экскурсии из Пицунды

На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
На машине
На кабриолете
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
На машине
5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Путешествие по Абхазии на внедорожнике: водопады, каньоны и озера. Уникальные виды и история региона ждут вас на каждом шагу
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пицунде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пицунде