Предлагаем вам познакомиться с двумя яркими достопримечательностями Абхазии! Посетить высокогорное озеро и заповедный город — пожалуй, первое, что нужно сделать в Стране души.
Вы оцените открыточные виды Рицы, а в Новом Афоне погрузитесь в историю святынь, исследуете карстовую пещеру и побываете на заброшенной станции.
Описание экскурсии
Озеро Рица и окрестности
Дорога к озеру сама по себе завораживает — бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки создают впечатляющий пейзаж. Увидите:
- Голубое озеро — живописное место, о котором ходят легенды. Если повезёт, вы встретите павлинов, которые часто здесь появляются
- Юпшарский каньон — древний каньон в гигантской скале, формировавшийся веками. По пути вы проедете мимо водопадов Девичьи Слёзы и Мужские Слёзы
- Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид со смотровой площадки «Птичий Клюв» на высоте 1200 м и дачу Сталина (по желанию)
- Озеро Рица — главную визитную карточку Абхазии. Вы узнаете о его происхождении и легендах, связанных с этим местом
Новый Афон
Далее вы посетите живописный город-курорт, богатый историей и природными памятниками.
- Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита. На территории монастыря находятся несколько храмов, 50-метровая колокольня, кельи и трапезная. Вы увидите чудотворный крест с частицей Креста Господня и пятикупольный Пантелеймоновский собор с фресками и иконами
- Новоафонская пещера карстового происхождения с окаменевшими водопадами, подземным озером и галереей каменных цветов
- Парк с лебедями и рукотворный водопад, созданный силами монахов
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Лыхны (10 век) — по желанию
- Дегустация местных продуктов — душистый мёд, сорта абхазских вин, сыр и копчёное мясо
Примерный тайминг
- 8:30–9:00 — выезд из отеля или вашего адреса
- 13:00–14:00 — прибытие на Рицу
- 15:30–16:30 — монастырь Святого апостола Симона Кананита
- 17:20–17:40 — пещера
- 19:00–20:00 — возвращение
На длительность экскурсии могут влиять загруженность дороги и темп группы.
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- Дети до 8 лет включительно могут посетить экскурсию бесплатно без отдельного места в автобусе
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Посещение Рицинского национального парка: взрослые — 700 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Посещение Новоафонской пещеры — 700 ₽ за чел., дети до 8 лет — бесплатно
- Обед в кафе по желанию — средний чек 800 ₽ за чел. По пути есть места для перекуса
- Молочный водопад и смотровая площадка «Птичий клюв» (в объезд Рицы, когда нет снега и непогоды) — 500 ₽ за чел. (зависит от сезона)
- Заезд в село Лыхны и посещение храма 10 века — 300 ₽ за чел.
Дача Сталина и Лыхненский храм посещаются при наборе достаточного количества желающих.
в субботу в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мадина — Организатор в Пицунде
Провела экскурсии для 3963 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
