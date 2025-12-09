Предлагаем вам познакомиться с двумя яркими достопримечательностями Абхазии! Посетить высокогорное озеро и заповедный город — пожалуй, первое, что нужно сделать в Стране души. Вы оцените открыточные виды Рицы, а в Новом Афоне погрузитесь в историю святынь, исследуете карстовую пещеру и побываете на заброшенной станции.

Описание экскурсии

Озеро Рица и окрестности

Дорога к озеру сама по себе завораживает — бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки создают впечатляющий пейзаж. Увидите:

Голубое озеро — живописное место, о котором ходят легенды. Если повезёт, вы встретите павлинов, которые часто здесь появляются

— живописное место, о котором ходят легенды. Если повезёт, вы встретите павлинов, которые часто здесь появляются Юпшарский каньон — древний каньон в гигантской скале, формировавшийся веками. По пути вы проедете мимо водопадов Девичьи Слёзы и Мужские Слёзы

— древний каньон в гигантской скале, формировавшийся веками. По пути вы проедете мимо водопадов Девичьи Слёзы и Мужские Слёзы Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид со смотровой площадки «Птичий Клюв» на высоте 1200 м и дачу Сталина (по желанию)

(в тёплое время года), фантастический вид со смотровой площадки «Птичий Клюв» на высоте 1200 м и дачу Сталина (по желанию) Озеро Рица — главную визитную карточку Абхазии. Вы узнаете о его происхождении и легендах, связанных с этим местом

Новый Афон

Далее вы посетите живописный город-курорт, богатый историей и природными памятниками.

Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита. На территории монастыря находятся несколько храмов, 50-метровая колокольня, кельи и трапезная. Вы увидите чудотворный крест с частицей Креста Господня и пятикупольный Пантелеймоновский собор с фресками и иконами

На территории монастыря находятся несколько храмов, 50-метровая колокольня, кельи и трапезная. Вы увидите чудотворный крест с частицей Креста Господня и пятикупольный Пантелеймоновский собор с фресками и иконами Новоафонская пещера карстового происхождения с окаменевшими водопадами, подземным озером и галереей каменных цветов

карстового происхождения с окаменевшими водопадами, подземным озером и галереей каменных цветов Парк с лебедями и рукотворный водопад , созданный силами монахов

, созданный силами монахов Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Лыхны (10 век) — по желанию

в с. Лыхны (10 век) — по желанию Дегустация местных продуктов — душистый мёд, сорта абхазских вин, сыр и копчёное мясо

Примерный тайминг

8:30–9:00 — выезд из отеля или вашего адреса

13:00–14:00 — прибытие на Рицу

15:30–16:30 — монастырь Святого апостола Симона Кананита

17:20–17:40 — пещера

19:00–20:00 — возвращение

На длительность экскурсии могут влиять загруженность дороги и темп группы.

Организационные детали

Едем на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter

Дети до 8 лет включительно могут посетить экскурсию бесплатно без отдельного места в автобусе

Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Посещение Рицинского национального парка: взрослые — 700 ₽, дети до 7 лет — бесплатно

Посещение Новоафонской пещеры — 700 ₽ за чел., дети до 8 лет — бесплатно

Обед в кафе по желанию — средний чек 800 ₽ за чел. По пути есть места для перекуса

Молочный водопад и смотровая площадка «Птичий клюв» (в объезд Рицы, когда нет снега и непогоды) — 500 ₽ за чел. (зависит от сезона)

Заезд в село Лыхны и посещение храма 10 века — 300 ₽ за чел.

Дача Сталина и Лыхненский храм посещаются при наборе достаточного количества желающих.