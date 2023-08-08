Групповая мини-группа: джиппинг по городам-призракам
Вас ждет небанальное путешествие по Абхазии! Мы посетим самые живописные заброшенные места и увидим, как природа забирает свое, накрывая руины плющом и лианами.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
14
авг
авг
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Город Акармара
- Село Джантух
- Заброшенные места
- Акармарский водопад
- Водопад «Великан» (высота свыше 100 метров)
- Водопад «Ирина»
- Город-герой Ткуарчал
- Смотровая площадка
- Ресторан «Ткуарчал»
- Висячие мосты через горную реку Галидзга
- Термальный радоновый источник «Кындыг»
- Водопад «Златоносец»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
ПодробнееПосле посещения опустевших селений Акармара, Ткуарчал и Джантух, в которых царит необыкновенная мистическая атмосфера, проедем к трем водопадам, высота одного из которых аж 100 метров! А если у нас останется время, мы еще отдохнем и в горячих источниках. Фоном к увиденному станут нескучные и захватывающие рассказы о культуре и истории страны.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-гида
- Страховка
- Что не входит
- Термальный источник (вход 300 рублей)
- Водопад «Златоносец» (вход 200 рублей)
- Экологический сбор (300 рублей)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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