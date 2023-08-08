Вас ждет небанальное путешествие по Абхазии! Мы посетим самые живописные заброшенные места и увидим, как природа забирает свое, накрывая руины плющом и лианами.

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Описание