Новый Афон и озеро Рица

Путешествие в Новый Афон и озеро Рица: групповая экскурсия из Сухума

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Абхазия многогранная — и в этом вы сможете убедиться сами! Нас ждут крепости и курорты, озера, каньоны, храмы.

Главными пунктами нашей программы станут умиротворяющий Новый Афон и жемчужина Страны Души — Озеро Рица с лазурной водой.
Новый Афон и озеро Рица
Новый Афон и озеро Рица
Новый Афон и озеро Рица
Новый Афон и озеро Рица
Новый Афон и озеро Рица
Новый Афон и озеро Рица
Ближайшие даты:
6
сен
13
сен
20
сен
27
сен
4
окт
11
окт
18
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Лебединое озеро
  • Рукотворный водопад
  • Новоафонский действующий мужской монастырь
  • Святой источник
  • Храм Симона Кананита
  • Келья Симона Кананита (по желанию)
  • Анакопийская крепость
  • Новоафонская пещера
  • Заброшенная Ж/Д станция Псырцха
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Юпшарский каньон
  • Каменный мешок
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Озеро Рица
  • Молочный водопад
  • Водопад «Птичий клюв»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы побываете у Бзыбской крепости, в необычайном Новом Афоне, где сосредоточены диковинные памятники архитектуры и святые места, прочувствуете их умиротворяющую атмосферу. Мы расскажем Вам о происхождении необыкновенно красивого озера Рица, поделимся легендами о храме Симона Канонита и Голубом озере. А еще вас ждет бодрящая прогулка по подвесному мосту, дегустация и, если пожелаете, катание на тарзанке!

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
  • Дегустация вина, меда и сыра
Что не входит
  • Экологический сбор на озере Рица (взрослый (12+)/700 рублей, детский (с 8 до 12 лет)/200 рублей)
  • Вход в Новоафонскую пещеру (700 рублей, по желанию)
  • Молочный водопад и водопад Птичий клюв (300 рублей)
  • Тарзанка, по желанию
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сухума

Групповые
Выездные
На весь день
Озеро Рица
Популярные места
Природа и пейзажи
Новый Афон

Похожие туры из Сухума

Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
по договоренности
5 сен
6 сен
7 сен
8 сен
8 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души
в Сухуме
7 сен
9 сен
10 сен
15 сен
15 000 за всё до 6 чел.
Заповедное озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Заповедное озеро Рица
Полюбоваться фантастической природой страны и узнать о ней интересные исторические факты
5 сен
7 сен
9 сен
11 сен
12 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сухуме
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ