Это путешествие покажет Вам место, где сплетаются богатая история, самобытная культура, южные традиции и христианское наследие глубокой древности; место, где нес свое слово и принял мученическую смерть один из апостолов Христа. место, где расположено подземное царство Абхазии — Новоафонская пещера. Что вы увидите:• Одну из важнейших религиозных святынь Абхазии, возведенная в конце XIX столетия — Ново-Афонский монастырь.

Лебединое озеро. Прогуляетесь по живописному приморскому парку, прилегающему к знаменитому Лебединому озеру по зеркальной глади которого плавают черные и белые лебеди; знакомство с разнообразной флорой парка.

• Рукотворный Новоафонский водопад; уникальная железнодорожная станция Псырцха. По желанию также можете увидеть:

Шедевр природы, именуемый «подземным царством», который впечатлит даже самого искушенного путешественника, в первую очередь, своими размерами — Ново-Афонская пещера.

Вы познакомитесь с дачей Сталина, её историческим интерьером, раритетными вещами и интересными фактами из жизни вождя. Здесь сохранен в неприкосновенности дух сталинской эпохи.

• Историко-культурный заповедник «Анакопия». Здесь располагается храм Симона Кананита X века; Маршрут:

Приморский парк • Рукотворный водопад • Ново-Афонский монастырь • Храм Симона Кананита • Cтанция «Псырцха» По желанию (за доп. плату): посещение кельи Симона Канонита X в., Анакопийская крепость, Ново-Афонская пещера 700 руб., дача Сталина, Лыхнашта, храм Успения Св. Богородицы. Дополнительные расходы: По желанию: посещение кельи Симона Канонита X в., Анакопийская крепость, Ново-Афонская пещера +700 руб., дача Сталина, Лыхнашта, Храм Успения Св. Богородицы.