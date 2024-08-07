Во время экскурсии в Новый Афон гид расскажет об истории, культуре и современной жизни Абхазии. В Приморском парке можно увидеть знаменитую коллонаду и живописный вид на Черное море. В Новом
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные виды на Черное море
- 🏛 Посещение исторических и культурных объектов
- 🍷 Дегустация местных вин и мёда
- 📸 Уникальные фотолокации
- 🚶♂️ Прогулка по Приморскому парку
- 🏰 Возможность увидеть древние крепости и пещеры
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что можно увидеть
- Приморский парк
- Коллонада
- Рукотворный водопад
- Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь
- Храм Симона Кананита
- Келья Симона Канонита
- Анакопийская крепость
- Ново-Афонская пещера
- Поляна Лыхнашта
- Храм Успения Святой Богородицы
- Железнодорожная станция «Псырцха»
Описание экскурсии
Это путешествие покажет Вам место, где сплетаются богатая история, самобытная культура, южные традиции и христианское наследие глубокой древности; место, где нес свое слово и принял мученическую смерть один из апостолов Христа. место, где расположено подземное царство Абхазии — Новоафонская пещера. Что вы увидите:• Одну из важнейших религиозных святынь Абхазии, возведенная в конце XIX столетия — Ново-Афонский монастырь.
Лебединое озеро. Прогуляетесь по живописному приморскому парку, прилегающему к знаменитому Лебединому озеру по зеркальной глади которого плавают черные и белые лебеди; знакомство с разнообразной флорой парка.
• Рукотворный Новоафонский водопад; уникальная железнодорожная станция Псырцха. По желанию также можете увидеть:
- Шедевр природы, именуемый «подземным царством», который впечатлит даже самого искушенного путешественника, в первую очередь, своими размерами — Ново-Афонская пещера.
- Вы познакомитесь с дачей Сталина, её историческим интерьером, раритетными вещами и интересными фактами из жизни вождя. Здесь сохранен в неприкосновенности дух сталинской эпохи.
• Историко-культурный заповедник «Анакопия». Здесь располагается храм Симона Кананита X века; Маршрут:
Приморский парк • Рукотворный водопад • Ново-Афонский монастырь • Храм Симона Кананита • Cтанция «Псырцха» По желанию (за доп. плату): посещение кельи Симона Канонита X в., Анакопийская крепость, Ново-Афонская пещера 700 руб., дача Сталина, Лыхнашта, храм Успения Св. Богородицы. Дополнительные расходы: По желанию: посещение кельи Симона Канонита X в., Анакопийская крепость, Ново-Афонская пещера +700 руб., дача Сталина, Лыхнашта, Храм Успения Св. Богородицы.
Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|1 150 ₽
|Детский (7-11)
|1 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приморский парк
- Рукотворный водопад
- Ново-Афонский монастырь
- Храм Симона Канонита
- Станция «Псырцха»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в Новоафонскую пещеру - 700 руб.
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас по месту проживания
Завершение: Отвозим по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА СУХУМ по московскому времени
- Уважаемые гости, оставляйте свои контактные номера телефонов, на которых есть вацап, телеграм или вайбер, для удобства с вами связаться. Обязательно пишите точный адрес, по которому мы сможем Вас забрать. Наш менеджер свяжется с вами в течение 2 часов после вашего бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 15 600₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в Новый Афон: Групповая экскурсия из Сухума с посещением святынь
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 150₽ за человека