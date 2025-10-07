читать дальше

прошли всю центральную часть. Заканчивали уже в темноте, в конце экскурсии поднимались на холм. На мой взгляд, эту часть можно было исключить, к этому времени очень устали да и в темноте уже особо нечего было смотреть) только колоннаду в подсветке, но без нее можно и обойтись) В любом случае, можно и не догуливать до конца, если устали, а вдруг кому-то наоборот интересно! Гиду большое спасибо, вызвала нам такси до дома, у нас приложения не было на телефоне. Однозначно стоит посетить экскурсию, если вы в Сухуме, чтобы лучше узнать этот город и увидеть интересные места.