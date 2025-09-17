Индивидуальная
до 7 чел.
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
Увидеть не самые известные, но очень атмосферные места, узнать больше о стране и её обычаях
Начало: В удобном для вас месте в Сухуме
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Сухуму
Откройте для себя тайны Нового Афона, исследуя величественные пещеры и исторические достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого
11 дек в 08:00
1 янв в 08:00
6400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
15 600 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей17 сентября 2025Не потеряйте того, что достигнуто Алевтиной.
- ППавел31 мая 2025Великолепная экскурсия! Мы не в первый раз в Абхазии и, конечно, все стандартные маршруты давно пройдены. А эта экскурсия -
- ААся6 мая 2025Тур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутов с толпами туристов, а
- ССаша4 мая 2025Незнаю что меня больше впечатлило, наш гид или красоты Абхазии 😅
Поездка очень понравилась, моя девушка была в восторге, хочет еще
- ААлиса4 мая 2025Волшебное получилось путешествие у нас путешествие!
Совсем недавно с женой вернулись из невероятной поездки по сказочной Абхазии. Приезжаем сюда не первый
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Пещера Абрскила»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Пещера Абрскила" можно забронировать 3 экскурсии от 6400 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Пещера Абрскила», 46 ⭐ отзывов, цены от 6400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль