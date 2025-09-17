Мои заказы

Пещера Абрскила – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещера Абрскила» в Сухуме, цены от 6400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
Увидеть не самые известные, но очень атмосферные места, узнать больше о стране и её обычаях
Начало: В удобном для вас месте в Сухуме
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Уютный Новый Афон - из Сухума
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Сухуму
Откройте для себя тайны Нового Афона, исследуя величественные пещеры и исторические достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого
11 дек в 08:00
1 янв в 08:00
6400 ₽ за всё до 6 чел.
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
На машине
7 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
15 600 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    17 сентября 2025
    Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
    Не потеряйте того, что достигнуто Алевтиной.
  • П
    Павел
    31 мая 2025
    Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
    Великолепная экскурсия! Мы не в первый раз в Абхазии и, конечно, все стандартные маршруты давно пройдены. А эта экскурсия -
    прекрасная возможность увидеть Абхазию немного с другой стороны. Это - Восточная Абхазия, она совсем другая. Интересные и очень красивые места, интересный и познавательный рассказ Алевтины - всё было просто прекрасно! Настоятельно рекомендую!

  • А
    Ася
    6 мая 2025
    Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
    Тур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутов с толпами туристов, а
    спокойной поездки по Восточной Абхазии, утопающей в зелени и солнце. Индивидуально, тихо и без суеты.
    И это получилось! Алевтина откликнулась на наш заказ, при этом мы забронировали поездку буквально накануне вечером.
    Маршрут основан на трёх локациях, о которых не так много информации в инете.
    Собор Моква 10-12 веков, построенный царем Леоном. Очень тихое место с милой монахиней с очаровательным именем Медея. Приедете сюда и узнаете про башмачки)
    Карстовая Отапская пещера с подземной рекой и 4 залами, доступными для посещения. Детям очень понравится такое приключение в резиновых ботфортах среди сталактитов и сталагмитов. Природа причудлива и ещё не облагорожена для толп туристов, как Афон.
    И наверно самое красивое по сочетанию зелени, камня, моря и неба место - руины Генуэзской крепости Сан-Томмаза, которая возвышается над морем.
    Алевтина показалась нам жизнерадостной и позитивной попутчицей, легким рассказчиком, без лишних исторических или политических экскурсов. Очень отзывчивая, откликающаяся на наши прихоти. Единственный момент - будьте готовы, что дороги в ВА, особенно сельские, очень плохи. Но после экскурсии можно заехать на термальный источник и снять усталость от дороги в горячей воде.
    Спасибо за эту поездку, мы ещё вернемся.

    Тур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутов
  • С
    Саша
    4 мая 2025
    Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
    Незнаю что меня больше впечатлило, наш гид или красоты Абхазии 😅
    Поездка очень понравилась, моя девушка была в восторге, хочет еще
    взять тур Алевтины.
    Мы пока думаем куда еще поехать, все так было хорошо организовано!
    Спасибо Алевтине за интересную поездку и за фотографии ❣️

  • А
    Алиса
    4 мая 2025
    Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
    Волшебное получилось путешествие у нас путешествие!

    Совсем недавно с женой вернулись из невероятной поездки по сказочной Абхазии. Приезжаем сюда не первый
    год. Раньше много локаций посещали, но в отапской пещере не были, да и уникальная фактория - наследие мореплавателей, была для меня удивлением.

    Экскурсия была проведённой самой настоящей феей — Алевтиной! Мы прогулялись по таким местам, от которых захватывало дух: таинственная пещера Отап, старинный собор, и древнюю крепость, я даже не думал, что здесь жили генуэзцы, и после них даже что-то осталось. А крепость-то удивительная, в хорошем состоянии сохранилась.

    Но главное чудо путешествия вовсе не достопримечательности, а сама Алевтина! От неё исходил такой мощный заряд любви к Абхазии, её рассказы, забота и её настрой. Её умение передать настроение каждого уголка превращало обычную экскурсию в настоящее путешествие во времени.

    Именно она помогла посмотреть на Абхазию свежим взглядом, ощутить её душу и увидеть другие локации, где мы ещё не путешествовали.

    Однозначно рекомендую отправляться сюда только с ней — впечатления будут настолько яркими, что захочется возвращаться снова и снова!

    Волшебное получилось путешествие у нас путешествие!

