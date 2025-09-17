читать дальше

спокойной поездки по Восточной Абхазии, утопающей в зелени и солнце. Индивидуально, тихо и без суеты.

И это получилось! Алевтина откликнулась на наш заказ, при этом мы забронировали поездку буквально накануне вечером.

Маршрут основан на трёх локациях, о которых не так много информации в инете.

Собор Моква 10-12 веков, построенный царем Леоном. Очень тихое место с милой монахиней с очаровательным именем Медея. Приедете сюда и узнаете про башмачки)

Карстовая Отапская пещера с подземной рекой и 4 залами, доступными для посещения. Детям очень понравится такое приключение в резиновых ботфортах среди сталактитов и сталагмитов. Природа причудлива и ещё не облагорожена для толп туристов, как Афон.

И наверно самое красивое по сочетанию зелени, камня, моря и неба место - руины Генуэзской крепости Сан-Томмаза, которая возвышается над морем.

Алевтина показалась нам жизнерадостной и позитивной попутчицей, легким рассказчиком, без лишних исторических или политических экскурсов. Очень отзывчивая, откликающаяся на наши прихоти. Единственный момент - будьте готовы, что дороги в ВА, особенно сельские, очень плохи. Но после экскурсии можно заехать на термальный источник и снять усталость от дороги в горячей воде.

Спасибо за эту поездку, мы ещё вернемся.