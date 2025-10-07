Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
Сегодня в 09:45
11 дек в 13:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Сухуму
Откройте для себя тайны Нового Афона, исследуя величественные пещеры и исторические достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого
11 дек в 08:00
1 янв в 08:00
6400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
9000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника7 октября 2025Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 вековДата посещения: 7 октября 2025Интересная, познавательная экскурсия! Узнали для себя много нового! Инна рассказывает хорошо, подача материала комфортная!
- ММария5 ноября 2025Обязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. Город, которому больше 2500 лет,
- ИИльфат30 октября 2025Компетентный, вовлеченный и коммукабельный профессионал. Рекомендую.
- ВВера16 октября 2025Отличная экскурсия. Экскурсовод знает материал, отвечает на любые вопросы, видно, что любит город и его историю. Узнали интересные факты о
- ДДударева11 октября 2025Экскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовью рассказывает материал и отвечает на все интересующие вопросы. Время "летит" незаметно. Рекомендую к посещению.
- ААлиса4 октября 2025Были в сентябре на экскурсии, рассказ очень интересный, исчерпывающий, про историю города да и страны в целом, много всего посмотрели,
- ЮЮлия3 октября 2025Добрый день, очень правилась экскурсия с Инной, много интересной информации, подача с любовью к своей стране и городу. Спасибо большое! Получили удовольствие от пешей прогулки и услышанной истории.
- ИИрина3 октября 2025Инна просто кладезь знаний, рассказывает очень интересно, знает еще больше)
Спасибо за интересно и с пользой проведенное время)
- ГГалина25 сентября 2025Спасибо, всё понравилось, немного затянулась вступительная часть, из-за этого концентрация внимания была утеряна. Но после начала движения всё пришло в норму 😁 было познавательно и интересно ❤️
- ММихаил22 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Несмотря на довольно длительную прогулку время пролетело незаметно. Инна эксперт, профессионал! Спасибо!!!
- ННаталия22 сентября 2025Я максимально рекомендую Инну для знакомства с этим прекрасным городом и присоединяюсь ко всем отзывам. Как будто не была на
- ИИолита21 сентября 2025Спасибо Инне за прекрасную экскурсию! Мы поняли про Сухум гораздо больше, чем мы просто сами побродили бы по городу. Узнали массу полезного, могли задать любой вопрос.
- ММаргарита16 сентября 2025Мы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историю города, помогает проникнуться колоритом
- ЕЕвгений14 сентября 2025Все отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновации.
- ААнна11 сентября 2025Спасибо за интересную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно. Инна умеет заинтересовать и историей Сухума, и архитектурой города. Побольше бы таких экскурсоводов!
- ЛЛев8 сентября 2025Прекрасная экскурсия, Инна супер гид, много новой и интересной информации рассказала и показала, провела очень продуктивную пешую экскурсию по Сухуму. Осталисб очень довольны. Всем рекомендую!
- ССветлана6 сентября 2025Как уже неоднократно отмечно в отзывах, Инна - профессионал, любящий свою страну и свой город. Если бы не посетили эту
- ГГринько4 сентября 2025Потрясающая пешая экскурсия по Сухуму — настоящий глоток истории и атмосферы! Спасибо гиду Инне за живые, увлекательные рассказы — будто
- ААнна26 августа 2025Спасибо большое ❤️ Очень интересно, информативно! Полное погружение)
- ЮЮлия21 августа 2025Огромная благодарность Инне за замечательную экскурсию: интересный материал, грамотная подача, любовь к стране, дружелюбие и открытость!
Инна, спасибо! Всем рекомендую
