Чтобы понять истинный характер Аргентины, нужно ехать туда, где горизонт бесконечен, а воздух пахнет костром и свободой. Я приглашаю вас в гости к гаучо на старинную эстансию, где время словно замерло в 19 веке. Вы прокатитесь верхом или в фаэтоне по пампасам, оцените асадо, посмотрите на джигитовку в седле и научитесь правильно пить мате под сенью вековых деревьев.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Побег из мегаполиса

Мы встретимся у вашего отеля и отправимся в сторону бескрайних равнин — пампасов. По пути я расскажу, как эти земли превратили Аргентину в мировую житницу и почему фигура гаучо — южноамериканского ковбоя — здесь важнее, чем любой политик.

Традиционное приветствие

Нас встретят на старинной эстансии (усадьбе) горячими, только что из печи, эмпанадас и бокалом местного вина. Вы узнаете, почему для аргентинца эстансия — не просто ферма, а святыня и культурный код.

Время свободы: лошади и история

После завтрака выбираем, что по душе:

для активных седлаем лошадей и отправляемся на прогулку по пампасам

для эстетов запрягаем аутентичную карету-фаэтон 19 века

для любознательных — визит в музей усадьбы: там можно увидеть, как жили богатые землевладельцы прошлого

Гастрономический ритуал — асадо

Мы переместимся в уютный зал или на террасу, где на огромных грилях уже шкварчит мясо. Вас ждёт полноценный обед: несколько видов стейков (chorizo, vacio), нежнейшие рёбрышки, домашние колбаски и свежие овощи. Вино и напитки будут литься рекой — отсюда никто не уходит голодным!

Фольклорный взрыв и шоу гаучо

Прямо во время обеда начнётся шоу: вы увидите танцы разных регионов Аргентины, в том числе страстный сапатео, и услышите живую игру на гитарах. А затем мы переместимся на поле, где гаучо покажут чудеса джигитовки и знаменитую каррера де сортихас — старинное состязание на ловкость в седле.

Аргентинский полдник и закат

Перед отъездом устроим мериенду: попробуем национальные сладости (пастелитос или альфахорес) с чаем мате или кофе. И отправимся в Буэнос-Айрес, по пути встречая закат над пампасами.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из отеля в Буэнос-Айресе

11:00 — прибытие на эстансию. Приветственный приём: традиционные пирожки-эмпанадас и местное вино

11:30 — время для активностей: прогулки на лошадях, катание в повозках или осмотр территории

13:00 — традиционный обед (асадо) с большим выбором мяса на гриле, салатов и десертов. Во время обеда проходит фольклорное шоу с песнями и танцами

15:00 — демонстрация мастерства гаучо: скачки и традиционные игры на лошадях

16:30 — полдник: чай мате, кофе и традиционная выпечка

17:30 — выезд обратно в город

19:00–19:30 — возвращение в отель

Организационные детали

В стоимость всё включено: трансфер на Toyota Hilux Pickup 4×4 (есть детские кресла), обед, чаепитие, шоу-программа и прогулки на лошадях.