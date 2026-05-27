В гости к гаучо - хранителям традиций Аргентины (всё включено)

Сбежать из Буэнос-Айреса в пампасы: к местным ковбоям, танцам и гитарам, играм в седле и асадо
Чтобы понять истинный характер Аргентины, нужно ехать туда, где горизонт бесконечен, а воздух пахнет костром и свободой. Я приглашаю вас в гости к гаучо на старинную эстансию, где время словно замерло в 19 веке.

Вы прокатитесь верхом или в фаэтоне по пампасам, оцените асадо, посмотрите на джигитовку в седле и научитесь правильно пить мате под сенью вековых деревьев.
Описание экскурсии

Побег из мегаполиса

Мы встретимся у вашего отеля и отправимся в сторону бескрайних равнин — пампасов. По пути я расскажу, как эти земли превратили Аргентину в мировую житницу и почему фигура гаучо — южноамериканского ковбоя — здесь важнее, чем любой политик.

Традиционное приветствие

Нас встретят на старинной эстансии (усадьбе) горячими, только что из печи, эмпанадас и бокалом местного вина. Вы узнаете, почему для аргентинца эстансия — не просто ферма, а святыня и культурный код.

Время свободы: лошади и история

После завтрака выбираем, что по душе:

  • для активных седлаем лошадей и отправляемся на прогулку по пампасам
  • для эстетов запрягаем аутентичную карету-фаэтон 19 века
  • для любознательных — визит в музей усадьбы: там можно увидеть, как жили богатые землевладельцы прошлого

Гастрономический ритуал — асадо

Мы переместимся в уютный зал или на террасу, где на огромных грилях уже шкварчит мясо. Вас ждёт полноценный обед: несколько видов стейков (chorizo, vacio), нежнейшие рёбрышки, домашние колбаски и свежие овощи. Вино и напитки будут литься рекой — отсюда никто не уходит голодным!

Фольклорный взрыв и шоу гаучо

Прямо во время обеда начнётся шоу: вы увидите танцы разных регионов Аргентины, в том числе страстный сапатео, и услышите живую игру на гитарах. А затем мы переместимся на поле, где гаучо покажут чудеса джигитовки и знаменитую каррера де сортихас — старинное состязание на ловкость в седле.

Аргентинский полдник и закат

Перед отъездом устроим мериенду: попробуем национальные сладости (пастелитос или альфахорес) с чаем мате или кофе. И отправимся в Буэнос-Айрес, по пути встречая закат над пампасами.

Примерный тайминг

  • 9:00 — выезд из отеля в Буэнос-Айресе
  • 11:00 — прибытие на эстансию. Приветственный приём: традиционные пирожки-эмпанадас и местное вино
  • 11:30 — время для активностей: прогулки на лошадях, катание в повозках или осмотр территории
  • 13:00 — традиционный обед (асадо) с большим выбором мяса на гриле, салатов и десертов. Во время обеда проходит фольклорное шоу с песнями и танцами
  • 15:00 — демонстрация мастерства гаучо: скачки и традиционные игры на лошадях
  • 16:30 — полдник: чай мате, кофе и традиционная выпечка
  • 17:30 — выезд обратно в город
  • 19:00–19:30 — возвращение в отель

Организационные детали

В стоимость всё включено: трансфер на Toyota Hilux Pickup 4×4 (есть детские кресла), обед, чаепитие, шоу-программа и прогулки на лошадях.

Тип билетаСтоимость
Участник$450
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 21 туриста
Аргентина стала моим домом в 2000 году. Знаю Аргентину не по путеводителям, а по тысячам километров дорог — от ледяного дыхания Патагонии до вечного шума водопадов Игуасу. За эти годы
Аргентина стала мне по-настоящему близка, и я с радостью помогу вам её почувствовать. Моя задача как гида и проводника — стереть границы между вами и этой удивительной культурой. Познакомлю вас с настоящей жизнью местных жителей, расскажу о деталях менталитета, которые не найти в интернете, и покажу ту Аргентину, в которую невозможно не влюбиться. Но главное для меня — это атмосфера. Я верю, что люди встречаются неслучайно. После каждой экскурсии гости часто становятся друзьями, и это — самая ценная часть моей работы. Мы проведём время так, чтобы Аргентина осталась в вашем сердце навсегда — ярким, живым и очень тёплым воспоминанием.

