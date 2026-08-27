Добро пожаловать на эстансию Don Silvano, где традиции гаучо оживают каждый день! Вы прокатитесь по пампе — верхом или в карете, насладитесь свежим воздухом и видом бескрайних полей.
Попробуете сочное асадо прямо с гриля и ароматное вино от местных виноделен, посмотрите на народные танцы и шоу аргентинских всадников.
Попробуете сочное асадо прямо с гриля и ароматное вино от местных виноделен, посмотрите на народные танцы и шоу аргентинских всадников.
Описание билета
9:30 — встреча в отеле и поездка на эстансию Don Silvano
11:00–11:30 — прогулка по ферме: вы узнаете о её истории и образе жизни гаучо
11:30–12:00 — катание на лошадях и в повозке
12:00–13:00 — осмотр местного музея и товаров народного промысла
13:00–16:00 — обед с асадо (настоящий мясной пир) и развлекательное шоу
16:00–18:00 — скачки гаучо на лошадях
20:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Едем на комфортабельном Renault Duster Iconic. Есть детское кресло
- В стоимость всё включено: трансфер, асадо и вино, катание на лошадях
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
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Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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Василий — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 37 туристов
Опытный водитель с многолетнем стажем. В своей работе ценю соблюдение договорённостей. Расскажите мне, куда и каким составом вы едете, требуются ли вам детские кресла или переноски для домашних животных, какой багаж необходимо разместить, и я обязательно вам помогу!
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