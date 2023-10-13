Я с детства влюблён в горы Армении и хочу поделиться этим чувством с вами. Наша страна — невероятная! Древнейшая культура, старинные храмы, гостеприимство местных жителей, поистине эдемская природа — всё это вы сможете встретить здесь. Во время похода вы увидите скалы и пещеры, в которых жили монахи, полюбуетесь завораживающими пейзажами и прикоснётесь к быту горцев.

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Описание

Что вас ожидает

Страна любви

Мы встретимся в Ереване, сядем в удобный микроавтобус и отправимся в сторону села Семёновка, откуда и начнём наш поход. Во время прогулки я постараюсь передать вам свои чувства к Армении, потому что она — страна любви! По пути вам откроются потрясающие альпийские луга и глубокие ущелья. У горцев сделаем остановку на обед, где вы попробуете блюда национальной кухни. Затем спустимся в леса Дилижана, полюбуемся необыкновенной первозданной природой и завершим прогулку в селе Гош.

Туда, где жили монахи

Но это ещё не всё! Перед отправлением назад заглянем в монастырь Гошаванк. Вы увидите скалы и пещеры, в которых жили монахи. По дороге в Ереван сделаем остановку у озера Севан с прекрасным видом на монастырский комплекс Севанаванк. Вы узнаете, как здесь появился этот монастырь, с какими проблемами в разные времена «сталкивалось» озеро Севан и другие факты из истории Армении.

Кому подойдёт маршрут

Нам предстоит преодолеть около 13 км, но маршрут несложный, с одним лёгким подъёмом. Он доступен для людей с минимальным уровнем физической подготовки. Можете взять с собой детей от 14 лет.

Организационные детали