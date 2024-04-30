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Альпийские луга и зелёные леса Дилижана

Откройте для себя удивительные пейзажи Армении и насладитесь национальной кухней в компании горцев
Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу Армении, где горы и древние монастыри сочетаются с гостеприимством местных жителей.

Начав путь из Еревана, путешественники отправятся в село Семёновка, чтобы насладиться альпийскими лугами и ущельями.
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В лесах Дилижана можно полюбоваться первозданной природой, а завершится маршрут в селе Гош. Посещение монастыря Гошаванк и озера Севан с видом на Севанаванк добавят культурного обогащения. Подходит для всех с минимальной физической подготовкой

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏛 Древние монастыри
  • 🍽 Национальная кухня
  • 🚶‍♂️ Лёгкий маршрут
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с июля по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а природа в полном расцвете. В эти месяцы можно насладиться обедом у горцев. Весной и осенью также приятно путешествовать, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но лучше подготовиться к холодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана

Что можно увидеть

  • Монастырь Гошаванк
  • Монастырский комплекс Севанаванк

Описание экскурсии

Страна любви

Мы встретимся в Ереване, сядем в удобный микроавтобус и отправимся в сторону села Семёновка, откуда и начнём наш поход. Во время прогулки я постараюсь передать вам свои чувства к Армении, потому что она — страна любви! По пути вам откроются потрясающие альпийские луга и глубокие ущелья. У горцев сделаем остановку на обед, где вы попробуете блюда национальной кухни. Затем спустимся в леса Дилижана, полюбуемся необыкновенной первозданной природой и завершим прогулку в селе Гош.

Туда, где жили монахи

Но это ещё не всё! Перед отправлением назад заглянем в монастырь Гошаванк. Вы увидите скалы и пещеры, в которых жили монахи. По дороге в Ереван сделаем остановку у озера Севан с прекрасным видом на монастырский комплекс Севанаванк. Вы узнаете, как здесь появился этот монастырь, с какими проблемами в разные времена «сталкивалось» озеро Севан и другие факты из истории Армении.

Кому подойдёт маршрут

Нам предстоит преодолеть около 13 км, но маршрут несложный, с одним лёгким подъёмом. Он доступен для людей с минимальным уровнем физической подготовки. Можете взять с собой детей от 14 лет.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Mercedes Vito и после экскурсии привезу обратно
  • Наденьте удобную обувь, тёплую одежду и захватите дождевик
  • Возьмите с собой походный рюкзак с едой (это могут быть сэндвичи, бутерброды, шоколад) и водой (2 л на человека)
  • Обед у горцев возможен только в сезон — с июля по конец сентября. В остальное время перекусываем только той едой, которую взяли с собой.

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашей гостинице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самвел
Самвел — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 6 туристов
Барев дзез! Здравствуйте! Я Самвел, гид-экскурсовод не только по профессии, но и в ДНК. Влюблён в горы, в Армению, в свой умный и креативный народ и хочу передать вам эту
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же любовь и привязанность. Окончил Российско-Армянский (Славянский) Государственный университет, конечно же — факультет туризма! Начал работать в этой сфере с 2006 года. Специализируюсь на горном туризме, есть большой опыт работы с такими европейскими туристическими гигантами Anders Reizen и SNP. Веду культурно-классические туры тоже. Формат моих экскурсий не новый, но самый подходящий для ознакомления с настоящей Арменией!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про каждую точку маршрута. организация была на высшем уровне, трансфер от дома и обратно, все по плану и без задержек. маршрут очень живописный, первая часть в горах, вторая в лесу. гид учел все пожелания, фотографировал меня во всех красивых местах и даже поделился обедом)
всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про
всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про
всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про
всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про
всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про
всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про
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