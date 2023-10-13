Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Наша страна — невероятная! Древнейшая культура, старинные храмы, гостеприимство местных жителей, поистине эдемская природа — всё это вы сможете встретить здесь.
Во время похода вы увидите скалы и пещеры, в которых жили монахи, полюбуетесь завораживающими пейзажами и прикоснётесь к быту горцев.
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Описание
Что вас ожидает
Страна любви
Мы встретимся в Ереване, сядем в удобный микроавтобус и отправимся в сторону села Семёновка, откуда и начнём наш поход. Во время прогулки я постараюсь передать вам свои чувства к Армении, потому что она — страна любви! По пути вам откроются потрясающие альпийские луга и глубокие ущелья. У горцев сделаем остановку на обед, где вы попробуете блюда национальной кухни. Затем спустимся в леса Дилижана, полюбуемся необыкновенной первозданной природой и завершим прогулку в селе Гош.
Туда, где жили монахи
Но это ещё не всё! Перед отправлением назад заглянем в монастырь Гошаванк. Вы увидите скалы и пещеры, в которых жили монахи. По дороге в Ереван сделаем остановку у озера Севан с прекрасным видом на монастырский комплекс Севанаванк. Вы узнаете, как здесь появился этот монастырь, с какими проблемами в разные времена «сталкивалось» озеро Севан и другие факты из истории Армении.
Кому подойдёт маршрут
Нам предстоит преодолеть около 13 км, но маршрут несложный, с одним лёгким подъёмом. Он доступен для людей с минимальным уровнем физической подготовки. Можете взять с собой детей от 14 лет.
Организационные детали
- Я заберу вас из отеля на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Mercedes Vito и после экскурсии привезу обратно
- Наденьте удобную обувь, тёплую одежду и захватите дождевик
- Возьмите с собой походный рюкзак с едой (это могут быть сэндвичи, бутерброды, шоколад) и водой (2 л на человека)
- Обед у горцев возможен только в сезон — с июля по конец сентября. В остальное время перекусываем только той едой, которую взяли с собой.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашей гостинице
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.