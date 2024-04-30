Лучшее время для посещения - с июля по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а природа в полном расцвете. В эти месяцы можно насладиться обедом у горцев. Весной и осенью также приятно путешествовать, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но лучше подготовиться к холодным условиям.

Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу Армении, где горы и древние монастыри сочетаются с гостеприимством местных жителей.Начав путь из Еревана, путешественники отправятся в село Семёновка, чтобы насладиться альпийскими лугами и ущельями.

В лесах Дилижана можно полюбоваться первозданной природой, а завершится маршрут в селе Гош. Посещение монастыря Гошаванк и озера Севан с видом на Севанаванк добавят культурного обогащения. Подходит для всех с минимальной физической подготовкой

Описание экскурсии

Страна любви

Мы встретимся в Ереване, сядем в удобный микроавтобус и отправимся в сторону села Семёновка, откуда и начнём наш поход. Во время прогулки я постараюсь передать вам свои чувства к Армении, потому что она — страна любви! По пути вам откроются потрясающие альпийские луга и глубокие ущелья. У горцев сделаем остановку на обед, где вы попробуете блюда национальной кухни. Затем спустимся в леса Дилижана, полюбуемся необыкновенной первозданной природой и завершим прогулку в селе Гош.

Туда, где жили монахи

Но это ещё не всё! Перед отправлением назад заглянем в монастырь Гошаванк. Вы увидите скалы и пещеры, в которых жили монахи. По дороге в Ереван сделаем остановку у озера Севан с прекрасным видом на монастырский комплекс Севанаванк. Вы узнаете, как здесь появился этот монастырь, с какими проблемами в разные времена «сталкивалось» озеро Севан и другие факты из истории Армении.

Кому подойдёт маршрут

Нам предстоит преодолеть около 13 км, но маршрут несложный, с одним лёгким подъёмом. Он доступен для людей с минимальным уровнем физической подготовки. Можете взять с собой детей от 14 лет.

Организационные детали