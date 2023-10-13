Альпийские луга и зелёные леса Дилижана

Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Я с детства влюблён в горы Армении и хочу поделиться этим чувством с вами.

Наша страна — невероятная! Древнейшая культура, старинные храмы, гостеприимство местных жителей, поистине эдемская природа — всё это вы сможете встретить здесь.

Во время похода вы увидите скалы и пещеры, в которых жили монахи, полюбуетесь завораживающими пейзажами и прикоснётесь к быту горцев.
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Страна любви

Мы встретимся в Ереване, сядем в удобный микроавтобус и отправимся в сторону села Семёновка, откуда и начнём наш поход. Во время прогулки я постараюсь передать вам свои чувства к Армении, потому что она — страна любви! По пути вам откроются потрясающие альпийские луга и глубокие ущелья. У горцев сделаем остановку на обед, где вы попробуете блюда национальной кухни. Затем спустимся в леса Дилижана, полюбуемся необыкновенной первозданной природой и завершим прогулку в селе Гош.

Туда, где жили монахи

Но это ещё не всё! Перед отправлением назад заглянем в монастырь Гошаванк. Вы увидите скалы и пещеры, в которых жили монахи. По дороге в Ереван сделаем остановку у озера Севан с прекрасным видом на монастырский комплекс Севанаванк. Вы узнаете, как здесь появился этот монастырь, с какими проблемами в разные времена «сталкивалось» озеро Севан и другие факты из истории Армении.

Кому подойдёт маршрут

Нам предстоит преодолеть около 13 км, но маршрут несложный, с одним лёгким подъёмом. Он доступен для людей с минимальным уровнем физической подготовки. Можете взять с собой детей от 14 лет.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Mercedes Vito и после экскурсии привезу обратно
  • Наденьте удобную обувь, тёплую одежду и захватите дождевик
  • Возьмите с собой походный рюкзак с едой (это могут быть сэндвичи, бутерброды, шоколад) и водой (2 л на человека)
  • Обед у горцев возможен только в сезон — с июля по конец сентября. В остальное время перекусываем только той едой, которую взяли с собой.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашей гостинице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
На весь день
Озеро Севан
Популярные места
Дилижан
Перезагрузка
На микроавтобусе

Похожие туры из Еревана

Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Влюбиться в высокогорные ландшафты северной Армении и погулять по старинному курортному городу
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
200 за всё до 4 чел.
Моя добродушная Армения
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Моя добродушная Армения
Обнять Армению сердцем, увидеть 6000-летнюю винодельню и научиться готовить суджух
Из Еревана от вашей гостиницы
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
190152 за всё до 3 чел.
Армения от А до Я
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Армения от А до Я
Природа, алфавит, храмы Сагмосаванк и Кармравор - прикоснуться к национальному наследию и колориту
Мы с водителем заберем вас из отеля
14 окт
17 окт
18 окт
20 окт
145 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ