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Армения, которую вы не видели

Погрузитесь в атмосферу древней Армении: крепости, монастыри и уникальные деревни ждут вас в этом удивительном путешествии
Отправляйтесь в Цахкадзор, чтобы увидеть его с неожиданного ракурса. Посетите крепость Бжни и узнайте о жизни князей. Откройте для себя монастыри Кечарис и святой Богородицы, где сохранилась древняя архитектура. В
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деревне, где живут греки и ассирийцы, узнайте их историю. Завершите день в термальных источниках, восстанавливая силы после насыщенного дня.

Эта экскурсия - идеальный способ увидеть Армению с новой стороны и прикоснуться к её богатой истории

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • ⛪ Посещение древних монастырей
  • 🌿 Природные термальные источники
  • 🌍 Многокультурные деревни
  • 🚶‍♂️ Увлекательные прогулки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и ноябре также можно насладиться экскурсиями, хотя температура может быть ниже. Зимой посещение возможно, но учтите, что некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Армения, которую вы не видели
Армения, которую вы не видели
Армения, которую вы не видели

Что можно увидеть

  • Крепость Бжни
  • Монастырь Кечарис
  • Монастырь святой Богородицы

Описание экскурсии

  • Вы посетите важную святыню Армении — монастырь Богоматери, или, как называют его жители, Кечарис. Его строительством в 11 веке занималась княжеская семья Пахлавуни и культурно-политический деятель Григор Магистром.
  • Побываете у крепости Бжни 9 века. Осмотрите в ней останки замка, церковь 5 века и потайной выход из крепости к ущелью реки Раздан. Послушаете, как в Средневековье жили цари и князья.
  • Увидите одну из красивейших христианских обителей Армении — монастырь святой Богородицы 10 века. Узнаете, как живут греки и ассирийцы в монастырской деревне и как они сюда попали.
  • Отдохнёте, оздоровитесь и наполнитесь силами в термальных источниках.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Посещение термальных источников не входит в цену — 14000 драмов/час с группы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2491 туриста
Я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это
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люди, которые любят свою страну. Мы профессионалы своего дела: проводим однодневные программы по главным городам страны, насыщенные информацией и впечатлениями. Наша задача — сделать всё, чтобы Армения открылась перед вами такой, какая она есть: древняя, изумительная, настоящая, гостеприимная. Каждого гостя, согласно старинным армянским традициям, мы встречаем и провожаем так, чтобы он обязательно захотел вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Об экскурсии.
Прекрасный маршрут. Крепость в Бжни сохранила наиболее яркие элементы архитектуры. Приступную стену и потайной ход к реке, который находится в отличном состоянии. Сейчас в проход можно лишь немного углубиться.
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Монастырь Святой Богородицы - это место, где без толчеи можно осмотреть основные элементы армянских святынь, повезло оказаться на службе и немного ее послушать.
Дорога от Бжни к Цахкадзору вдоль реки Раздан, проходящая через одноименное озеро, достойна отдельного упоминания, очень живописная.
Кечарис красив, но в таких местах хочется уединения, чего нельзя найти у популярной достопримечательности.

О гиде.
Марта и Артак прекрасные, гостеприимные люди. Постоянно шли на встречу, помогали добраться туда, куда добраться почти нельзя, нигде не подгоняли, путешествовали к комфортном мне ритме. Машина современная и удобная. Артак - комфортный водитель. Марта прекрасный рассказчик, много всего знает про историю своей страны, готова разговаривать на современные темы.

Об экскурсии.
Об экскурсии.
Об экскурсии.
Об экскурсии.
Об экскурсии.
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