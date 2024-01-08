Отправляйтесь в Цахкадзор, чтобы увидеть его с неожиданного ракурса. Посетите крепость Бжни и узнайте о жизни князей. Откройте для себя монастыри Кечарис и святой Богородицы, где сохранилась древняя архитектура. В

деревне, где живут греки и ассирийцы, узнайте их историю. Завершите день в термальных источниках, восстанавливая силы после насыщенного дня. Эта экскурсия - идеальный способ увидеть Армению с новой стороны и прикоснуться к её богатой истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и ноябре также можно насладиться экскурсиями, хотя температура может быть ниже. Зимой посещение возможно, но учтите, что некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега.

Сейчас август — это идеальное время.