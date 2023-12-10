Посетить крепость Бжни, древние монастыри и минеральные источники Цахкадзора
Мы отправляемся в Цахкадзор, чтобы взглянуть на него с неожиданного ракурса — вдали от горнолыжных трасс. Побываем в крепости Бжни и вообразим, как жили в ней князья. Увидим два красивых христианских монастыря. Обнаружим деревню, где живут греки и ассирийцы — и выясним, как они туда попали. А после насыщенного дня восстановим силы в термальных источниках.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы посетите важную святыню Армении — монастырь Богоматери, или, как называют его жители, Кечарис. Его строительством в 11 веке занималась княжеская семья Пахлавуни и культурно-политический деятель Григор Магистром.
- Побываете у крепости Бжни 9 века. Осмотрите в ней останки замка, церковь 5 века и потайной выход из крепости к ущелью реки Раздан. Послушаете, как в Средневековье жили цари и князья.
- Увидите одну из красивейших христианских обителей Армении — монастырь святой Богородицы 10 века. Узнаете, как живут греки и ассирийцы в монастырской деревне и как они сюда попали.
- Отдохнёте, оздоровитесь и наполнитесь силами в термальных источниках.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Посещение термальных источников не входит в цену — 14000 драмов за час/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего места проживания в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 773 туристов
Я Марта, и я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед, и я знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это люди, которые любят свою страну. Мы профессионалы своего дела. Наша цель — показать Армению такой, какая она есть: древняя, изумительная, настоящая, гостеприимная. А гостя, по армянским старинным традициям, встречают и провожают так, чтобы он обязательно захотел вернуться.
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