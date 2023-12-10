Армения, которую вы не видели

Индивидуальная экскурсия в Ереване

Посетить крепость Бжни, древние монастыри и минеральные источники Цахкадзора

Мы отправляемся в Цахкадзор, чтобы взглянуть на него с неожиданного ракурса — вдали от горнолыжных трасс. Побываем в крепости Бжни и вообразим, как жили в ней князья. Увидим два красивых христианских монастыря. Обнаружим деревню, где живут греки и ассирийцы — и выясним, как они туда попали. А после насыщенного дня восстановим силы в термальных источниках.
Армения, которую вы не видели
Армения, которую вы не видели
Армения, которую вы не видели
Армения, которую вы не видели
Армения, которую вы не видели
Армения, которую вы не видели
Армения, которую вы не видели
Армения, которую вы не видели
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы посетите важную святыню Армении — монастырь Богоматери, или, как называют его жители, Кечарис. Его строительством в 11 веке занималась княжеская семья Пахлавуни и культурно-политический деятель Григор Магистром.
  • Побываете у крепости Бжни 9 века. Осмотрите в ней останки замка, церковь 5 века и потайной выход из крепости к ущелью реки Раздан. Послушаете, как в Средневековье жили цари и князья.
  • Увидите одну из красивейших христианских обителей Армении — монастырь святой Богородицы 10 века. Узнаете, как живут греки и ассирийцы в монастырской деревне и как они сюда попали.
  • Отдохнёте, оздоровитесь и наполнитесь силами в термальных источниках.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Посещение термальных источников не входит в цену — 14000 драмов за час/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего места проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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