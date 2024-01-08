Отправляйтесь в Цахкадзор, чтобы увидеть его с неожиданного ракурса. Посетите крепость Бжни и узнайте о жизни князей. Откройте для себя монастыри Кечарис и святой Богородицы, где сохранилась древняя архитектура. В
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- ⛪ Посещение древних монастырей
- 🌿 Природные термальные источники
- 🌍 Многокультурные деревни
- 🚶♂️ Увлекательные прогулки
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и ноябре также можно насладиться экскурсиями, хотя температура может быть ниже. Зимой посещение возможно, но учтите, что некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость Бжни
- Монастырь Кечарис
- Монастырь святой Богородицы
Описание экскурсии
- Вы посетите важную святыню Армении — монастырь Богоматери, или, как называют его жители, Кечарис. Его строительством в 11 веке занималась княжеская семья Пахлавуни и культурно-политический деятель Григор Магистром.
- Побываете у крепости Бжни 9 века. Осмотрите в ней останки замка, церковь 5 века и потайной выход из крепости к ущелью реки Раздан. Послушаете, как в Средневековье жили цари и князья.
- Увидите одну из красивейших христианских обителей Армении — монастырь святой Богородицы 10 века. Узнаете, как живут греки и ассирийцы в монастырской деревне и как они сюда попали.
- Отдохнёте, оздоровитесь и наполнитесь силами в термальных источниках.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Посещение термальных источников не входит в цену — 14000 драмов/час с группы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2491 туриста
Я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Об экскурсии.
Прекрасный маршрут. Крепость в Бжни сохранила наиболее яркие элементы архитектуры. Приступную стену и потайной ход к реке, который находится в отличном состоянии. Сейчас в проход можно лишь немного углубиться.
Прекрасный маршрут. Крепость в Бжни сохранила наиболее яркие элементы архитектуры. Приступную стену и потайной ход к реке, который находится в отличном состоянии. Сейчас в проход можно лишь немного углубиться.
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