Армения в контрастных цветах: степной Севан vs цветущий Дилижан

Мы покажем вам, что Армения имеет не только богатую историю и культуру, но и чудесную природу

Индивидуальная
Мы покажем вам, что Армения имеет не только богатую историю и культуру, но и чудесную природу.

От степного и в чем-то сурового климата Севана и до цветущего и солнечного Дилижана, от Севанаванк из черного туфа и до белокаменного Агарцина.
Армения в контрастных цветах: степной Севан vs цветущий Дилижан
Армения в контрастных цветах: степной Севан vs цветущий Дилижан
Армения в контрастных цветах: степной Севан vs цветущий Дилижан
Армения в контрастных цветах: степной Севан vs цветущий Дилижан
Армения в контрастных цветах: степной Севан vs цветущий Дилижан
Армения в контрастных цветах: степной Севан vs цветущий Дилижан
Армения в контрастных цветах: степной Севан vs цветущий Дилижан

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Город Дилижан
  • Монастырь Агарцин

Что вас ожидает:

    Озеро Севан — армянское море скрывающийся высоко в горах
    На единственном острове которого в IX веке был основан монастырь Севанаванк. Монастырь Севанаванк и озеро Севан — Озеро Севан, море Гегамское, высокогорное пресноводное озер. По легенде, на месте озера был родник, однажды, девушка, набрав воды из родника забыла закрыть родник, и вода заполонила долину. В озере водятся рыба ишхан — царь армянских рыб, из которого варят вкуснейшую уху. Раки — из раковых шеек готовят вкуснейший кебаб. На берегу Севана была знаменитая Севанская битва, после которого Ашот Железный освободил Армению. На единственном острове Севана в IX веке был основан Севанаванк. Здесь Ашот Железный вынашивал план по освобождению Армении от арабов.
    Дилижан, город известных армянских художников, композиторов, ученых и режиссёров
    Горноклиматический и бальнеологический курорт, со всех сторон территорией Дилижансного заповедника — одного из богатейших на Южном Кавказе. Дилижан, город известных армянских художников, композиторов, ученых и режиссёров. Горноклиматический и бальнеологический курорт, окружен со всех сторон территорией Дилижансного заповедника — одного из богатейших на Южном Кавказе. Как говорил Рубик в фильме «Мимино»: «У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран — вода течет, второе место занимает в мире!» Вода в Дилижане действительно хорошая.

    Брачный танец орлов

    В 18 км от Дилижана, в лесистой долине скрывается монастырь Агарцин, что переводе означает танец орлов. Считается, что во время освещения монастыря у орла начался брачный танец. Агарцин был построен в X-XIII веках под покровительством царской династии Багратуни. В конце, дегустация вин и вкусный традиционный обед. В переводе с армянского означает танец орлов. Считается, что во время освещения монастыря у орла начался брачный танец. Дегустация вин и обед.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные услуги
    • Входные билеты
    • Дегустация вин
    • Обед
    • Вода
    Что не входит
    • Чаевые и карманные расходы
    • Алкогольные напитки сверх программы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: В фойе гостиницы
    Завершение: Гостиница проживания туриста
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 10:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 10:00

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