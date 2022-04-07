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Озеро Севан — армянское море скрывающийся высоко в горах

На единственном острове которого в IX веке был основан монастырь Севанаванк. Монастырь Севанаванк и озеро Севан — Озеро Севан, море Гегамское, высокогорное пресноводное озер. По легенде, на месте озера был родник, однажды, девушка, набрав воды из родника забыла закрыть родник, и вода заполонила долину. В озере водятся рыба ишхан — царь армянских рыб, из которого варят вкуснейшую уху. Раки — из раковых шеек готовят вкуснейший кебаб. На берегу Севана была знаменитая Севанская битва, после которого Ашот Железный освободил Армению. На единственном острове Севана в IX веке был основан Севанаванк. Здесь Ашот Железный вынашивал план по освобождению Армении от арабов.

Дилижан, город известных армянских художников, композиторов, ученых и режиссёров

Горноклиматический и бальнеологический курорт, со всех сторон территорией Дилижансного заповедника — одного из богатейших на Южном Кавказе. Дилижан, город известных армянских художников, композиторов, ученых и режиссёров. Горноклиматический и бальнеологический курорт, окружен со всех сторон территорией Дилижансного заповедника — одного из богатейших на Южном Кавказе. Как говорил Рубик в фильме «Мимино»: «У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран — вода течет, второе место занимает в мире!» Вода в Дилижане действительно хорошая.

Брачный танец орлов

В 18 км от Дилижана, в лесистой долине скрывается монастырь Агарцин, что переводе означает танец орлов. Считается, что во время освещения монастыря у орла начался брачный танец. Агарцин был построен в X-XIII веках под покровительством царской династии Багратуни. В конце, дегустация вин и вкусный традиционный обед. В переводе с армянского означает танец орлов. Считается, что во время освещения монастыря у орла начался брачный танец. Дегустация вин и обед.

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