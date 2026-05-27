Ближе к небу: красоты Арагацотна

Увидеть крепость Амберд, аллею алфавита, монастырь Сагмосаванк и озеро Кари
Это путешествие — не просто поездка по живописным местам. Это диалог с историей, встреча с природой и прикосновение к духовной культуре и вкусу Армении. Вас ждут древняя крепость и монастырь, прекрасные виды, аромат сушёных фруктов — и многое другое!
Описание экскурсии

Крепость Амберд (~60 мин.)

Мощная каменная цитадель на склоне горы Арагац, кажется, охраняет не только землю, но и само время. Вы полюбуетесь массивными башнями и стенами, остатками терм и часовни и видами на ущелье Касах.

Озеро Кари (20–25 мин.)

На склоне Арагаца — на высоте более 3200 метров — раскинулось сверкающее прозрачное озеро Кари. Идеальное место для фотосессии и размышлений о вечном.

Обед и дегустация армянских сухофруктов (60–80 мин.)

Монастырь Сагмосаванк (30–40 мин.)

Вы побываете в уникальном монастырском комплексе 13 века на вершине величественного ущелья Касах. И насладитесь природой и тишиной.

Аллея букв (10–20 мин.)

Это не просто памятник — это каменное стихотворение. Каждая буква вырезана в туфе и установлена у подножия горы. Вы сделаете фото рядом с первой буквой своего имени на память.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Mercedes-Benz Sprinter, Higer, Neoplan с Wi-Fi
  • В стоимость входит: экскурсия на английском и русском последовательно, вода и булочки, входные билеты, дегустация, страхование пассажиров. Отдельно оплачивается обед — 3 900–4 900 AMD (€9–11)
  • Доступ на внутреннюю территорию крепости Амберд может быть закрыт по независящим от нас причинам. Однако вам в любом случае откроется отличная панорама
  • Время в пути до первой точки — около 1,5 часов, время в пути обратно в Ереван — примерно 40 мин.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 2220 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.

