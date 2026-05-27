Это путешествие — не просто поездка по живописным местам. Это диалог с историей, встреча с природой и прикосновение к духовной культуре и вкусу Армении. Вас ждут древняя крепость и монастырь, прекрасные виды, аромат сушёных фруктов — и многое другое!

Описание экскурсии

Крепость Амберд (~60 мин.)

Мощная каменная цитадель на склоне горы Арагац, кажется, охраняет не только землю, но и само время. Вы полюбуетесь массивными башнями и стенами, остатками терм и часовни и видами на ущелье Касах.

Озеро Кари (20–25 мин.)

На склоне Арагаца — на высоте более 3200 метров — раскинулось сверкающее прозрачное озеро Кари. Идеальное место для фотосессии и размышлений о вечном.

Обед и дегустация армянских сухофруктов (60–80 мин.)

Монастырь Сагмосаванк (30–40 мин.)

Вы побываете в уникальном монастырском комплексе 13 века на вершине величественного ущелья Касах. И насладитесь природой и тишиной.

Аллея букв (10–20 мин.)

Это не просто памятник — это каменное стихотворение. Каждая буква вырезана в туфе и установлена у подножия горы. Вы сделаете фото рядом с первой буквой своего имени на память.

