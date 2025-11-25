Открыть древнюю Армению - через вкусы, пейзажи и легенды
Мы соединили в одном путешествии историю и вкусы Армении. Вы заглянете на фабрику сухофруктов Араратской долины, где воздух пронизан ароматом спелых фруктов.
А затем откроете для себя языческий храм, уникальное природное чудо и высеченный в скале монастырь — места, где древность и природа звучат в унисон.
3 отзыва
Описание экскурсии
Фабрика сухофруктов. Вы увидите, как создают ароматные армянские сухофрукты. После небольшой прогулки по производству — чашка кофе или чая, дегустация свежих сладостей и рассказ о традициях их приготовления.
Арка Егише Чаренца. Сделаем остановку у знаменитой арки Чаренца. В хорошую погоду отсюда открывается вид на гору и всё Армянское нагорье.
Храм Гарни. После посетим единственный в стране сохранившийся языческий храм 1 века. Рядом с ним рассмотрим остатки раннехристианского храма 7 века и римской бани 2 века с редкой мозаикой из разноцветных камней.
Симфония камней. Тысячи базальтовых колонн образуют фантастический пейзаж, от которого невозможно отвести взгляд.
Монастырь Гегард. Здесь течёт святой родник и царит особая тишина. Просторная территория комплекса идеально подходит для неспешной прогулки и вдохновляющих фотографий.
Организационные детали
Поездка пройдёт на минивене Honda. Есть детские кресла
Дополнительно оплачиваются билет в храм Гарни — 1500 драмов за чел., билет в Симфонию камней — 300 драмов за чел. и вход на фабрику сухофруктов — 2000 драмов за чел.
После экскурсии можем отвезти вас в аэропорт
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мари и Норик — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 478 туристов
Буду рада стать вашим гидом по всей Армении. Провожу экскурсии уже более 10 лет, по профессии гид-переводчик. Люблю свою страну и стараюсь её представить так, чтобы у гостей оставались прекрасные, тёплые и незабываемые впечатления. В моей команде есть и другие гиды, которые с удовольствием вам всё расскажут и покажут с истинно армянским акцентом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
25 ноя 2025
Даже не сомневайтесь! Это лучшее сочетание цены, качества, знаний, заботы и душевности. Прекрасная экскурсия и прекрасное сопровождение. Мы были окружены заботой и вниманием. Спасибо огромное!
О
Ольга
22 ноя 2025
Мы не очень большие любители экскурсий, но после долгого выбора, пришли к мнению, что нужно съездить по Армении и посмотреть какие-то уголки страны. Выбор пал на Гарни, Гетард, Симфонию камней. читать дальше
Долго изучали список предложений на Трипстере, выбор пал на Мари и Норика, даже не знаю почему, я очень интуитивный человек. Сказать, что нам понравилась экскурсия, это не сказать ничего. С нами был водителем и экскурсоводом Норик. Это очень знающий, тактичный человек, любящий свою страну. Этой любовью он «заразил» и нас. Столько чудес рукотворных и нерукотворных мы увидели за этот маршрут! Я даже не предполагала, что такие красоты и удивления от этого есть в этом месте! Никогда не знала и не слышала про Симфонию камней, но это просто чудо какое-то! Спасибо вашей команде, Норик и Мари! PS: кстати, экскурсовод Норик - с высшим образованием, прошел все курсы и сертификацию по проведению экскурсий, для нас это было важным.
Марина
5 ноя 2025
Рекомендую обращаться к Мари и Норику. Вежливые и очень внимательны к деталям. Клиентоориентированы: нам предложили несколько вариантов времени начала экскурсии. Пунктуальны. Нас забрали из удобного для нас места и в удобное читать дальше
время. И без тайминга на локациях 🙏🏼 Машина комфортная и вместительная. Норик нам рассказывал про Армению, про места которые мы посетили. Я даже была удивлена про рассказ о конструкции бань у храма Гарни. Отвечал подробно на все наши многочисленные вопросы. Ну и природа Армении восхищает.