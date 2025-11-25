Мы соединили в одном путешествии историю и вкусы Армении. Вы заглянете на фабрику сухофруктов Араратской долины, где воздух пронизан ароматом спелых фруктов. А затем откроете для себя языческий храм, уникальное природное чудо и высеченный в скале монастырь — места, где древность и природа звучат в унисон.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Мари и Норик Представитель команды в Ереване

Описание экскурсии

Фабрика сухофруктов. Вы увидите, как создают ароматные армянские сухофрукты. После небольшой прогулки по производству — чашка кофе или чая, дегустация свежих сладостей и рассказ о традициях их приготовления.

Арка Егише Чаренца. Сделаем остановку у знаменитой арки Чаренца. В хорошую погоду отсюда открывается вид на гору и всё Армянское нагорье.

Храм Гарни. После посетим единственный в стране сохранившийся языческий храм 1 века. Рядом с ним рассмотрим остатки раннехристианского храма 7 века и римской бани 2 века с редкой мозаикой из разноцветных камней.

Симфония камней. Тысячи базальтовых колонн образуют фантастический пейзаж, от которого невозможно отвести взгляд.

Монастырь Гегард. Здесь течёт святой родник и царит особая тишина. Просторная территория комплекса идеально подходит для неспешной прогулки и вдохновляющих фотографий.

Организационные детали