Сейчас июль — это идеальное время.

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются наилучшим временем для посещения Гарни, Гегарда и Симфонии камней. В это время года природа Армении особенно красива, а длительный световой день позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии. Эти месяцы отличаются мягкой погодой и меньшим количеством туристов, что создаёт комфортные условия для знакомства с культурными и природными памятниками.

Путешествие начинается с Азатского водохранилища, где открывается вид на гору Арарат. Далее вы посетите храм Гарни, единственное сохранившееся языческое сооружение в Армении. Затем отправитесь в монастырь Гегард, известный своей святой водой и историей, связанной с Григорием Просветителем. В завершение вас ждёт Симфония камней - природный памятник, напоминающий трубы органа. Экскурсия включает мастер-класс по выпечке лаваша и трансфер на комфортабельном минивэне

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Aзaтскoе вoдoxранилищe. Оно находится недалеко от села Ланджазат и используется для орошения Араратской долины. Отсюда вы увидите библейскую гору Арарат.

Гaрни — xрaм бoгa сoлнцa Митры. Вы побываете в единственном сохранившемся в Армении языческом сооружении. Гид расскажет об истории этого дохристианского храма в стиле периптер.

Мастер-класс по выпечке лаваша. Вы увидите, как разжигают тандыр и пекут традиционный армянский хлеб. После мастер-класса попробуете горячий лаваш с домашним сыром и зеленью.

Гегард — монастырь копья. Вы посетите пещерный монастырь в нескольких километрах от Гарни на склоне почти отвесных скал. Узнаете об основателе храма — первом католикосе всех армян Григории Просветителе. А ещё попробуете святую воду прямо из скалы.

Симфония камней, или Базальтовые столбы. Столбы нависают над землёй на высоте 50 метров в самом низу ущелья Гарни. Кому-то масштабный природный памятник напоминает трубы органа, кому-то — гигантские карандаши. Интересно, а какие ассоциации возникнут у вас.

Организационные детали