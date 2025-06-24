Гарни, Гегард и Симфония камней - Армения от язычества до христианства
Откройте для себя древнюю Армению через уникальные памятники: от языческого храма до пещерного монастыря. Вкусный лаваш и видео с дрона - бонус
Путешествие начинается с Азатского водохранилища, где открывается вид на гору Арарат. Далее вы посетите храм Гарни, единственное сохранившееся языческое сооружение в Армении.
Затем отправитесь в монастырь Гегард, известный своей святой водой и историей, связанной с Григорием Просветителем. В завершение вас ждёт Симфония камней - природный памятник, напоминающий трубы органа. Экскурсия включает мастер-класс по выпечке лаваша и трансфер на комфортабельном минивэне
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61 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальные исторические памятники
🍞 Мастер-класс по выпечке лаваша
📸 Видео с дрона на память
🚐 Комфортный трансфер
⛰️ Вид на гору Арарат
Лучшее время для посещения
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Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются наилучшим временем для посещения Гарни, Гегарда и Симфонии камней. В это время года природа Армении особенно красива, а длительный световой день позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии. Эти месяцы отличаются мягкой погодой и меньшим количеством туристов, что создаёт комфортные условия для знакомства с культурными и природными памятниками.
Aзaтскoе вoдoxранилищe. Оно находится недалеко от села Ланджазат и используется для орошения Араратской долины. Отсюда вы увидите библейскую гору Арарат.
Гaрни — xрaм бoгa сoлнцa Митры. Вы побываете в единственном сохранившемся в Армении языческом сооружении. Гид расскажет об истории этого дохристианского храма в стиле периптер.
Мастер-класс по выпечке лаваша. Вы увидите, как разжигают тандыр и пекут традиционный армянский хлеб. После мастер-класса попробуете горячий лаваш с домашним сыром и зеленью.
Гегард — монастырь копья. Вы посетите пещерный монастырь в нескольких километрах от Гарни на склоне почти отвесных скал. Узнаете об основателе храма — первом католикосе всех армян Григории Просветителе. А ещё попробуете святую воду прямо из скалы.
Симфония камней, или Базальтовые столбы. Столбы нависают над землёй на высоте 50 метров в самом низу ущелья Гарни. Кому-то масштабный природный памятник напоминает трубы органа, кому-то — гигантские карандаши. Интересно, а какие ассоциации возникнут у вас.
Организационные детали
Доплата производится наличными в драмах по курсу на день проведения экскурсии
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость экскурсии включены мастер-класс по выпечке лаваша, трансфер на минивэне Mercedes-Benz Viano, Honda
Дополнительно оплачиваются вход в храм Гарни — 1500 драмов за человека и Симфонию камней — 300 драмов за человека
В тёплое время годы мы можем предоставить вам летящие платья и сделать несколько фото на память. Это бесплатно. За доплату мы можем пригласить профессионального фотографа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 326 туристов
Привет, джаники! Я Константин. Родился и живу в Ереване. В туризме работаю с 2016 года. Люблю общаться с интересными людьми. Приветствую спорт. Люблю активный отдых. Я и мои коллеги показываем нашим уважаемым и дорогим гостям солнечную и гостеприимную Армению. Знакомим с историей, культурой и менталитетом.
Ваш друг, видеограф и фотограф, знаток и гурман армянской кухни, Костя.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Любовь
24 июн 2025
Побывали на прекрасной экскурсии, увидели потрясающие своей красотой достопримечательности и виды Армении. Особая благодарность нашему гиду Петросу: внимательный, знающий, тактичный. Мы прекрасно провели время и благодаря Петросу влюбились в Армению. Спасибо.
Н
Надежда
21 июн 2025
Константин, Вам огромная благодарность за проведенный с нами день. Прекрасный рассказчик, комфортный автомобиль, интересная программа. Армения нам понравилась очень-очень, и во многом это благодаря данной экскурсии. Конечно, будем рекомендовать!
Валерия
15 июн 2025
Большое спасибо Константину за прекрасную организацию экскурсии и особенная благодарность нашему гиду Петросу. Очень насыщенная и познавательная программа. Узнали очень много по истории Армении, получили массу положительных эмоций. Всем рекомендую.
И
Ирина
15 июн 2025
Интересная и очень красивая экскурсия! Очень советую посетить. Константин отличный гид, уверенный водитель, а еще делает потрясающие фото)
Спасибо, Константин! Успехов!
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diana
13 июн 2025
Прекрасно провели время на экскурсии с гидом Тиграном. Выехали пораньше, посмотрели на Арарат. Посетили прекрасные храмы Гарни и Гегард Поездкой однозначно довольна, рекомендую!
А
Александра
12 июн 2025
Шикарный, внимательный гид! Интересный рассказчик! Очень трепетное отношение 🥰 супер! Езжайте за красотой!
А
Анна
7 июн 2025
Прекрасная экскурсия, в первую очередь благодаря гиду. Константин не только профессионал, но и очень добрый человек, это сразу чувствуется. Спасибо огромное, обязательно вернёмся!
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ирина
3 июн 2025
Сегодня были на незабываемой экскурсии в Гарни и Герард с Константином. Начну с организационных деталей: с момента бронирования гид был на связи. Это всегда приятно. Авто комфортное. Общение приятнейшее. Информация читать дальше
подается в доступном виде и в любом желаемом вами объеме. Но по приезду голова полна знаний. Константин очень внимательный к просьбам гид, а также очень радушный. А фото? Какие фото он помог нам сделать!!! Отдельное спасибо! Маршрут: все скомпоновано крайне удобно для одного дня. Нет усталости. Есть только море положительных эмоций. А виды и пейзажи, которые нам предстояло увидеть - cлов нет, одни эмоции. Это потрясающе!!! Природа – величайший в мире художник. Спасибо Константину за прекрасную экскурсию и прекрасный день!
Т
Татьяна
1 июн 2025
Незабываемаемая экскурсия в комфортном темпе. Константин отличный гид, человек, который завоевывает симпатию с первых секунд общения. Чутко отзывается на все просьбы и запросы. Информацией не перегружает, но дает расширенные ответы читать дальше
на все вопросы. Подскажет все площадки для фото. Снимет качественное видео с хорошего квадрокоптера. Мы просто очарованы его гостеприимством, дружелюбием и профессионализмом. И не только мы: завидев Константина, другие гиды (с большим количеством туристов) пропускали нашу маленькую группу вперед.
Е
Елена
1 июн 2025
Экскурсия оставила только самые приятные впечатления. Гид был очень внимательным и доброжелательным, рассказывал интересно и увлекательно — слушать было реально приятно, без лишнего официоза, но с глубокими знаниями.
Отдельный плюс — читать дальше
съёмки с дрона, кадры получились потрясающие, как из кино! Пробовали вкуснейшие лепешки по дороге — до сих пор вспоминаю. А на ужин заехали в уютное местное место, где всё было и вкусно, и по-настоящему атмосферно.
Экскурсия прошла легко, насыщенно и с заботой о нас. Отличное сочетание природы, истории, впечатлений и местной кухни. Обязательно рекомендую!
Александра
30 мая 2025
Это было потрясающе💗 Я была в таком восторге от мест, от гида Тиграна, что сразу же взяла экскурсию в этот же день на вечер) Чувствовалось, что ты просто гуляешь с другом, читать дальше
отдыхаешь, слушаешь историю. Я побывала во многих странах, много туров было у меня, но это однозначно самое лучшее❤️ Благодаря вам я увидела Ереван с самой его красе и потрясающе провела время☺️ Спасибо вам) В Сентябре обязательно прилечу и возьму еще экскурсий🫶🏻
Игорь
26 мая 2025
Константин потрясный гид. отлично знает историю Армении. Очень гостеприимный и доброжелательный человек. рекомендую.
Ирма
21 мая 2025
Все было великолепно! Отличный маршрут, продуманы остановки, невероятная природа, интересный рассказ. Очень рады знакомству с Константином! Ощутили знаменитое армянское гостеприимство и дружелюбие🙏
P.s. а еще Константин умелый фотограф
Елена
21 мая 2025
Если вы любите прогулки и поездки по неизвестным городам и локациям в сопровождении интересных и приятных рассказов, легенд, интересных исторических деталей и без сухих фактов, то вам точно к Константину!!!! читать дальше
У нас случилась очень приятная, интересная и познавательная экскурсия по древним храмам и природным локациям замечательной маленькой страны. Настроение и эмоции точно сделал наш замечательный гид. В дополнение остались замечательные фото и видео нашей дружной компании (поручите это дело Константину-не пожалеете) и вкус прекрасного ланча со свежеиспеченным лавашом. Однозначно рекомендую
M
Maxim
20 мая 2025
На экскурсию ездили с Константином. Началось всё с потрясающего монастыря Герард, который впечатляет своей архитектурой и атмосферой. Прогулка по его территории позволила нам окунуться в историю и культуру Армении. Вокруг монастыря читать дальше
открываются великолепные виды на окружающие горы, что добавляет особую магию этому месту.
Далее мы направились к Симфонии камней, и это было настоящим чудом природы! Уникальные геологические образования, созданные вулканической активностью, поражают воображение. Мы сделали множество фотографий и насладились прогулкой по этому удивительному месту.
Завершением нашего путешествия стал храм Гарни. Его античная архитектура и живописные виды на окрестности просто завораживают. Мы были в восторге от того, как гармонично этот древний храм вписывается в окружающий ландшафт.
Также во время экскурсии нам рассказали о традициях армянской кухни, показали как выпекают лаваш, мы попробовали местные деликатесы – это было вкусно!
Экскурсия была организована на высоком уровне: наш гид был очень информативным и дружелюбным, что сделало наше путешествие еще более увлекательным. В конце нашего маршрута Константин записал видео с дрона, с нашим участием с прекрасными видами Армении.
Рекомендуем всем, кто хочет узнать больше о культуре и природе Армении, обязательно пройти этот маршрут. Это действительно стоит того!