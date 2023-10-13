Путешествия со мной — это не только знаковые места, истории о них, но и много красочных профессиональных фото. Я давно организую поездки по Армении и понял, что именно такое комбо позволяет получить максимальную пользу и удовольствие. В этот раз я также отобрал фотогеничные места. В поездке дополню их своими рассказами и через объектив камеры сохраню для вас самые яркие эмоции.

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Описание

Что вас ожидает

Монастырский комплекс Гегард

Гегард — один из самых значимых и красивых монастырей на территории Армении. Он затаился в глубине ущелья среди скал. На фоне красивого пейзажа здесь получаются впечатляющие кадры. Перед фотосессией я расскажу об истории храмового комплекса, объясню, как он получил название и почему Тамерлан так хотел попасть в этот монастырь.

Языческий храм Гарни

Да-да, в Армении сохранился единственный языческий храм, построенный армянским царём Трдатом I в 77 году. Об этом говорит обнаруженная в 20 веке надпись на греческом языке. Вы узнаете, как именно правитель Рима Нерон был причастен к созданию храма и что за послание оставили там греческие строители. Почувствуете себя героем тех веков, а фотографии с храмом будут напоминать об этом путешествии.

Озеро Севан

Приехать в наш край и не увидеть озеро Севан?! Я не дам вам совершить такое преступление и поэтому обязательно покажу эту жемчужину Армении. Озеро настолько красиво и огромно, что местные жители называют его морем. Фотографии здесь получаются просто шикарные. И конечно, с меня рассказ об истории Севана и его секретах.

Дилижан

Этот прекрасный город — заключительный пункт нашего маршрута. Кто смотрел фильм «Мимино», тот наверняка помнит, что герой Фрунзика Мкртчяна был как раз из Дилижана и очень хвалил местную воду. Мы не только попробуем её, но и сделаем много крутых фото на одной из старых улиц города.

Организационные детали