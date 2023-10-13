Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
Я давно организую поездки по Армении и понял, что именно такое комбо позволяет получить максимальную пользу и удовольствие. В этот раз я также отобрал фотогеничные места. В поездке дополню их своими рассказами и через объектив камеры сохраню для вас самые яркие эмоции.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Монастырский комплекс Гегард
Гегард — один из самых значимых и красивых монастырей на территории Армении. Он затаился в глубине ущелья среди скал. На фоне красивого пейзажа здесь получаются впечатляющие кадры. Перед фотосессией я расскажу об истории храмового комплекса, объясню, как он получил название и почему Тамерлан так хотел попасть в этот монастырь.
Языческий храм Гарни
Да-да, в Армении сохранился единственный языческий храм, построенный армянским царём Трдатом I в 77 году. Об этом говорит обнаруженная в 20 веке надпись на греческом языке. Вы узнаете, как именно правитель Рима Нерон был причастен к созданию храма и что за послание оставили там греческие строители. Почувствуете себя героем тех веков, а фотографии с храмом будут напоминать об этом путешествии.
Озеро Севан
Приехать в наш край и не увидеть озеро Севан?! Я не дам вам совершить такое преступление и поэтому обязательно покажу эту жемчужину Армении. Озеро настолько красиво и огромно, что местные жители называют его морем. Фотографии здесь получаются просто шикарные. И конечно, с меня рассказ об истории Севана и его секретах.
Дилижан
Этот прекрасный город — заключительный пункт нашего маршрута. Кто смотрел фильм «Мимино», тот наверняка помнит, что герой Фрунзика Мкртчяна был как раз из Дилижана и очень хвалил местную воду. Мы не только попробуем её, но и сделаем много крутых фото на одной из старых улиц города.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Honda Elysion либо Mersedes Viano
- В стоимость включены трансфер, услуги гида, питьевая вода, фотосессия
- Вы получите до 40 отредактированных фото в формате JPG в течение недели. Отошлю ссылку на них, по которой сможете скачать материалы в течение месяца.
- Услуги ретуши фото — €2/шт.
- Дополнительные расходы: обед — от 6000 драмов/чел., входные билеты в храм Гарни — для взрослого 1500 драмов/чел., для ребёнка до 12 лет 750 драмов/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.