Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом

Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров

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Ответы на вопросы
Путешествия со мной — это не только знаковые места, истории о них, но и много красочных профессиональных фото.

Я давно организую поездки по Армении и понял, что именно такое комбо позволяет получить максимальную пользу и удовольствие. В этот раз я также отобрал фотогеничные места. В поездке дополню их своими рассказами и через объектив камеры сохраню для вас самые яркие эмоции.
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Монастырский комплекс Гегард

Гегард — один из самых значимых и красивых монастырей на территории Армении. Он затаился в глубине ущелья среди скал. На фоне красивого пейзажа здесь получаются впечатляющие кадры. Перед фотосессией я расскажу об истории храмового комплекса, объясню, как он получил название и почему Тамерлан так хотел попасть в этот монастырь.

Языческий храм Гарни

Да-да, в Армении сохранился единственный языческий храм, построенный армянским царём Трдатом I в 77 году. Об этом говорит обнаруженная в 20 веке надпись на греческом языке. Вы узнаете, как именно правитель Рима Нерон был причастен к созданию храма и что за послание оставили там греческие строители. Почувствуете себя героем тех веков, а фотографии с храмом будут напоминать об этом путешествии.

Озеро Севан

Приехать в наш край и не увидеть озеро Севан?! Я не дам вам совершить такое преступление и поэтому обязательно покажу эту жемчужину Армении. Озеро настолько красиво и огромно, что местные жители называют его морем. Фотографии здесь получаются просто шикарные. И конечно, с меня рассказ об истории Севана и его секретах.

Дилижан

Этот прекрасный город — заключительный пункт нашего маршрута. Кто смотрел фильм «Мимино», тот наверняка помнит, что герой Фрунзика Мкртчяна был как раз из Дилижана и очень хвалил местную воду. Мы не только попробуем её, но и сделаем много крутых фото на одной из старых улиц города.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Honda Elysion либо Mersedes Viano
  • В стоимость включены трансфер, услуги гида, питьевая вода, фотосессия
  • Вы получите до 40 отредактированных фото в формате JPG в течение недели. Отошлю ссылку на них, по которой сможете скачать материалы в течение месяца.
  • Услуги ретуши фото — €2/шт.
  • Дополнительные расходы: обед — от 6000 драмов/чел., входные билеты в храм Гарни — для взрослого 1500 драмов/чел., для ребёнка до 12 лет 750 драмов/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
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Святые места
Выездные
На весь день
Фотопрогулки
Монастыри, церкви, храмы
Гарни
Популярные места
Гегард
Озеро Севан
Дилижан
Улицы и переулки

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