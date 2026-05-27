Вы увидите Армению во всём её разнообразии: высокие горы, древние крепости, монастыри над ущельями и символы национальной культуры. Поговорим об уникальном армянском алфавите, средневековой Армении и крепости Амберд, духовной жизни в монастыре Сагмосаванк и многом другом. Маршрут получится красивым, насыщенным и очень атмосферным.

Выезд из Еревана

Вы отправитесь по живописным дорогам в сторону горы Арагац.

Озеро Кари (~40 минут)

Увидите «каменное» озеро у подножия самой высокой горы Армении. Узнаете легенды, связанные с водоёмом.

Крепость Амберд (~40 минут)

Побываете в средневековой цитадели, которую называют «крепостью в облаках». Поймёте, почему она была важным стратегическим центром страны.

Обед (~1 час)

Сделаете паузу и отдохнёте среди горных пейзажей.

Памятник армянскому алфавиту (~15 минут)

Увидите необычный монумент под открытым небом. Узнаете, как появился армянский алфавит и почему он считается одним из символов национальной идентичности.

Монастырь Сагмосаванк (~40 минут)

Посетите монастырь над ущельем Касах и познакомитесь с армянской религиозной архитектурой и духовной историей страны.

Возвращение в Ереван

