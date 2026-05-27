Вы увидите Армению во всём её разнообразии: высокие горы, древние крепости, монастыри над ущельями и символы национальной культуры.
Поговорим об уникальном армянском алфавите, средневековой Армении и крепости Амберд, духовной жизни в монастыре Сагмосаванк и многом другом. Маршрут получится красивым, насыщенным и очень атмосферным.
Описание экскурсии
Выезд из Еревана
Вы отправитесь по живописным дорогам в сторону горы Арагац.
Озеро Кари (~40 минут)
Увидите «каменное» озеро у подножия самой высокой горы Армении. Узнаете легенды, связанные с водоёмом.
Крепость Амберд (~40 минут)
Побываете в средневековой цитадели, которую называют «крепостью в облаках». Поймёте, почему она была важным стратегическим центром страны.
Обед (~1 час)
Сделаете паузу и отдохнёте среди горных пейзажей.
Памятник армянскому алфавиту (~15 минут)
Увидите необычный монумент под открытым небом. Узнаете, как появился армянский алфавит и почему он считается одним из символов национальной идентичности.
Монастырь Сагмосаванк (~40 минут)
Посетите монастырь над ущельем Касах и познакомитесь с армянской религиозной архитектурой и духовной историей страны.
Возвращение в Ереван
Организационные детали
- Поедем на автомобиле BYD Qin Plus EV Honor или аналогичной модели
- Дополнительно оплачиваются билеты в крепость Амберд — около €3,5 за чел. и обед по желанию
- Остаток суммы за экскурсию можно оплатить в армянских драмах или банковской картой
- Можем организовать поездку для большей группы. Детали обсудим в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 9969 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
