За один день вы пересечёте Армению от высокогорного озера до курортного Джермука. Вы увидите средневековые монастыри, крупнейшее поле хачкаров, караван-сарай на Великом шёлковом пути и водопад среди гор. Мы поговорим о вере, торговле и природе — и о том, как эти три нити сплелись в армянский характер.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €245 за экскурсию

Описание экскурсии

Озеро Севан

Первая остановка — у самого большого высокогорного озера на Кавказе. Вы увидите панорамы воды и гор, а также узнаете:

почему Севан называют «голубым сердцем Армении»

как озеро влияет на климат и жизнь региона

какие легенды и исторические события связаны с этим местом

Монастырь Айраванк

Тёмный туф, скромные линии — здание словно выросло из скалы. Вы поймёте, как армянская архитектура обходится без пышного декора, но при этом не теряет величия.

Норатус и хачкары

Здесь находится одно из самых больших собраний каменных крестов в мире. Вы узнаете:

что означают узоры на хачкарах — от розетки до ветки винограда

зачем армяне ставили кресты у дорог и монастырей

почему хачкар называют каменной молитвой

Селимский караван-сарай

На горном перевале сохранилась стоянка купцов 13 века. Толстые стены, низкий вход, залы для людей и стойла для верблюдов — вы увидите, как работал узел на Великом шёлковом пути. Поговорим:

какие товары везли через этот перева

как выживали караваны в снегах и ветра

кто такой Орбелян и почему караван-сарай носит его имя

Джермук

Завершаем день в городе минеральных источников. Здесь тёплая и прохладная вода выходит из скал, а горный воздух кажется густым и сладким.

Примерный тайминг

Ереван → Севан — 1 ч 15 мин

Остановка у озера и Айраванк — 50 мин

Севан → Норатус — 30 мин

Прогулка по кладбищу хачкаров — 40 мин

Норатус → Селимский перевал — 50 мин

Караван-сарай — 30 мин

Селим → Джермук — 1 ч

Джермук (водопад, источники) — 1 ч

Обед и короткая кофе-пауза — 1 ч

Возвращение в Ереван — 2–2,5 ч

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали