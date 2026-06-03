Вы увидите средневековые монастыри, крупнейшее поле хачкаров, караван-сарай на Великом шёлковом пути и водопад среди гор. Мы поговорим о вере, торговле и природе — и о том, как эти три нити сплелись в армянский характер.
Описание экскурсии
Озеро Севан
Первая остановка — у самого большого высокогорного озера на Кавказе. Вы увидите панорамы воды и гор, а также узнаете:
- почему Севан называют «голубым сердцем Армении»
- как озеро влияет на климат и жизнь региона
- какие легенды и исторические события связаны с этим местом
Монастырь Айраванк
Тёмный туф, скромные линии — здание словно выросло из скалы. Вы поймёте, как армянская архитектура обходится без пышного декора, но при этом не теряет величия.
Норатус и хачкары
Здесь находится одно из самых больших собраний каменных крестов в мире. Вы узнаете:
- что означают узоры на хачкарах — от розетки до ветки винограда
- зачем армяне ставили кресты у дорог и монастырей
- почему хачкар называют каменной молитвой
Селимский караван-сарай
На горном перевале сохранилась стоянка купцов 13 века. Толстые стены, низкий вход, залы для людей и стойла для верблюдов — вы увидите, как работал узел на Великом шёлковом пути. Поговорим:
- какие товары везли через этот перева
- как выживали караваны в снегах и ветра
- кто такой Орбелян и почему караван-сарай носит его имя
Джермук
Завершаем день в городе минеральных источников. Здесь тёплая и прохладная вода выходит из скал, а горный воздух кажется густым и сладким.
Примерный тайминг
Ереван → Севан — 1 ч 15 мин
Остановка у озера и Айраванк — 50 мин
Севан → Норатус — 30 мин
Прогулка по кладбищу хачкаров — 40 мин
Норатус → Селимский перевал — 50 мин
Караван-сарай — 30 мин
Селим → Джермук — 1 ч
Джермук (водопад, источники) — 1 ч
Обед и короткая кофе-пауза — 1 ч
Возвращение в Ереван — 2–2,5 ч
Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Toyota Camry, Hyundai Sonata или аналоге. Детское кресло — по запросу
- Можно организовать поездку для большего количества участников на минивэне за доплату — детали в переписке
- Дополнительно оплачивается обед: средний чек — 4000–7000 драмов (€10–17) за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды