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Горная Армения: Севан, Норатус, караван-сарай Селима и Джермук

Путешествие из Еревана к трём стихиям: воде, камню и ветру
За один день вы пересечёте Армению от высокогорного озера до курортного Джермука.

Вы увидите средневековые монастыри, крупнейшее поле хачкаров, караван-сарай на Великом шёлковом пути и водопад среди гор. Мы поговорим о вере, торговле и природе — и о том, как эти три нити сплелись в армянский характер.
Горная Армения: Севан, Норатус, караван-сарай Селима и Джермук
Горная Армения: Севан, Норатус, караван-сарай Селима и Джермук
Горная Армения: Севан, Норатус, караван-сарай Селима и Джермук

Описание экскурсии

Озеро Севан

Первая остановка — у самого большого высокогорного озера на Кавказе. Вы увидите панорамы воды и гор, а также узнаете:

  • почему Севан называют «голубым сердцем Армении»
  • как озеро влияет на климат и жизнь региона
  • какие легенды и исторические события связаны с этим местом

Монастырь Айраванк

Тёмный туф, скромные линии — здание словно выросло из скалы. Вы поймёте, как армянская архитектура обходится без пышного декора, но при этом не теряет величия.

Норатус и хачкары

Здесь находится одно из самых больших собраний каменных крестов в мире. Вы узнаете:

  • что означают узоры на хачкарах — от розетки до ветки винограда
  • зачем армяне ставили кресты у дорог и монастырей
  • почему хачкар называют каменной молитвой

Селимский караван-сарай

На горном перевале сохранилась стоянка купцов 13 века. Толстые стены, низкий вход, залы для людей и стойла для верблюдов — вы увидите, как работал узел на Великом шёлковом пути. Поговорим:

  • какие товары везли через этот перева
  • как выживали караваны в снегах и ветра
  • кто такой Орбелян и почему караван-сарай носит его имя

Джермук

Завершаем день в городе минеральных источников. Здесь тёплая и прохладная вода выходит из скал, а горный воздух кажется густым и сладким.

Примерный тайминг

Ереван → Севан — 1 ч 15 мин
Остановка у озера и Айраванк — 50 мин
Севан → Норатус — 30 мин
Прогулка по кладбищу хачкаров — 40 мин
Норатус → Селимский перевал — 50 мин
Караван-сарай — 30 мин
Селим → Джермук — 1 ч
Джермук (водопад, источники) — 1 ч
Обед и короткая кофе-пауза — 1 ч
Возвращение в Ереван — 2–2,5 ч

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто Toyota Camry, Hyundai Sonata или аналоге. Детское кресло — по запросу
  • Можно организовать поездку для большего количества участников на минивэне за доплату — детали в переписке
  • Дополнительно оплачивается обед: средний чек — 4000–7000 драмов (€10–17) за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 3204 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!

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