Хор Вирап — колыбель зарождения христианства в Армении

Монастырь Хор Вирап расположен всего в 40 км от Еревана и менее чем в километре от границы республики. Являющийся местом паломничества, крепостной монастырь был построен в период с VI по XVII века. В монастыре есть подземелье, где за распространение христианства в Армении примерно в течение 14 лет томился в заточении Св. Григорий Просветитель, плененный армянским царем Трдатом III до того, как тот принял христианство. Хор Вирап — это также ближайшая точка для наилучшего обзора библейской горы ⛰️ Арарат.

Арени — вино 🍷 и пещеры

По пути в Арени мы проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито аистиное гнездо. С ранней весны и до начала осени можно будет вблизи полюбоваться этим чистым и трогательным пейзажем.

В Вайоцдзорской области Армении, где расположена деревня Арени, растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат. Вы попробуете несколько сортов вина. Следом вас ждёт настоящая пещера, где местный смотритель расскажет об истории 📖 и артефактах, найденных при раскопках.

Монастырь Нораванк в каньоне с красными скалами

Далее нас ждет 8 км по каньону с красными скалами, где на живописном плато расположился монастырь Нораванк. Вы услышите легенду о том, как и кем он был построен, о символике лестниц и о многом другом...