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Хор Вирап, Арени, Нораванк — дороги пропитанные солнцем

4.9
14 отзывов
Зара О.
Зара О. – Гид из Еревана
На экскурсии 🧭 вас ждут могучие горы ⛰️, монастыри, красивые 🤩 ущелья и солнце ☀️.

Едем на юг Армении полюбоваться величественной горой Арарат со стен монастыря Хор Вирап, узнать историю 📖 живописного Нораванка, оценить вкус армянского вина и увидеть древнюю пещеру-хранилище в Арени, поближе познакомиться с армянскими ценностями.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $39 за человека

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Хор Вирап, Арени, Нораванк — дороги пропитанные солнцем
Хор Вирап, Арени, Нораванк — дороги пропитанные солнцем

Что вы увидите

  • Монастырь Хор Вирап
  • Вид на гору Арарат
  • Деревня Арени (винодельни и пещера)
  • Монастырь Нораванк
Хор Вирап — колыбель зарождения христианства в Армении
Монастырь Хор Вирап расположен всего в 40 км от Еревана и менее чем в километре от границы республики. Являющийся местом паломничества, крепостной монастырь был построен в период с VI по XVII века. В монастыре есть подземелье, где за распространение христианства в Армении примерно в течение 14 лет томился в заточении Св. Григорий Просветитель, плененный армянским царем Трдатом III до того, как тот принял христианство. Хор Вирап — это также ближайшая точка для наилучшего обзора библейской горы ⛰️ Арарат.
Арени — вино 🍷 и пещеры
По пути в Арени мы проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито аистиное гнездо. С ранней весны и до начала осени можно будет вблизи полюбоваться этим чистым и трогательным пейзажем.
В Вайоцдзорской области Армении, где расположена деревня Арени, растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат. Вы попробуете несколько сортов вина. Следом вас ждёт настоящая пещера, где местный смотритель расскажет об истории 📖 и артефактах, найденных при раскопках.
Монастырь Нораванк в каньоне с красными скалами
Далее нас ждет 8 км по каньону с красными скалами, где на живописном плато расположился монастырь Нораванк. Вы услышите легенду о том, как и кем он был построен, о символике лестниц и о многом другом...
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги с учетом расхода топлива
Что не входит
  • Вход в пещеру (1000 драм/чел)
  • Дегустация вина (1500-3000 драм/чел)
  • Обед по желанию (3000-4000 драм/чел)
Начало и место завершения
🚩 Площадь Республики
Хор Вирап, Арени, Нораванк — дороги пропитанные солнцем
Хор Вирап, Арени, Нораванк — дороги пропитанные солнцем
Хор Вирап, Арени, Нораванк — дороги пропитанные солнцем
Хор Вирап, Арени, Нораванк — дороги пропитанные солнцем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зара О.
Зара О.
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14 отзывов оставили туристы

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