150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк

Экскурсия из Еревана: Посетите места, где началось христианство в Армении

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Мы посетим с вами монастырь Хор Вирап, откуда началось принятия христианства на государственном уровне. Далее Арени — здесь вам расскажут о традиции виноделия, а также пройдёт дегустация различных вин.

Кроме этого мы побываем в пещере птиц, пещера 5000-летней давности, И, наконец, увидим монастырь Нораванк VII-XIV вв.
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Монастырь Хор Вирап
  • Гора Арарат (самый близкий вид на гору)
  • Винная деревня Арени (дегустация)
  • Пещера птиц
  • Монастырь Нораванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Очарование Армении: Монастыри, вина и археологические открытия
Поездка по Араратской долине, посещение монастыря Хор Вирап, что в переводе означает «глубокая яма», в которую был брошен первый католикос Армянской Апостольской церкви. Монастырь находится у подножия библейской горы Арарат, где проходит государственная граница Армении с Турцией. Со стен монастыря открывается панорамный вид на гору и на виноградники.
Дальше едем в Арени, где выращиваются вкуснейшие сорта винограда и плодовых деревьев. Там же находится винный завод, на котором вы пройдёте бесплатную дегустацию вин и при желании обретёте вами понравившиеся вина. Обед.
Посещение птичьей пещеры Арени -1, где была найдена самая древняя в мире обувь (кожаный башмак) и самая древняя винодельня. Пещера периодически бывает закрыта, так как её исследования ещё продолжаются.
Нораванк (VII-XIV вв.) — духовное княжество династии Орбелянов, построенное в XIII в., которое является одним из самых великолепных средневековых памятников Армении.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и берите с собой в дорогу головные уборы. Здесь много солнца!

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • 1 бутылка воды на человека.
  • Салфетки (сухие и влажные)
Что не входит
  • Билеты в пещеру — 1500 драмов.
  • Питание (примерно 15 долларов на человека)
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде
  • Удобную обувь и берите с собой в дорогу головные уборы. Здесь много солнца!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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