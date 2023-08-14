Экскурсия из Еревана: Посетите места, где началось христианство в Армении
Мы посетим с вами монастырь Хор Вирап, откуда началось принятия христианства на государственном уровне. Далее Арени — здесь вам расскажут о традиции виноделия, а также пройдёт дегустация различных вин.
Кроме этого мы побываем в пещере птиц, пещера 5000-летней давности, И, наконец, увидим монастырь Нораванк VII-XIV вв.
Кроме этого мы побываем в пещере птиц, пещера 5000-летней давности, И, наконец, увидим монастырь Нораванк VII-XIV вв.
Ближайшие даты:
14
авг
авг
15
авг
авг
16
авг
авг
17
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Монастырь Хор Вирап
- Гора Арарат (самый близкий вид на гору)
- Винная деревня Арени (дегустация)
- Пещера птиц
- Монастырь Нораванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Очарование Армении: Монастыри, вина и археологические открытия
Поездка по Араратской долине, посещение монастыря Хор Вирап, что в переводе означает «глубокая яма», в которую был брошен первый католикос Армянской Апостольской церкви. Монастырь находится у подножия библейской горы Арарат, где проходит государственная граница Армении с Турцией. Со стен монастыря открывается панорамный вид на гору и на виноградники.
Дальше едем в Арени, где выращиваются вкуснейшие сорта винограда и плодовых деревьев. Там же находится винный завод, на котором вы пройдёте бесплатную дегустацию вин и при желании обретёте вами понравившиеся вина. Обед.
Посещение птичьей пещеры Арени -1, где была найдена самая древняя в мире обувь (кожаный башмак) и самая древняя винодельня. Пещера периодически бывает закрыта, так как её исследования ещё продолжаются.
Нораванк (VII-XIV вв.) — духовное княжество династии Орбелянов, построенное в XIII в., которое является одним из самых великолепных средневековых памятников Армении.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и берите с собой в дорогу головные уборы. Здесь много солнца!
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- 1 бутылка воды на человека.
- Салфетки (сухие и влажные)
- Что не входит
- Билеты в пещеру — 1500 драмов.
- Питание (примерно 15 долларов на человека)
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде
- Удобную обувь и берите с собой в дорогу головные уборы. Здесь много солнца!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Индивидуальные
Летние
Выездные
Гастрономические
На весь день
Гора Арарат
Популярные места
Природа и пейзажи
Винные туры
Монастырь Хор Вирап
Святые места
Пещеры
Похожие туры из Еревана
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
Я подеду по адресу
Завтра
15 авг
17 авг
18 авг
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Побывать у подножия Арарата и в Пещере птиц, посетить храмы и монастыри и услышать историю Армении
у вашей гостиницы
29 авг
30 авг
2 сен
3 сен
от €320 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Хор Вирап, Арени и Нораванк - славная троица Армении
Вдохновиться видами монастырей, рассмотреть древность в слоях пещеры и пройти по живописному ущелью
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
€250 за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии