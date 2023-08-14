Что вас ожидает:

Очарование Армении: Монастыри, вина и археологические открытия

Поездка по Араратской долине, посещение монастыря Хор Вирап, что в переводе означает «глубокая яма», в которую был брошен первый католикос Армянской Апостольской церкви. Монастырь находится у подножия библейской горы Арарат, где проходит государственная граница Армении с Турцией. Со стен монастыря открывается панорамный вид на гору и на виноградники.

Дальше едем в Арени, где выращиваются вкуснейшие сорта винограда и плодовых деревьев. Там же находится винный завод, на котором вы пройдёте бесплатную дегустацию вин и при желании обретёте вами понравившиеся вина. Обед.

Посещение птичьей пещеры Арени -1, где была найдена самая древняя в мире обувь (кожаный башмак) и самая древняя винодельня. Пещера периодически бывает закрыта, так как её исследования ещё продолжаются.

Нораванк (VII-XIV вв.) — духовное княжество династии Орбелянов, построенное в XIII в., которое является одним из самых великолепных средневековых памятников Армении.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и берите с собой в дорогу головные уборы. Здесь много солнца!