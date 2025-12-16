Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Ереване, цены от €85. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Ущелье реки Касах: средневековые монастыри и памятник армянскому алфавиту
На машине
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогуляться по живописному каньону, увидеть монастыри Сагмосаванк и Ованаванк и узнать их историю
Начало: Площадь Республики у входа музея истории Армении
26 апр в 13:00
27 апр в 08:00
от €139 за человека
Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
На машине
8 часов
82 отзыва
Индивидуальная
Автомобильное путешествие по местам, где история Армении оживает в пейзажах и камне
«Далее вас ждёт пешая прогулка вдоль края Дзорагетского каньона»
21 апр в 09:00
22 апр в 09:00
€85 за человека
Средневековая Армения в горах Лори: монастыри ЮНЕСКО и каньон Дебед
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По адресу, указанному путешествеником
$260 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 декабря 2025
    Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
    С самого начала нужно сказать, что данная экскурсия не предназначена людям, для которых мясная лепешка ламаджо - предел мечтаний. Эта
    экскурсия не для тех, у которых гедоническое влечение к еде.

    Эта экскурсия для тех, у кого высокий уровень культуры и интеллекта.

    А теперь о самой экскурсии.



    Это была не просто экскурсия, а настоящая поэзия, которая затрагивает душу.

    Этo чудесное слияние Красоты и Прекрасного, Поэзии и Пленительных Пейзажей, Великой Истории и Культуры.

    Экскурсия Гагика- это то, что называется - “ обязательно надо увидеть в Армении”. Думаю, самая лучшая экскурсия.

    С огромной любовью, с душой, Гагик ведет рассказ, хотелось слушать и слушать! Маршрут сказочный, безлюдный, нет туристов, толп людей. Только ты наедине с природой. Виды открываются бесподобные на этой экскурсии. Мощь и энергия этих ландшафтов не оставят никого равнодушными.

    Экскурсия начинается с Ванадзора, с Еревана ехать 2 часа, но я попросила гида и он за приемлемую цену приехал в Ереван, взял меня прямо с отеля, а по окончании опять же отвез в Ереван. В чем польза такого предприятия? А в том, что помимо, означененных в программе пунктов, он вас еще везет к памятнику армянскому алфавиту. Очень интересно слышать гида о зарождении армянского письма. Да еще сфотографироваться у своей буквы. Дальше вас по дороге завезут еще и в пекарню. А потом проезжаешь около горы Арагац и начинаешь спускаться по Спитакскому перевалу. Что за виды! И все это входит в одну и ту же цену.

    Сама же экскурсия начинается с города Ванадзор. И первый пункт нашей экскурсии про А. С. Пушкина.

    Пушкин бывал в Армении!!!

    И представляете, я была именно в тех местах, где он путешествовал. А сколько историй вы узнаете от гида о Пушкине. Порой,казалось, что А. С. Пушкин рядом с нами и как он скачет в сторону Карса.

    И я уже знаю и я видела то место, где состоялась самая знаменательная и легендарная встреча между Пушкиным и Грибоедовым, двумя гениями русской литературы. Была у памятного обелиска на месте, где Пушкин встретил армянских проводников, сопровождавших тело Грибоедова в 1829 году. Там же стоит величественный памятник А. С. Пушкину.

    А какая поэтика в рассказе гида и какие чувства!

    Я всю красоту увидела в реале. Умопомрачительные виды каньонов, ущелий, дивных ландшафтов просто поражают.

    Архитектура армянских храмов поразительная, величественная, таинственная… ощущения от нахождения внутри передать сложно… Они вписаны в ландшафт так, будто выросли там сами, а не умелый армянский зодчий работали над ними десятилетиями.

    Об организационных моментах никаких нареканий, все четко и вовремя. Просто с гидом нужно договориться, а он подстраивается под желание путешественника, чтобы тот не испытывал какое-либо неудобство. Поверьте, это очень важная деталь.

    Спасибо так же за комфортный автомобиль с душевным, опытным водителем.

    Гагик! Нет слов, чтобы описать, как я благодарна за вашу прекрасную экскурсию, за вашу душевную теплоту и гостеприимство.

    Я сама литературовед и было очень приятно быть в литературной орбите гида.

    Рекомендую услышать красивую, грамотную речь и увидеть чудо!

  • Л
    Любовь
    2 декабря 2025
    Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
    Потрясающая,незабываемая экскурсия! И все это благодаря Гагику. Опытный гид,прекрасный,внимательный человек. знающий историю Армении и России,и литературный гений. Прекрасный рассказчик. Настолько
    увлекательные были рассказы и приятно было слушать.. Очень красивая природа,величавые горы,каньоны-до головокружения.. Одним словом-МУЗЕЙ под открытым м небом Не устаешь восхищаться таланту армянского народа и трудолюбию Изготовлять из камня восхитительные творения. Ажурный ХАЧКАРЫ. Я в восторге от увиденного. А подъем на Пушкинский перевал,аж дух захватывает от крутизны Но у нас был опытный водитель и уверенно вел автомобиль,чо и успокаивало. А еще был обед на природе,супер. Гагик все предусмотрел. Приготовил армянские вкусняшки,сладости. А главное ароматный,согревающий,горячий кофе. Незабываемый вкус!!! Так не хотелось,чтобы увлекательная экскурсия заканчивалась… Но увы… Рекомендую экскурсию с Гагиком!!! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!

  • К
    Ксения
    27 ноября 2025
    Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
    Большое спасибо гиду Гагику за то, что показал такие красивые места и подробно рассказывал о каждой локации. Было очень интересно
    не только полюбоваться армянскими пейзажами, но и узнать много новых исторических фактов. Если вы готовы в течение экскурсии быть в фокусе на рассказе гида, то формат подходящий. Из дополнительных пожеланий: 1) для водителя - более бережно управлять машиной, во время поездки часто были резкие торможения; 2) для гида - пересмотреть формат обеда. В программе есть пункт обеда, написано, что "в одном из колоритных местных заведений вас ждёт знакомство с блюдами национальной кухни", но при этом во время уточнения (НЕ требовании или претензии) о наличии заведений, где есть ламаджо, был ответ, в котором гид упомянул, что "не обязан организовывать обед". Пообедать в итоге мы все же смогли, был очень вкусный кебаб. И особенно приятно было выпить горячий кофе со сладостями рядом с памятником Пушкина! Все же хотелось бы, чтобы сам обед был более организован.

  • М
    Мария
    13 ноября 2025
    Ущелье реки Касах: средневековые монастыри и памятник армянскому алфавиту
    Один из лучших туров, что мы брали в Армении. Нам подробно, но доступно рассказали историю Армении. Тур был индивидуальный. На
    все интересующие нас вопросы были получены исчерпывающие ответы. Безумно понравился формат тура: Роланд не просто рассказывал историю, но и вел диалог с нами, это очень здорово. Изначально тур приглянулся из-за памятника армянскому алфавиту, но ущелье реки Касах покорило мое сердце. Так же Роланд интересно рассказывал про религию, оказывается мы во многом похожи, но все же есть свои особенности. Было очень интересно! Обязательно вернусь в эту прекрасную страну, и, конечно, возьму тур у Роланда! Спасибо Вам большое за такую организацию и такой душевный подход к своему делу!

  • В
    Валентин
    9 октября 2025
    Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
    Были на экскурсии в мае: горы покрыты прекрасной яркой зеленью, а погода меняется каждые полчаса и показывает нам одни и
    те же места с разных сторон. Больше всего запомнилось Дзорагетское ущелье – такой простор и величие природы, что на какое-то время мы потеряли дар речи. Гагик – потрясающе эрудированный гид, не лишенный притом чувства юмора. Санаин и Ахпат потрясли нас до глубины души, до сих пор пересматриваем фото и восторгаемся. В процессе экскурсии останавливались в разных живописных местах, и куда ни посмотри – везде невероятная красота. Обязательно поедем снова, когда будем в Армении!

  • С
    Сергей
    15 июля 2025
    Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
    Прекрасная экскурсия! Великолепные природные пейзажи! Уникальные по своей значимости храмы. Гагик замечательный гид с глубокими познаниями литературы и истории и прекрасный, гостеприимный человек. Экскурсия произвела самые наилучшие впечатления! Очень рекомендую!
  • Р
    Ригина
    15 июня 2025
    Ущелье реки Касах: средневековые монастыри и памятник армянскому алфавиту
    Спасибо огромное Роланду,наш гид оказался настоящим профессионалом своего дела. Он увлекательно и душевно рассказывал об истории Армении. Маршрут был чётким,понятным,дорога была комфортной. Обязательно рекомендую посетить солнечную Армению, вернемся ещё обязательно!
  • Н
    Нина
    7 мая 2025
    Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
    Спасибо Гагику за удивительное путешествие. Прекрасный рассказчик, заботливый и внимательный человек… Интересно, красиво, очень много успели посмотреть за поездку. Маленький
    минус и больше пожелание для Гагика… все-таки отталкиваться от настроения клиентов, манера вести экскурсию больше напоминает школьные годы), хотя очень интересно. Несмотря на маленький минус (возможно это мои особенности), от души рекомендую.

  • О
    Ольга
    9 апреля 2025
    Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
    Это было больше, чем экскурсия – это было настоящее приключение, наполненное теплом и гостеприимством! С самого начала мы почувствовали себя
    желанными гостями. Гагик не просто рассказывал об Армении, он позволил нам прочувствовать ее историю, дух, искреннюю доброту. Мы до сих пор под впечатлением от увиденных красот, услышанных историй и невероятного гостеприимства. Гагик - не просто гид, он волшебник, который открывает перед тобой "сундук с сокровищами" знаний! Путешествие по следам Пушкина и Грибоедова оставило неизгладимый след в нашем сердце. Если хотите пережить нечто подобное, не раздумывая, отправляйтесь на экскурсию с Гагиком!
    Спасибо вам, Гагик, за чудесный день🤝

  • А
    Арина
    7 апреля 2025
    Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
    Отличный тур. Хочется выразить благодарность гиду Гагику за интересную,познавательную экскурсию, душевный прием и невероятные виды.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ущелье реки Касах: средневековые монастыри и памятник армянскому алфавиту;
  2. Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны;
  3. Средневековая Армения в горах Лори: монастыри ЮНЕСКО и каньон Дебед.
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Севан;
  2. Площадь Республики;
  3. Самое главное;
  4. Дилижан;
  5. Гарни;
  6. Гегард;
  7. Хор Вирап;
  8. Гора Арарат;
  9. Северный проспект;
  10. Нораванк.
Сколько стоит экскурсия по Еревану в апреле 2026
Сейчас в Ереване в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 260. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2026 год по теме «Каньоны», 89 ⭐ отзывов, цены от €85. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь