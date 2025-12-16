экскурсия не для тех, у которых гедоническое влечение к еде.



Эта экскурсия для тех, у кого высокий уровень культуры и интеллекта.



А теперь о самой экскурсии.







Это была не просто экскурсия, а настоящая поэзия, которая затрагивает душу.



Этo чудесное слияние Красоты и Прекрасного, Поэзии и Пленительных Пейзажей, Великой Истории и Культуры.



Экскурсия Гагика- это то, что называется - “ обязательно надо увидеть в Армении”. Думаю, самая лучшая экскурсия.



С огромной любовью, с душой, Гагик ведет рассказ, хотелось слушать и слушать! Маршрут сказочный, безлюдный, нет туристов, толп людей. Только ты наедине с природой. Виды открываются бесподобные на этой экскурсии. Мощь и энергия этих ландшафтов не оставят никого равнодушными.



Экскурсия начинается с Ванадзора, с Еревана ехать 2 часа, но я попросила гида и он за приемлемую цену приехал в Ереван, взял меня прямо с отеля, а по окончании опять же отвез в Ереван. В чем польза такого предприятия? А в том, что помимо, означененных в программе пунктов, он вас еще везет к памятнику армянскому алфавиту. Очень интересно слышать гида о зарождении армянского письма. Да еще сфотографироваться у своей буквы. Дальше вас по дороге завезут еще и в пекарню. А потом проезжаешь около горы Арагац и начинаешь спускаться по Спитакскому перевалу. Что за виды! И все это входит в одну и ту же цену.



Сама же экскурсия начинается с города Ванадзор. И первый пункт нашей экскурсии про А. С. Пушкина.



Пушкин бывал в Армении!!!



И представляете, я была именно в тех местах, где он путешествовал. А сколько историй вы узнаете от гида о Пушкине. Порой,казалось, что А. С. Пушкин рядом с нами и как он скачет в сторону Карса.



И я уже знаю и я видела то место, где состоялась самая знаменательная и легендарная встреча между Пушкиным и Грибоедовым, двумя гениями русской литературы. Была у памятного обелиска на месте, где Пушкин встретил армянских проводников, сопровождавших тело Грибоедова в 1829 году. Там же стоит величественный памятник А. С. Пушкину.



А какая поэтика в рассказе гида и какие чувства!



Я всю красоту увидела в реале. Умопомрачительные виды каньонов, ущелий, дивных ландшафтов просто поражают.



Архитектура армянских храмов поразительная, величественная, таинственная… ощущения от нахождения внутри передать сложно… Они вписаны в ландшафт так, будто выросли там сами, а не умелый армянский зодчий работали над ними десятилетиями.



Об организационных моментах никаких нареканий, все четко и вовремя. Просто с гидом нужно договориться, а он подстраивается под желание путешественника, чтобы тот не испытывал какое-либо неудобство. Поверьте, это очень важная деталь.



Спасибо так же за комфортный автомобиль с душевным, опытным водителем.



Гагик! Нет слов, чтобы описать, как я благодарна за вашу прекрасную экскурсию, за вашу душевную теплоту и гостеприимство.



Я сама литературовед и было очень приятно быть в литературной орбите гида.



Рекомендую услышать красивую, грамотную речь и увидеть чудо!