2 отзыва оставили туристы

Хор Вирап — колыбель зарождения христианства в АрменииНаша первая цель — монастырь Хор Вирап — одно из главнейших мест для посещения мест в Армении. Вы окажетесь в монастыре-крепости, монастыре-форпосте в 40 км от Еревана и менее чем в километре от границы республики. Здесь я расскажу о хачкарах и о том, как в Армению пришла христианская вера. Надеюсь, нам повезет с погодой — и перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат. Знакомство с винами 🍷 Армении в АрениВдоволь насмотревшись на Масис (так армяне называют Арарат), мы продолжим наш путь. Проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито гнездо аиста. С ранней весны и до начала осени можно будет вблизи полюбоваться этим чистым и трогательным пейзажем. Следом вы окажетесь в винной деревне, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат. Вы сможете попробовать разные сорта вин: домашнее от местных жителей, молодое игристое вино в сезон, а также вина со всей Армении в маленьком дегустационном зале в погребах. Вы также посетите пещеру Арени-1, где местный смотритель расскажет об интересных артефактах, найденных во время раскопок. Нораванк — монастырь у красных скалВ монастырском комплексе Нораванк XII века вы услышите легенду о том, как и кем он был построен, проследите исторический путь святыни и узнаете о символике лестниц. Насладитесь панорамами ущелья с отвесными красными скалами и почувствуете, как здесь безмятежно и умиротворенно.

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