2 отзыва оставили туристы

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Хор Вирап — Арени — Нораванк

5
2 отзыва
Левон М.
Левон М. – Гид из Еревана
Во время экскурсии 🧭 вы посетите Хор Вирап — одно из главнейших мест для посещения мест в Армении.

Познакомитесь с винами 🍷 Армении в Арени и насладитесь панорамами ущелья с отвесными красными скалами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $135 за экскурсию

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Хор Вирап — Арени — Нораванк
Хор Вирап — Арени — Нораванк
Хор Вирап — колыбель зарождения христианства в АрменииНаша первая цель — монастырь Хор Вирап — одно из главнейших мест для посещения мест в Армении. Вы окажетесь в монастыре-крепости, монастыре-форпосте в 40 км от Еревана и менее чем в километре от границы республики. Здесь я расскажу о хачкарах и о том, как в Армению пришла христианская вера. Надеюсь, нам повезет с погодой — и перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат. Знакомство с винами 🍷 Армении в АрениВдоволь насмотревшись на Масис (так армяне называют Арарат), мы продолжим наш путь. Проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито гнездо аиста. С ранней весны и до начала осени можно будет вблизи полюбоваться этим чистым и трогательным пейзажем. Следом вы окажетесь в винной деревне, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат. Вы сможете попробовать разные сорта вин: домашнее от местных жителей, молодое игристое вино в сезон, а также вина со всей Армении в маленьком дегустационном зале в погребах. Вы также посетите пещеру Арени-1, где местный смотритель расскажет об интересных артефактах, найденных во время раскопок. Нораванк — монастырь у красных скалВ монастырском комплексе Нораванк XII века вы услышите легенду о том, как и кем он был построен, проследите исторический путь святыни и узнаете о символике лестниц. Насладитесь панорамами ущелья с отвесными красными скалами и почувствуете, как здесь безмятежно и умиротворенно.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • услуги гида
  • водителя
  • с учетом расхода топлива
Что не входит
  • дегустация вина в Арени
  • билеты в Пещеру Арени-1
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Ереване
Хор Вирап — Арени — Нораванк
Хор Вирап — Арени — Нораванк
Хор Вирап — Арени — Нораванк
Хор Вирап — Арени — Нораванк

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Левон М.
Левон М.
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2 отзыва оставили туристы

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