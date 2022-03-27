Завораживающий вид на гору Арарат

На нашей экскурсии вы убедитесь в том, что лучший вид на библейскую вершину Арарат открывается с территории монастыря

5
1 отзыв
Групповая
На нашей экскурсии вы убедитесь в том, что лучший вид на библейскую вершину Арарат открывается с территории монастыря Хор Вирап.

Кроме того, мы посетим необыкновенную Птичью пещеру и средневековый монастырь Нораванк, а также побываем на дегустации вин из старейших местных сортов винограда.
Завораживающий вид на гору Арарат
Завораживающий вид на гору Арарат
Завораживающий вид на гору Арарат
Завораживающий вид на гору Арарат
Завораживающий вид на гору Арарат
Завораживающий вид на гору Арарат
Завораживающий вид на гору Арарат
Завораживающий вид на гору Арарат
Завораживающий вид на гору Арарат
Завораживающий вид на гору Арарат

Что вы можете увидеть 🤩

  • Монастырь Хор Вирап
  • пещера Арени-1 (пещера птиц)
  • монастырь Нораванк
  • винный завод «Старый Арени»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат. Именно поэтому в течение этого тура перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места.
Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. “Хор Вирап” в переводе означает “глубокая темница”. Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, первого Католикоса Армении. Поэтому неудивительно, что это является одним из самых священных мест для армян со всего мира. Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении.
Следующая остановка – пещеры “Птиц”- Арени-1, где в 2008 году археологи обнаружили несколько древних артефактов, включая кожаный башмак и винодельню. В результате раскопок удалось установить, что это место относится к раннему бронзовому веку (около ‎5000-6000 лет назад). Здесь также нашли доказательства сложных ритуалов погребения и сельскохозяйственные приспособления.
Есть еще одно место, которое обязательно необходимо посетить — это Нораванк — одна из жемчужин средневековой армянской архитектуры. Нораванк расположен среди потрясающих кирпично-красных скал в самом конце каньона Гнишик. Здесь вы увидите единственное изображение Бога — Отца в Армении, которое так же удивительно, как и лик Иисуса Христа, который появляется на потолке притвора церкви Сурб Карапета (Святого Карапета). Эта церковь построенная Орбелянами выделяется среди прочих церквей, тем, что многие из этого благородного семейства были похоронены именно в этом месте, вопреки тому, что хоронить людей в церквях было категорический запрещено с 5 века.
В конце тура вам будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени.
В рамках экскурсии гости отведают самые известные блюда традиционной армянской кухни: Блюда уникальны своим вкусом и аппетитным ароматом, которые характерны только для армянской кухни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Традиционный обед
  • дегустация вина
  • услуги профессионального гида (русский, английский)
  • WiFi в транспорте
  • входные билеты
  • вода в бутылках
  • местные сладости
Что не входит
Место начала и завершения?
ул. Таманяна
Когда и сколько длится
Когда: по понедельникам, четбергам и субботам в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • За день до тура Вам нужно отправить фото Вашего паспорта
  • либо подойти к нам в офис
  • чтобы мы сделали его копию. Это требование налоговой службы Армении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по понедельникам, четбергам и субботам в 09:00

Отзывы от туристов

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