Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба «Лаваш»

Вас ожидает знакомство с языческой историей Армении, узнаете как развивалось и распространялось в стране христианство

Групповая
Вас ожидает знакомство с языческой историей Армении, узнаете как развивалось и распространялось в стране христианство.

Сначала вы остановитесь около арки «Егише Чаренц» с завораживающим видом на гору Арарат.

Затем посетите монастырский комплекс Гегард.

Он удивителен тем, что высечен в скале по всем правилам армянской архитектуры.

Следующая остановка — храм Гарни, с которого открывается вид на невероятно красивое ущелье реки Азат.

Рядом с ним расположился уютный местный ресторан.

Здесь вы отдохнете, вкусно отобедаете и примите участие в мастер-классе по выпечке лаваша.
Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба «Лаваш»
Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба «Лаваш»
Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба «Лаваш»
Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба «Лаваш»
Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба «Лаваш»
Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба «Лаваш»
Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба «Лаваш»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Арка «Егише Чаренц»
  • монастырь Гегард
  • храм Гарни
  • Симфония камней
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Во время этого тура вы познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете как развивалось и распространялось в стране христианство.
Сначала вы остановитесь около арки «Егише Чаренц» с завораживающим видом на гору Арарат. Арка названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, который очень любил бывать здесь.

Гегард и Гарни

Монастырский комплекс Гегард — исторический объект, включенный в тур. Святой Гегард символизирует копье, которым Римский центурион пронзил Иисуса после распятия, а затем это же копье привезли в Армению и хранили в монастыре Гегард на протяжении 5 веков. Комплекс представляет собой Армению 13-го века, который считается золотым веком архитектуры страны. Самое удивительное в данном комплексе именно архитектурное решение — церковь высечена в скале по всем правилам армянской архитектуры. Монастырский комплекс Гегард включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Следующая остановка — Храм Гарни (77н. э.) — единственный языческий храм на всей постсоветской территории. Храм стоит на высоком плато с видом на невероятно красивое ущелье реки Азат. Сама окружающая территория невероятно красива. Греко-римская баня с мозаикой из 30 000 кусков натуральных камней, а также руины королевского дворца, перенесут вас в 3-й век н. э.
Мастер-класс по выпечке лаваша и традиционный обед
Недалеко от храма Гарни (около 10 минут ходьбы) есть уютный местный ресторан. Здесь вы не только отдохнете и расслабитесь, но и примите участие в мастер-классе по выпечке лаваша — традиционного армянского хлеба, и конечно же сможете попробовать этот свежеиспеченный лаваш. После чего вас ожидает сытный традиционный обед с присущим армянам гостеприимством.

Важная информация

За день до тура Вам нужно отправить фото Вашего паспорта, либо можете подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Традиционный обед
  • выпечка и дегустация «Лаваша»
  • услуги профессионального гида
  • Wi-Fi в транспорте
  • входные билеты
  • вода в бутылках
  • местные сладости
Что не входит
Место начала и завершения?
ул. Таманяна
Когда и сколько длится
Когда: по вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • За день до тура Вам нужно отправить фото Вашего паспорта
  • либо можете подойти к нам в офис
  • чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00

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