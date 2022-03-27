Что вы можете увидеть 🤩

Во время этого тура вы познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете как развивалось и распространялось в стране христианство.

Сначала вы остановитесь около арки «Егише Чаренц» с завораживающим видом на гору Арарат. Арка названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, который очень любил бывать здесь.

Гегард и Гарни

Монастырский комплекс Гегард — исторический объект, включенный в тур. Святой Гегард символизирует копье, которым Римский центурион пронзил Иисуса после распятия, а затем это же копье привезли в Армению и хранили в монастыре Гегард на протяжении 5 веков. Комплекс представляет собой Армению 13-го века, который считается золотым веком архитектуры страны. Самое удивительное в данном комплексе именно архитектурное решение — церковь высечена в скале по всем правилам армянской архитектуры. Монастырский комплекс Гегард включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Следующая остановка — Храм Гарни (77н. э.) — единственный языческий храм на всей постсоветской территории. Храм стоит на высоком плато с видом на невероятно красивое ущелье реки Азат. Сама окружающая территория невероятно красива. Греко-римская баня с мозаикой из 30 000 кусков натуральных камней, а также руины королевского дворца, перенесут вас в 3-й век н. э.

Мастер-класс по выпечке лаваша и традиционный обед

Недалеко от храма Гарни (около 10 минут ходьбы) есть уютный местный ресторан. Здесь вы не только отдохнете и расслабитесь, но и примите участие в мастер-классе по выпечке лаваша — традиционного армянского хлеба, и конечно же сможете попробовать этот свежеиспеченный лаваш. После чего вас ожидает сытный традиционный обед с присущим армянам гостеприимством.

Важная информация

За день до тура Вам нужно отправить фото Вашего паспорта, либо можете подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.