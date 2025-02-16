Приглашаем вас в активное и немного мистическое путешествие по Котайкской и Араратской областям. Вы совершите восхождение на гору Аждаак и откроете инопланетные пейзажи гегамского предгорья. Проникнетесь духом первобытного искусства, рассматривая петроглифы. И познакомитесь с историей происхождения вишапакаров — культовых каменных изваяний.
Описание экскурсии
- Мы доберёмся до деревни Гегард и проедем ещё примерно 18 км. до подножия горы Пайтасар, откуда начнётся наш пеший поход.
- Вы полюбуетесь Гегамским горным хребтом с вершинами более 3000 м., марсианскими пейзажами и зелёными долинами. А также услышите легенду о борьбе бога Ваагна и дракона Аждаака.
- После восхождения мы вернёмся к машине и продолжим путь. Следующая остановка — петроглифы. Перенесёмся в древние времена и поразмышляем о том, зачем на этих камнях люди оставляли свои рисунки.
- В завершение мы подъедем к берегу озера Вишапалич (Драконьему). Вы узнаете легенду о его происхождении. А также увидите два известных вишапакара. Мы расскажем о древних мифологических существах, которых изображали в виде каменных изваяний. Для чего создавали эти менгиры? Обсудим при встрече.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica и кофе/чай при спуске к точке старта.
- Параметры похода: общая продолжительность пешего маршрута — 5-6 часов, протяжённость — 12 км, относительная высота подъёма — 600 м. Сложность средняя — в походе могут участвовать люди без специальной подготовки, но следует учитывать, что это горный подъём, и для некоторых людей он может быть несколько сложным.
- Питание нужно взять с собой. Или вы можете заказать у нас ланчбокс — 4500 драмов.
- Экскурсия не проводится в плохую погоду и по возможности переносится на другой день.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арташ — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 65 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Арташ. Работаю в сфере туризма с 2010 года. У меня собственная туристическая фирма, которая занимается организацией фототуров, городских экскурсий и туров с восхождением в горы. Пишите и обращайтесь! Я и моя команда сделаем ваш визит в Армению незабываемым.Задать вопрос
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