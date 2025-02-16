Арташ — ваша команда гидов в Ереване

Провели экскурсии для 65 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Арташ. Работаю в сфере туризма с 2010 года. У меня собственная туристическая фирма, которая занимается организацией фототуров, городских экскурсий и туров с восхождением в горы. Пишите и обращайтесь! Я и моя команда сделаем ваш визит в Армению незабываемым.