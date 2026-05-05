Из Еревана в Караундж и Татев: от древней обсерватории к монастырю над ущельем

Прикоснуться к тайнам доисторической Армении и увидеть её главный духовный символ
Вы отправитесь из Еревана к югу страны — туда, где среди ветров и гор скрывается загадочный Караундж, а над ущельем возвышается Татевский монастырь.

За один день вы пройдёте путь от доисторической обсерватории до средневекового духовного центра и прокатитесь по самой длинной канатной дороге в мире.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Еревана

Ранний старт, чтобы успеть увидеть главное без спешки.

8:00–11:30 — дорога к Караунджу

Переезд через южные регионы Армении с короткими остановками.

11:30–12:30 — осмотр Караунджа

Прогулка по комплексу, рассказ о его происхождении и значении. Вы узнаете, почему Караундж сравнивают со Стоунхенджем и какие версии его назначения существуют.

12:30–14:00 — переезд к Татеву

Живописная дорога к станции канатной дороги.

14:00–14:30 — канатная дорога «Крылья Татева»

Переезд над ущельем с панорамными видами. Перед вами откроются самые впечатляющие панорамы в стране.

14:30–16:00 — Татевский монастырь

Осмотр комплекса, обед и свободное время. Вы узнаете, как здесь работал один из крупнейших университетов своего времени и какую роль обитель играла в истории региона.

16:00–16:30 — обратный путь по канатной дороге

16:30–20:00 — возвращение в Ереван

Дорога обратно с короткими остановками по пути.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном микроавтобусе
  • Канатная дорога и обед оплачиваются отдельно (актуальные расценки при необходимости уточняйте заранее)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Саят-Нова
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наира
Наира — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 592 туристов
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в
страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители мы покажем самые потаенные уголки, расскажем самые интересные истории и отведем в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого путешественника и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.

