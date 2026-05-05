Вы отправитесь из Еревана к югу страны — туда, где среди ветров и гор скрывается загадочный Караундж, а над ущельем возвышается Татевский монастырь.
За один день вы пройдёте путь от доисторической обсерватории до средневекового духовного центра и прокатитесь по самой длинной канатной дороге в мире.
За один день вы пройдёте путь от доисторической обсерватории до средневекового духовного центра и прокатитесь по самой длинной канатной дороге в мире.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Еревана
Ранний старт, чтобы успеть увидеть главное без спешки.
8:00–11:30 — дорога к Караунджу
Переезд через южные регионы Армении с короткими остановками.
11:30–12:30 — осмотр Караунджа
Прогулка по комплексу, рассказ о его происхождении и значении. Вы узнаете, почему Караундж сравнивают со Стоунхенджем и какие версии его назначения существуют.
12:30–14:00 — переезд к Татеву
Живописная дорога к станции канатной дороги.
14:00–14:30 — канатная дорога «Крылья Татева»
Переезд над ущельем с панорамными видами. Перед вами откроются самые впечатляющие панорамы в стране.
14:30–16:00 — Татевский монастырь
Осмотр комплекса, обед и свободное время. Вы узнаете, как здесь работал один из крупнейших университетов своего времени и какую роль обитель играла в истории региона.
16:00–16:30 — обратный путь по канатной дороге
16:30–20:00 — возвращение в Ереван
Дорога обратно с короткими остановками по пути.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном микроавтобусе
- Канатная дорога и обед оплачиваются отдельно (актуальные расценки при необходимости уточняйте заранее)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Саят-Нова
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наира — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 592 туристов
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Из Еревана в Караундж и Татев: от древней обсерватории к монастырю над ущельем»
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Познакомиться с символами города, окунуться в мир духовный жизни и прогуляться по Красному мосту
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 мая в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Татев и нереальная красота Армении (из Еревана)
Подняться к пикам гор на канатке «Крылья Татева», посетить монастырь Нораванк и винзавод
Начало: От вашего отеля в центре Еревана
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Еревана - в монастырь Татев: традиции средневековой Армении
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
8 мая в 08:00
12 мая в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Экскурсия из Еревана к монастырю Татев, водопаду Шаки и в село Арени. Вас ждут потрясающие виды, дегустация вина и канатная дорога
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
7 мая в 08:00
9 мая в 08:00
€39 за человека
€50 за человека