Вы отправитесь из Еревана к югу страны — туда, где среди ветров и гор скрывается загадочный Караундж, а над ущельем возвышается Татевский монастырь. За один день вы пройдёте путь от доисторической обсерватории до средневекового духовного центра и прокатитесь по самой длинной канатной дороге в мире.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Еревана

Ранний старт, чтобы успеть увидеть главное без спешки.

8:00–11:30 — дорога к Караунджу

Переезд через южные регионы Армении с короткими остановками.

11:30–12:30 — осмотр Караунджа

Прогулка по комплексу, рассказ о его происхождении и значении. Вы узнаете, почему Караундж сравнивают со Стоунхенджем и какие версии его назначения существуют.

12:30–14:00 — переезд к Татеву

Живописная дорога к станции канатной дороги.

14:00–14:30 — канатная дорога «Крылья Татева»

Переезд над ущельем с панорамными видами. Перед вами откроются самые впечатляющие панорамы в стране.

14:30–16:00 — Татевский монастырь

Осмотр комплекса, обед и свободное время. Вы узнаете, как здесь работал один из крупнейших университетов своего времени и какую роль обитель играла в истории региона.

16:00–16:30 — обратный путь по канатной дороге

16:30–20:00 — возвращение в Ереван

Дорога обратно с короткими остановками по пути.

Организационные детали