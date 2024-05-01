Мы покажем вам, что такое настоящее армянское гостеприимство. Каждый день будем открывать разные грани Армении: вы познакомитесь со столицей Ереваном, узнайте истории о «розовом городе» и поднимитесь на Каскад. А потом мы исследуем окрестности: будем заходить в древние храмы, слушать симфонию базальтового органа, кататься на канатной дороге в горах и любоваться озером Севан.

Описание

Организационные детали

Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт. Гражданам других стран также не виза не нужна, она ставится по прилету.

Прибывающим иностранным гражданам нужно взять с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, или сертификат о полной вакцинации против COVID-19 в дозировках, определенных в соответствии с инструкциями по применению конкретной вакцины (Армения признает «Спутник V» и другие российские вакцины).

Можно участвовать с детьми любого возраста: дети до 5 лет бесплатно, если в отеле они не будут занимать отдельную кровать, а для детей от 5 до 12 лет скидка 50%.