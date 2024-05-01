Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Авторский тур в Ереване

Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца

Мы покажем вам, что такое настоящее армянское гостеприимство.

Каждый день будем открывать разные грани Армении: вы познакомитесь со столицей Ереваном, узнайте истории о «розовом городе» и поднимитесь на Каскад.

А потом мы исследуем окрестности: будем заходить в древние храмы, слушать симфонию базальтового органа, кататься на канатной дороге в горах и любоваться озером Севан.
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт. Гражданам других стран также не виза не нужна, она ставится по прилету.

Прибывающим иностранным гражданам нужно взять с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, или сертификат о полной вакцинации против COVID-19 в дозировках, определенных в соответствии с инструкциями по применению конкретной вакцины (Армения признает «Спутник V» и другие российские вакцины).

Можно участвовать с детьми любого возраста: дети до 5 лет бесплатно, если в отеле они не будут занимать отдельную кровать, а для детей от 5 до 12 лет скидка 50%.

Проживание. Будем жить в гостинице в Ереване (отель Ani Central inn, 4* или аналогичные). Размещение двухместное, удобства в номере (стандартные условия).

Питание. В программу включены завтраки (формат — шведский стол). На обед будем заходить в кафе по пути (кафе выбираются по локациям, будут как национальные, так и европейские блюда, по желанию гостей), поужинать можно будет в кафе Еревана — мы подскажем подходящие варианты.

Километраж. Дополнительная подготовка для пеших туров не нужна, программа доступна для всех желающих.

Программа тура по дням

1 день

Приезд и встреча

Мы встретим вас в аэропорту Еревана «Звартноц» и довезем до отеля. Сегодня полностью свободный день — вы можете отдохнуть после дороги, либо самостоятельно прогуляться по городу.

Приезд и встречаПриезд и встречаПриезд и встречаПриезд и встреча
2 день

Ереван, языческий храм Гарни и монастырь в скале Гегард

Прогулка по столице. После завтрака в отеле нас ждет экскурсия по столице Армении: прогуляемся по ереванским улочкам, послушаем уличных музыкантов — это город творчества и музыки! Затем поднимемся на Каскад, откуда открывается отличный вид на окрестности. Вы узнаете и увидите, почему Ереван называют «розовым городом» и услышите истории о местных знаменитостях, когда будете проходить мимо Академического театра оперы и балета.

Языческий храм Солнца. Затем едем в Гарни — это языческий храм, построенный почти две тысяч лет назад! Храм посвящен богу Солнца Митре, и его не тронули даже когда Армения приняла христианство, а языческие строения стали сносить. В храме устроили летнюю резиденцию царей, и сейчас это единственный памятник в Армении, относящийся к эпохе язычества.

Базальтовый орган. Заедем в Гарнийское ущелье с очень хорошей акустикой и скалой, напоминающей симметричные трубы органа. Сложно представить, что такие ровные симметричные формы создала сама природа! Это место еще называют «Симфонией камней» и «Базальтовым органом», ведь звуки, издающиеся из ущелья во время сильных ветров, напоминают игру оркестра.

Храм в скале. Затем мы поедем к монастырю Гегард, часть которого вырублена прямо в твердых базальтовых скалах. Если начать петь внутри храма, звук будет такой мощный, будто выступаете в профессиональном концертном зале. Зайдем в кельи-пещеры, рассмотрим барельефы и традиционные армянские хачкары, высеченные в склоне холма. После этого вернемся в Ереван и отдохнем в гостинице.

Ереван, языческий храм Гарни и монастырь в скале ГегардЕреван, языческий храм Гарни и монастырь в скале ГегардЕреван, языческий храм Гарни и монастырь в скале ГегардЕреван, языческий храм Гарни и монастырь в скале Гегард
3 день

Севан, монастырь Севанаванк и горнолыжный курорт Цахкадзор

Озеро цвета неба. Завтракаем в отеле и едем на озеро Севан — самое крупное озеро на Кавказе и одно из самых больших горных пресноводных озер в мире. Кристально чистая голубая вода, вокруг горы, отражающиеся в озере — здесь можно сделать фантастические снимки! На побережье посмотрим монастырь Севанаванк, который был основан еще в 9 веке.

Курорт Цахкадзор. Затем поедем в город-курорт Цахкадзор, название которого переводится как «ущелье цветов». Он давно популярен у горнолыжников, альпинистов, других спортсменов и всех желающих укрепить здоровье с помощью целебного местного климата. Поднявшись по канатной дороге, полюбуемся видами, напоминающими Швейцарию. Вечером вернемся в гостиницу в Ереване. Если останутся силы, еще можно будет погулять по городу.

Севан, монастырь Севанаванк и горнолыжный курорт ЦахкадзорСеван, монастырь Севанаванк и горнолыжный курорт ЦахкадзорСеван, монастырь Севанаванк и горнолыжный курорт ЦахкадзорСеван, монастырь Севанаванк и горнолыжный курорт Цахкадзор
4 день

Возвращение домой

Завтракаем в гостинице и едем в аэропорт — путешествие подошло к концу! Если ваш выезд только вечером, мы можем организовать вам дополнительную программу на этот день и порекомендовать места, которые стоит посетить.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в отеле (в двухместном номере) с завтраком - 3 ночи
  • Трансфер отель - аэропорт - отель
  • Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий
  • Профессиональный гид-водитель
  • Карта Армении
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-класс по приготовлению лаваша
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Проживание в одноместном номере
  • Покупка сувениров и личные расходы
Место начала и завершения?
Международный Аэропорт Звартноц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыКаскадПрирода и пейзажиСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыКанатная дорога

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